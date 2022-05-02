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2022.05.02 12:46

Лавров о Зеленском: у Гитлера тоже была еврейская кровь

Радио «Cвобода»2022.05.02 12:46
С. Лавров
С. Лавров / AP nuotr.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном вечером в воскресенье интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Владимира Зеленского с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером, предположив, что у Гитлера, под руководством которого были уничтожены 6 миллионов евреев, была "еврейская кровь".

О Гитлере он упомянул в контексте так называемой денацификации Украины, которой, по утверждениям российских властей, в ходе войны добивается Москва. Говоря о президенте Украины, Лавров сказал: "Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у А.Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи" (цитата по сайту МИД РФ).

Владимир Зеленский родом из украинско-еврейской семьи и не раз подчёркивал свои корни - в том числе и говоря о своём неприятии нацизма. О том, что среди предков Гитлера якобы были евреи, утверждал в частности Ганс Франк, повешенный в 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала. Эта гипотеза научными данными не подтвержена; в любом случае, фюрер не идентифицировал себя как еврея и стремился уничтожить еврейский народ.

В Израиле слова российского министра вызвали резкую критику. Глава МИД Израиля Яир Лапид сказал, что они "не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста". По словам Лапида, обвинения самих евреев в антисемитизме - это "самый низменный уровень расизма".

Председатель правления мемориального комплекса "Яд ва-Шем" Дани Даян назвал слова Лаврова "необоснованными, бредовыми, опасными и заслуживающими всяческого осуждения". Их осудили и другие израильские политики. Сообщается, что российский посол был вызван в МИД Израиля.

Израиль с начала войны в Украине, осудив действия России, воздерживается от введения против неё санкций и поставок Украине оружия - за что подвергается критике в Киеве.

Лавров в своём интервью на вопрос о том, требует ли Россия от президента Украины, чтобы он сдался, ответил, что Зеленский должен не сдаться, а отдать приказ прекратить сопротивление. Чем это отличается от сдачи, Лавров не пояснил. При этом он сказал, что цель России - не смена власти в Украине, а безопасность для так называемых народных республик Донбасса и для России.

Также Лавров заявил, что цели завершить боевые действия к 9 мая перед российскими войсками не стоит.
Глава МИД России открытым текстом признал существование так называемой ЧВК Вагнера. Ранее российские власти или отрицали его, или отвечали уклончиво, говоря об инициативах частных лиц. По словам Лаврова, ЧВК Вагнера существует, а её бойцы действительно присутствовали в ряде стран Африки, включая Ливию и Мали. При этом Лавров отрицает, что бойцы ЧВК Вагнера участвуют в войне в Украине.

Радио "Свобода"

# В мире# Война в Украине# Россия
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