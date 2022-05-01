Хроника путинской войны. На "Азовстали" началась эвакуация гражданского населения

Российская армия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Хроника событий 1 мая.

На 67-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 1 мая (время вильнюсское).

17:49

Началась эвакуация гражданского населения с завода "Азовсталь"

Началась эвакуация гражданского населения с завода "Азовсталь", сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, первая группа из примерно 100 человек уже едет на подконтрольные Украине территории и завтра должна прибыть в Запорожье. Эвакуация идет при поддержке представителей миссии ООН, добавил Зеленский.

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

17:30

Причиной обрушения железнодорожного моста в Курской области стала диверсия, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Ранее он рассказал о "частичном обрушении" моста в 25 км от украинской границы.

17:15

Испанский теннисист Рафаэль Надаль раскритиковал решение организаторов Уимблдона не допускать к турниру российских и белорусских спортсменов. "Это очень несправедливо по отношению к моим коллегам. Это не их вина, что идет война. Что могут сделать эти бедные люди?" - сказал теннисист. Надаль указал вместе с тем, что споры в мире тенниса отходят на второй план "по сравнению с ежедневными страданиями украинцев". "В конце концов, то, что происходит в нашей игре, не имеет никакого значения, когда мы видим, как умирают и страдают множество людей в Украине", - сказал он.

16:50

Газовые хранилища Германии вновь начали медленно заполняться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство экономики и защиты климата. По состоянию на воскресенье хранилища заполнены на 34,32 процента, и этот показатель будет расти. По данным министерства, уже закуплено 950 млн кубометров природного газа, который будет доставлен в хранилища к концу мая. По закону о хранении газа, принятом в конце марта, к 1 октября хранилища должны быть заполнены на 80 процентов, а к 1 ноября - на 90 процентов.

16:30

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин после визита в Киев написал, что для прекращения войны необходимо найти способы, основанные "на суверенитете и территориальной целостности Украины" и "построить архитектуру безопасности с участием всех сторон". "Мы и впредь будем поддерживать контакты с российской стороной. Если все будут игнорировать Россию, то как можно будет убедить российскую сторону и склонить ее к миру?", - сказал Калин.

Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek.



Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil.



Kiev ziyaretimizden. pic.twitter.com/o719CQrJ9g — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 1, 2022

16:17

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на объекте Минобороны. "На границе трех муниципалитетов - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа - произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. Более подробная информация будет чуть позже", - написал Гладков. Ранее СМИ опубликовали фото и видео, снятые, как утверждается, под Белгородом. На них виден поднимающийся столб дыма.

16:00

Президент Болгарии Румен Радев предостерег от эскалации войны в Украине. "Риск перерастания войны в общеевропейскую и даже глобальную реален. Наш дом, наши дети, наша родина могут стать жертвами этой эскалации", - сказал Радев. По его словам, "патриотический долг Болгарии" не допустить участия страны в этой войне. Президент таким образом "противостоял" премьер-министру страны Кириллу Петкову, который призывает поставлять Украине оружие, отмечает агентство DPA.

15:30

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) 2 мая направится с визитом в Киев, подтвердили в воскресенье, 1 мая, источники в ХДС соответствующие сообщения СМИ. Глава штаба Мерца Якоб Шрот (Jacob Schrot) написал в Twitter, что лидер оппозиции в ФРГ преследует три цели - продемонстрировать солидарность Германии с Украиной, выслушать Киев и принять к сведению конкретные пожелания украинских партнеров.

14:53

Около 40 мирных жителей, покинувших территорию "Азовстали", приехали в воскресенье в пункт временного размещения в селе Безыменное Донецкой области, пишет Reuters со ссылкой на своего корреспондента. Село находится под контролем так называемой "ДНР". Оно известно как место одного из фильтрационных лагерей для украинских беженцев. Вывезенные туда люди рассказывали о тяжелых условиях, допросах, проверке телефонов и снятии отпечатков пальцев.

14:25

Папа римский Франциск назвал войну на Украине "жутким регрессом человечества". Понтифик призвал остановить "варварскую" бомбардировку Мариуполя и обеспечить гуманитарный коридор для находящихся на "Азовстали".

14:15

Канцлер ФРГ Шольц заявил о риске глобального продовольственного кризиса и голода из-за войны

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) предупредил, что война в Украине - одной из крупнейших стран-экспортеров пшеницы - может привести к глобальному продовольственному кризису. "Нам уже приходится беспокоиться о том, что есть люди, которые будут голодать, что есть страны, которые больше не могут позволить себе зерно. Вся эта военная ситуация ведет к глобальному голоду", - сказал Шольц.

14:00

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о "частичном обрушении" железнодорожного моста в 25 км от украинской границы. "Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает", - написал он в Telegram-канале. О причинах обрушения ничего неизвестно. Суджанский район, где произошло обрушение, находится на юго-западе Курской области и граничит на юге с Сумской областью Украины.

13:20

В Мариупольском горсовете заявили о возможной эвакуации мирных жителей в воскресенье днем. Всех желающих попросили собраться у торгово-развлекательного центра "Порт Сити" в 16.00. "Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно", - говорится в сообщении горсовета.

