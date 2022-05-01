Хроника путинской войны. Сообщается, что украинцы вернули себе некоторые территории

Российская армия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Хроника событий 1 мая.

На 67-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 1 мая (время вильнюсское).

13:20

В Мариупольском горсовете заявили о возможной эвакуации мирных жителей в воскресенье днем. Всех желающих попросили собраться у торгово-развлекательного центра "Порт Сити" в 16.00. "Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно", - говорится в сообщении горсовета.

12:40

Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий по состоянию на 1 мая. Судя по схеме, британская разведка ожидает российского наступления на Запорожье с юга и боевых действий в районе города Изюм. Украинские войска, "вероятно", будут наступать в районе Херсонской области и Харькова.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/k7HG9xiAhD



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/kLfrBKb4wS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 1, 2022

12:15

Украинская разведка обвинила Россию в подготовке провокации в Приднестровье. В качестве доказательства военные опубликовали фото первой полосы газеты "Приднестровье. Экстренный выпуск" от 2 мая 2022 года. В ней опубликовано "официальное обращение" жителей Приднестровья к Владимиру Путину, в котором они просят "привлечь вооруженные силы Приднестровья к действиям российской армии" из-за "многочисленных кровавых терактов". Для этого на территории РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев, пишет украинская разведка. "Такими действиями руководство РФ может подготовить новый плацдарм агрессии против Украины и фундамент для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы", - заключает разведка Украины.

11:48

Минобороны России сообщило, что из домов, прилегающих к территории завода "Азовсталь", накануне вышли две группы мирных жителей: 25 человек днем и 21 вечером. Полк "Азов", который держит оборону на заводе, вчера заявил, что оттуда удалось эвакуировать 20 женщин и детей. По словам командира полка "Азов" Святослава Паламаря, с 11 утра в районе Мариуполя действует прекращение огня.

11:20

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил конфисковывать активы представителей бизнеса из "недружественных стран", расположенные в России и направлять вырученные средства "на развитие нашей страны". При этом он сослался на принятый в США закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан.

11:00

Разведка Великобритании считает, что Россия, вероятно, стремится в долгосрочной перспективе оказать сильное политическое и экономическое влияние на Херсонскую область, исключив ее возвращение под контроль Украины и инициировав там введение в обращение рубля. В оперативном сообщении говорится, что жесткий контроль Москвы над регионом и транспортными путями облегчит ей возможность продвигаться далее на север и запад Украины и усилить контроль над безопасностью близлежащего Крыма.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/BmT3CLuyu7



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IfyhPJ4hF3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 1, 2022

10:30

В Одессе вновь слышны взрывы, соощается в Telegram-каналах. "По предварительной информации, это работает система противовоздушной обороны. Полная официальная информация будет предоставлена населению и СМИ", - заявил в эфире национального телемарафона глава Одесской военной администрации Сергей Братчук.

09:40

Нэнси Пелоси и Владимир Зеленский / AP nuotr.

Нэнси Пелоси встречается в Киеве в президентом Украины Владимиром Зеленским

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. "Соединенные Штаты - лидер в мощной поддержке Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!", - написал он, опубликовав видео. Визит Пелоси не анонсировался, пока неизвестно, каким маршрутом она добиралась до столицы.

09:30

Министерство инфраструктуры Украины приняло решение закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона до восстановления контроля над этими территориями.

09:00

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонной беседы обсудили перспективы возвращения в Киев американских дипломатов, сообщил госдепартамент США. Они также коснулись вопроса, касающегося просьбы американский администрации к Конгрессу о выделении Украине 33 млрд долларов "на обеспечение безопасности, экономическую и гуманитарную помощь", отмечается в сообщении Госдепартамента.

08:30

Минобороны РФ обвинило украинских военных в обстреле двух сел в Херсонской области, в результате чего погибли мирные жители. В ведомстве утверждают, что якобы под обстрел попали гражданские объекты - школа и детский сад в Киселевке, а также кладбище на окраине села Широкая Балка.

07:40

Почти 4,5 млн тонн зерна находятся в украинских портах и на судах, но не могут быть использованы. Об этом заявил директор отделения Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций в Германии Мартин Фрик (Martin Frick). Проблемы с экспортом продовольствия вызваны тем, что порты и морские пути перекрыты из-за войны, развязанной Россией. Украина является одним из крупнейших в мире производителей пшеницы и кукурузы. По данным ООН, в 2020 году в стране было собрано 30 млн тонн кукурузы и около 25 млн тонн пшеницы.

