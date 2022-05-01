Лицевые защитные маски

Новости

8 мин. назад

Литва отменила все COVID-ограничения

Владимир Путин и Алина Кабаева

Новости

15 мин. назад

Швейцарская газета пишет о "сыновьях Путина", родившихся в 2015-м и 2019-м

Российская война против Украины

Новости

19 мин. назад

Хроника путинской войны. Сообщается, что украинцы вернули себе некоторые территории

Рига

Новости

41 мин. назад

Кричала и бросалась гривнами: в Латвии россиянка набросилась на украинку (видео)

Александр Лукашенко

Новости

3 ч. назад

В Беларуси могут ввести смертную казнь за попытку теракта. Что это означает и зачем нужно властям?

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

3 ч. назад

Ландсбергис: Вступление Литвы в ЕС было верным шагом, а война в Украине – это борьба и за будущее Европы

Владимир Хропун был схвачен российскими военными на одном из КПП под Киевом и депортирован в Россию

Новости

4 ч. назад

"Нас избивали и унижали". Истории украинцев, насильно вывезенных в Россию

Артур Смольянинов

Новости

4 ч. назад

Российский актер Смольянинов выступил против войны в Украине

Насилие (иллюстративное фото)

Новости

4 ч. назад

Директор духового оркестра литовского МВД обвиняется в насилии над женой

Александр Овечкин

Новости

4 ч. назад

НХЛ без россиян не останется. Споры вокруг Овечкина и других

Мамы с детьми

Новости

4 ч. назад

Первая пара Литвы поздравляет с Днем матери: Материнская любовь – подарок не только конкретному ребенку, но и обществу

Вильнюс

Новости

4 ч. назад

"Никто не ушел". Как белорусским журналистам работается в Вильнюсе

Логотип конкурса Евровидения в Турине

Новости

5 ч. назад

В Литве предлагают средства, вырученные за звонки и SMS от зрителей Евровидения, направить Украине

Владимир Путин

Новости

5 ч. назад

The Washington Post. "За один день мы потеряли всё": как в России зреет конфликт элит против Путина

Илья Пономарев

Новости

5 ч. назад

Экс-депутат Думы Пономарев: Кащеева игла Путина находится в Украине

Выставка в Вильнюсе, посвященная насильственным конфликтам

Новости

6 ч. назад

В Вильнюсе – выставка балтийских и украинских художников, посвященная насильственным конфликтам

Новости

2022.05.01 14:26

Швейцарская газета пишет о "сыновьях Путина", родившихся в 2015-м и 2019-м

Радио «Cвобода»2022.05.01 14:26
Владимир Путин и Алина Кабаева
Владимир Путин и Алина Кабаева / AP nuotr.

Швейцарская газета SonntagsZeitung в воскресенье выступает с утверждением, что у президента России Владимира Путина в 2015 и 2019 годах родились двое сыновей, один из них - в Швейцарии.

По утверждениям издания, родила мальчиков бывшая олимпийская чемпионка Алина Кабаева, о близости которой к Путину в последнее время писали многие западные СМИ. Швейцарская газета ссылается на источник - знакомого врача, который, как утверждается, оба раза принимал роды. Газета пишет, что не раскрывает фамилию врача и знакомого по их просьбе.

Врач, как утверждается, родом из России и в юности была знакома с Путиным, но уже давно эмигрировала в Швейцарию. По словам источника, швейцарский город Лугано был выбран как место рождения ребёнка в 2015 году, чтобы сохранить всё в тайне. Это удалось не вполне: о том, что Кабаева родила сына (по некоторым сообщениям - близнецов, это, как утверждает SontaggsZeitung, неправда), сообщил тогда ряд СМИ. Тогда же появились спекуляции, что отцом может быть Путин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда это отрицал.

Через четыре года Алина Кабаева снова родила, но на этот раз в Москве, по словам источника, это было "решение президента". Утверждается, что во время обеих беременностей Кабаева несколько раз приезжала в Лугано, но Путина с ней не было. Издание Wall Street Journal недавно также писало о том, что Кабаева много времени проводила в Швейцарии в особняке "с высокими стенами и вертолётной площадкой".

