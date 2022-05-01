Благородный поступок Марчюлениса: помог легенде украинского баскетбола

Один из самых знаменитых литовских баскетболистов всех времен Шарунас Марчюленис помог легенде украинского баскетбола Александру Волкову позаботиться о молодых баскетболистах, спасающихся от войны, – сообщает журналист «Sports Illustrated» Йон Вертхайм.

Как пишет «Sports Illustrated», сразу после нападения России на Украину один из самых известных украинских баскетболистов, олимпийский чемпион А. Волков встал на защиту родины с оружием в руках – в Киеве он занимался вопросами безопасности, защищал город от диверсантов.

@mishazelinsky this is a brave Ukraine born Sasha Volkov or some know as Alexander Volkov Gold Medalist 1988 for the Soviet Union. Another brave man! NATO step up to the plate & give 🇺🇦 planes to finish the Dictator & stop him advancing to invade more of Europe. pic.twitter.com/sg44eFwHWf — Brendan Joyce (@Brendan_Joyce12) March 5, 2022

В «Sports Illustrated» говорится, что с самого начала войны Волков беспокоился и о юных баскетболистах, которые занимались в созданной им баскетбольной академии. В академии обучалось около 90 детей, которые слишком юны для службы в украинской армии.

В начале войны одним из первых людей, кому позвонил А. Волков, был Ш. Марчюленис.

«Все было просто. Я спросил: «Шарунас, можешь помочь?» – цитирует слова А. Волкова «Sports Illustrated».

«Конечно. Что я могу сделать?» – ответил ему литовец.

Александр Волков (справа) / Š. Mažeikos/BNS nuotr.

После этого звонка девять украинских баскетболистов 15-ти и 16-ти лет прибыли в Вильнюс, где Ш. Марчюленис перенял над ними опеку.

«Sports Illustrated» пишет, что Ш. Марчюленис помог юным баскетболистам обрести дом. Помощь оказал и Арвидас Сабонис.

А. Волков не скупится на похвалы в адрес литовского спортсмена, но Ш. Марчюленис не преувеличивает своих заслуг.

«Девять детей живут в двух комнатах, никакой роскоши. Но мы нашли для них школу, помогаем устроиться их мамам. Это не идеальная ситуация, но она лучше, чем была», – сказал Ш. Марчюленис в интервью «Sports Illustrated».

А. Волков чуть позже и сам покинул Украину. В Стамбуле он встретился с руководителями FIBA и, в конце концов, 6 апреля прилетел в Атланту (США).