06:05

Шольц настаивает на правильности своего курса в отношении Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz)отверг упреки лидеров оппозиции в его нерешительности по вопросу поставок тяжелых вооружений Киеву и заявил, что "принимает решения быстро - и в координации с нашими союзниками". По словам Шольца, он не одобряет "излишнюю торопливость и одиночные действия Германии". В то же время он подчеркнул, что жесткая критика его решений вполне легитимна, поскольку это является "частью демократии". "Оппозиция бросает серьезный вызов. Для этого она и существует", - сказал Шольц.

05:00

По данным информагентства dpa, правительство ФРГ поддерживает европейские планы по введению запрета на импорт российской нефти. В ходе последних предварительных переговоров по шестому пакету санкций Берлин однозначно высказался за введение эмбарго, узнало агентство от дипломатов ЕС в Брюсселе. Причиной изменения курса Берлина, вероятно, являются успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти. Несколько дней назад министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) объявил, что Германии удалось за восемь недель существенно снизить зависимость от российской нефти - с 35 процентов до начала войны до 12 процентов в настоящее время.

Теперь против нефтяного эмбарго выступают Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция.

04:25

Украинское оперативное командование "Юг" отчиталось о своих успехах. Так, в Николаевской области противник потерял еще два беспилотника "Орлан-10", а в Херсонской области артиллерийским огнем уничтожена вражеская станция радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1". Кроме того, по данным ВСУ, на острове Змеином разбиты три российских зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машина связи - серверная с телекоммуникационным оборудованием.

03:45

По данным Киева, 30 апреля украинские военные отразили на востоке страны 9 атак противника и сбили два российских штурмовика Су-25 и четыре беспилотника "Орлан-10". Как сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил (ООС), также уничтожены 8 танков, 1 артиллерийская система, 24 единицы боевой бронированной техники, 1 боевая специальную машину и 5 автомобилей врага, в том числе 2 топливозаправщика.

03:10

После того как правительство Германии пообещало Киеву поставить зенитные самоходные установки "Гепард" посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин предоставить его стране больше тяжелой военной техники. "Направление правильное, но, конечно, этого будет недостаточно", - указал он в интервью газете Bild am Sonntag. По словам дипломата, "Гепардам" уже 40 лет, а "чтобы победить Россию, нужно самое современное немецкое оружие". Поэтому Украина хотела бы "скорейших поставок 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и многого другого", отметил Мельник.

02:30

По словам председателя правления "Нефтегаза Украины" Юрия Витренко, без газа и тепла в Украине в настоящее время остаются 213 тысяч домохозяйств. В интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) он рассказал, что газовой сети нанесен огромный ущерб в крупных мегаполисах, таких как Мариуполь или Харьков, но также много разрушенных трубопроводов и в небольших городах и селах на востоке Украины. "Газ нужен людям для отопления, приготовления пищи и горячей воды", - пояснил Витренко.

01:55

Бербок настаивает на выводе всех российских войск из Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает вывод всех российских солдат из Украины необходимым условием для установления прочного мира в Европе и отмены санкций против Москвы. "Прекращение огня может быть только первым шагом. Мир на условиях, диктуемых Россией, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам в Европе ", - заявила она в интервью газете Bild am Sonntag.

По словам Бербок, возврата к временам до 24 февраля не будет: "Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина".

01:20

Британский МИД утверждает, что Россия использует "фабрику троллей" для распространения в соцсетях дезинформации о войне в Украине. Форин-офис ссылается на финансированное Лондоном неопубликованное экспертное исследование, в котором говорится, что кремлевская кампания дезинформации была инициирована для манипулирования международным общественным мнением о вторжении России в Украину, усиления его поддержки и вербовки новых сторонников.

00:45

Российские диверсанты могут попробовать проникнуть в украинский тыл под видом волонтеров, используя для этого украденные автомобили, предостерег в эфире украинского телевидения глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его мнению, для таких провокаций, в частности, может быть использован автобус с надписью "Школьный", который не был найден после обстрела украинской гуманитарной автоколонны в Луганской области.

00:05

Зеленский: Москва уменьшила количество техники на параде из-за потерь в Украине

Владимир Зеленский / AP nuotr.

"Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле", - обратился к российским военнослужащим на русском языке президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видео. Он обвинил военное командование РФ в том, что оно обманом вовлекает солдат в боевые действия, не считаясь с их жизнями. При этом потери живой силы и техники у российской армии достигают таких масштабов, что "они вынуждены планировать участие меньшего количества техники в параде в Москве", отметил Зеленский. По его словам, российские оккупанты "до сих пор не признают провала своей так называемой специальной операции". "Еще нужно воевать и все свои силы направлять на то, чтобы выгнать оккупантов. И мы это сделаем", - сказал украинский президент.

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