Первая пара Литвы поздравляет с Днем матери: Материнская любовь – подарок не только конкретному ребенку, но и обществу

Президент Гитанас Науседа и Диана Науседене поздравили литовских матерей и опекунов с Днем матери.

«Материнская любовь – подарок не только конкретному ребенку, но и обществу, в котором ему суждено расти», – говорится в президентском поздравлении.

В поздравлении, распространенном президентской канцелярией, к матерям обратилась и первая леди Диана Науседене. «Спасибо вам за то, что самое дорогое время, бессонные ночи и полные забот дни вы отдаете детям», – говорится в поздравлении.

Президент и первая леди пожелали всем литовским матерям и опекунам большого счастья, здоровья, любви и благодарности со стороны детей и внуков.

Накануне Дня матери президент вручил 40 матерям и 8 опекунам со всей Литвы государственные награды за заслуги, ответственность, самопожертвование и вдохновляющий пример обществу и всему литовскому народу.