Виталий Чобану. Молдова под прицелом России

В Молдове растут опасения, что она станет следующей целью агрессии России. Предполагаемые теракты в пророссийском сепаратистском регионе Приднестровье ничего хорошего не сулят, считает писатель Виталий Чобану.

Прошло то время, когда мы в Молдове чувствовали себя в относительной безопасности благодаря героическому украинскому сопротивлению путинской агрессии, в том числе после большого военного успеха - потопления флагманского крейсера Черноморского флота "Москва". Ситуация в сепаратистском Приднестровье не сулит ничего хорошего.

В понедельник, 25 апреля, во второй день православной Пасхи, штаб-квартиру местного КГБ в Тирасполе, столице сепаратистского региона, обстреляли из гранатометов. Пострадавших не было, здание в тот момент было пустым. На следующий день в Приднестровье были разрушены две телекоммуникационные антенны в Григориопольском районе, и произошли взрывы на аэродроме в городе Парканы в 13 км от границы с Украиной. Нельзя исключать повторения подобных эпизодов.

Российское присутствие в Приднестровье



Худшим сценарием может быть, например, диверсия на военной базе в селе Колбасна, находящейся под контролем незаконно дислоцированных там российских войск. На ней хранятся около 20 000 тонн советских боеприпасов, вывезенных в начале 1990-х годов из бывших коммунистических стран Центральной и Восточной Европы. Ни власти Молдовы, ни иностранные эксперты не имеют доступа к этой базе. Нет информации и о состоянии боеприпасов.

Неоднократные призывы Кишинева к Москве перевезти вооружение из Колбасны в Россию остались без ответа, как и требование вывести около 2000 российских солдат из Приднестровья.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на которую Россия оказывает сильное влияние, также не смогла разрешить эту ситуацию, поддержав интересы России, а не законные требования Молдовы.

Фейковые новости и эскалация



Первым конкретным сигналом того, что после начала вторжения в Украину Россия нацелилась на Молдову, стало заявление российского генерала, замкомандующего Центральным военным округом Рустама Миннекаева. Он открыто заявил о предстоящем "втором этапе спецоперации" по взятию под контроль украинского юго-западного побережья Черного моря и созданию сухопутного коридора в Приднестровье, где "имеются случаи нарушения прав этнических русских". Это наглая ложь. Регион полностью контролируется Москвой - кто там может нарушать права русскоязычного населения?

Запугивают и терроризируют здесь не русскоязычное население, а румыноязычных жителей, в том числе в школах, находящихся в ведении министерства образования Молдовы. Преследуют молдавских фермеров, которые вот уже около 30 лет подвергаются террору со стороны вооруженных формирований сепаратистов. Но когда россиян волновала правда?

Еще дальше пошел первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, заявивший, что "нацизм" кишиневских правителей, который поддержали "их румынские покровители", должен быть "искоренен" по украинскому сценарию.

Символы ненависти и войны



На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова и российский сенатор Алексей Пушков раскритиковали президента Молдавии Майю Санду за то, что она осмелилась запретить российские символы ненависти и войны: так называемую георгиевскую ленту и буквы "Z" и "V". Этот закон в парламенте Молдовы был одобрен проевропейским большинством депутатов.

Пророссийская оппозиция - блок коммунистов и социалистов во главе с бывшими президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, а также партия беглого Илана Шора ("архитектора" банковской аферы 2014 года, когда исчезли почти миллиард евро) - выступила с протестом и пригрозила появиться на параде в честь Дня Победы 9 мая с путинской эмблемой на груди, несмотря на солидный штраф в размере почти 500 евро. Воры, бандиты, преступники в Молдове - с "белыми воротничками" или без них - всегда были агентами влияния России на постсоветском пространстве.

Сценарий как на востоке Украины



В Бюро политики по реинтеграции - структуре молдавского правительства по вопросу Приднестровья - заявили, что обстрел здания КГБ в Тирасполе был лишь предлогом для обострения ситуации в сфере безопасности в регионе. После воинственных высказываний российских политиков о "коридоре" в Приднестровье в МИД Молдовы был вызван посол России в Кишиневе Олег Васнецов.

Вскоре после этого замминистра иностранных дел России Андрей Руденко выступил с обнадеживающим заявлением: "Россия не видит угрозы для своих приднестровских граждан и по-прежнему привержена мирному решению приднестровской проблемы при уважении суверенитета и целостности Республики Молдова". Мы наблюдаем за игрой в кошки-мышки, за прощупыванием реакции Кишинева на возможные действия России в регионе.

Республика Молдова согласно конституции является нейтральной и в нынешнем конфликте призвала все государства, включая Российскую Федерацию, уважать этот статус. Но Россию не остановит нейтралитет Молдовы, Москва в любой момент может признать независимость сепаратистского региона на левом берегу Днестра. Затем может последовать военное вмешательство для "защиты своих граждан" - как это было в самопровозглашенных "Луганской и Донецкой республиках" на востоке Украины 24 февраля этого года или в Грузии в августе 2008 года, после чего Москва признала независимость Южной Осетии.

Нейтральный статус не помешал проевропейскому правительству в Кишиневе осудить российскую агрессию против Украины и максимально поддержать Киев. Сейчас необходимо срочно найти решение, чтобы Республика Молдова не оказалась втянутой в водоворот войны.



DW