Швейцарское издание не получило комментариев представителей Кабаевой или Путина.

Как писала на этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, Совет национальной безопасности США недавно остановил введение санкций против Кабаевой. Высшие американские чиновники опасались реакции со стороны президента России Владимира Путина и дальнейшего обострения отношений с Россией – утверждается в статье, где также упоминается о публикациях СМИ о том, что спортсменка может быть матерью детей Путина.

Ранее Соединённые Штаты и другие страны Запада ввели санкции против Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которые в санкционных списках официально названы дочерьми президента России от его ныне разведённого брака с Людмилой Путиной. Кремль де-факто признал, что это так, в ответ на новость о санкциях осудив Запад за введение ограничений против членов семей российских политиков. При этом страны Запада заявили, что ввели санкции против "взрослых детей" Путина, из чего можно сделать вывод, что подразумевается существование и несовершеннолетних детей, против которых санкции не введены.

Кремль никогда не комментировал содержательно никаких сообщений о детях Путина, отказываясь признавать этот вопрос частью общественных интересов. При этом Путин говорил, что у него есть внуки (не называя их по именам и не говоря, сколько их). Мать ещё одной предполагаемой дочери президента, 18-летней Елизаветы Кривоногих, Светлана Кривоногих в санкционные списки также не попала.

Радио Свобода

# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Лицевые защитные маски
8 мин. назад

Литва отменила все COVID-ограничения

Российская война против Украины
19 мин. назад

Хроника путинской войны. Сообщается, что украинцы вернули себе некоторые территории

постоянно дополняется
Рига
41 мин. назад

Кричала и бросалась гривнами: в Латвии россиянка набросилась на украинку (видео)

Александр Лукашенко
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

В Беларуси могут ввести смертную казнь за попытку теракта. Что это означает и зачем нужно властям?

Габриэлюс Ландсбергис
3 ч. назад

Ландсбергис: Вступление Литвы в ЕС было верным шагом, а война в Украине – это борьба и за будущее Европы

Владимир Хропун был схвачен российскими военными на одном из КПП под Киевом и депортирован в Россию
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Нас избивали и унижали". Истории украинцев, насильно вывезенных в Россию

Артур Смольянинов
4 ч. назад

Российский актер Смольянинов выступил против войны в Украине

Насилие (иллюстративное фото)
4 ч. назад

Директор духового оркестра литовского МВД обвиняется в насилии над женой

Александр Овечкин
4 ч. назад

НХЛ без россиян не останется. Споры вокруг Овечкина и других

Мамы с детьми
4 ч. назад

Первая пара Литвы поздравляет с Днем матери: Материнская любовь – подарок не только конкретному ребенку, но и обществу

Война в Украине. Буча
2022.04.30 21:46

Хроника путинской войны. В районе Бучи обнаружено новое захоронение

Российская война против Украины
2022.05.01 14:22

Хроника путинской войны. Сообщается, что украинцы вернули себе некоторые территории

постоянно дополняется
В Вильнюсе - шествие за единство православной церкви
2022.04.30 17:28

В Вильнюсе несколько сотен православных участвовали в шествии за единство церкви

Владимир Кара-Мурза
2022.05.01 06:30

Литовский депутат в ПАСЕ инициирует резолюцию за освобождение Кара-Мурзы

Мамы с детьми
2022.05.01 10:03

Первая пара Литвы поздравляет с Днем матери: Материнская любовь – подарок не только конкретному ребенку, но и обществу

Владимир Путин
6
2022.05.01 09:00

The Washington Post. "За один день мы потеряли всё": как в России зреет конфликт элит против Путина

6
Екатерина Шульман
2022.04.30 14:45

Екатерина Шульман о статусе "иноагента" в России и последствиях войны

Габриэлюс Ландсбергис
2022.05.01 10:54

Ландсбергис: Вступление Литвы в ЕС было верным шагом, а война в Украине – это борьба и за будущее Европы

Дмитрий Муратов после нападения
2022.04.30 15:40

Американская разведка связала нападение на Дмитрия Муратова с российскими спецслужбами

Артур Смольянинов
2022.05.01 10:35

Российский актер Смольянинов выступил против войны в Украине