12:40

Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий по состоянию на 1 мая. Судя по схеме, британская разведка ожидает российского наступления на Запорожье с юга и боевых действий в районе города Изюм. Украинские войска, "вероятно", будут наступать в районе Херсонской области и Харькова.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/k7HG9xiAhD



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/kLfrBKb4wS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 1, 2022

12:15

Украинская разведка обвинила Россию в подготовке провокации в Приднестровье. В качестве доказательства военные опубликовали фото первой полосы газеты "Приднестровье. Экстренный выпуск" от 2 мая 2022 года. В ней опубликовано "официальное обращение" жителей Приднестровья к Владимиру Путину, в котором они просят "привлечь вооруженные силы Приднестровья к действиям российской армии" из-за "многочисленных кровавых терактов". Для этого на территории РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев, пишет украинская разведка. "Такими действиями руководство РФ может подготовить новый плацдарм агрессии против Украины и фундамент для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы", - заключает разведка Украины.

11:48

Минобороны России сообщило, что из домов, прилегающих к территории завода "Азовсталь", накануне вышли две группы мирных жителей: 25 человек днем и 21 вечером. Полк "Азов", который держит оборону на заводе, вчера заявил, что оттуда удалось эвакуировать 20 женщин и детей. По словам командира полка "Азов" Святослава Паламаря, с 11 утра в районе Мариуполя действует прекращение огня.

11:20

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил конфисковывать активы представителей бизнеса из "недружественных стран", расположенные в России и направлять вырученные средства "на развитие нашей страны". При этом он сослался на принятый в США закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан.

11:00

Разведка Великобритании считает, что Россия, вероятно, стремится в долгосрочной перспективе оказать сильное политическое и экономическое влияние на Херсонскую область, исключив ее возвращение под контроль Украины и инициировав там введение в обращение рубля. В оперативном сообщении говорится, что жесткий контроль Москвы над регионом и транспортными путями облегчит ей возможность продвигаться далее на север и запад Украины и усилить контроль над безопасностью близлежащего Крыма.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/BmT3CLuyu7



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IfyhPJ4hF3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 1, 2022

10:30

В Одессе вновь слышны взрывы, соощается в Telegram-каналах. "По предварительной информации, это работает система противовоздушной обороны. Полная официальная информация будет предоставлена населению и СМИ", - заявил в эфире национального телемарафона глава Одесской военной администрации Сергей Братчук.

09:40

Нэнси Пелоси и Владимир Зеленский / AP nuotr.

Нэнси Пелоси встречается в Киеве в президентом Украины Владимиром Зеленским

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. "Соединенные Штаты - лидер в мощной поддержке Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!", - написал он, опубликовав видео. Визит Пелоси не анонсировался, пока неизвестно, каким маршрутом она добиралась до столицы.

09:30

Министерство инфраструктуры Украины приняло решение закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона до восстановления контроля над этими территориями.

09:00

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонной беседы обсудили перспективы возвращения в Киев американских дипломатов, сообщил госдепартамент США. Они также коснулись вопроса, касающегося просьбы американский администрации к Конгрессу о выделении Украине 33 млрд долларов "на обеспечение безопасности, экономическую и гуманитарную помощь", отмечается в сообщении Госдепартамента.

08:30

Минобороны РФ обвинило украинских военных в обстреле двух сел в Херсонской области, в результате чего погибли мирные жители. В ведомстве утверждают, что якобы под обстрел попали гражданские объекты - школа и детский сад в Киселевке, а также кладбище на окраине села Широкая Балка.

07:40

Почти 4,5 млн тонн зерна находятся в украинских портах и на судах, но не могут быть использованы. Об этом заявил директор отделения Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций в Германии Мартин Фрик (Martin Frick). Проблемы с экспортом продовольствия вызваны тем, что порты и морские пути перекрыты из-за войны, развязанной Россией. Украина является одним из крупнейших в мире производителей пшеницы и кукурузы. По данным ООН, в 2020 году в стране было собрано 30 млн тонн кукурузы и около 25 млн тонн пшеницы.

06:05

Шольц настаивает на правильности своего курса в отношении Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz)отверг упреки лидеров оппозиции в его нерешительности по вопросу поставок тяжелых вооружений Киеву и заявил, что "принимает решения быстро - и в координации с нашими союзниками". По словам Шольца, он не одобряет "излишнюю торопливость и одиночные действия Германии". В то же время он подчеркнул, что жесткая критика его решений вполне легитимна, поскольку это является "частью демократии". "Оппозиция бросает серьезный вызов. Для этого она и существует", - сказал Шольц.

05:00

По данным информагентства dpa, правительство ФРГ поддерживает европейские планы по введению запрета на импорт российской нефти. В ходе последних предварительных переговоров по шестому пакету санкций Берлин однозначно высказался за введение эмбарго, узнало агентство от дипломатов ЕС в Брюсселе. Причиной изменения курса Берлина, вероятно, являются успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти. Несколько дней назад министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) объявил, что Германии удалось за восемь недель существенно снизить зависимость от российской нефти - с 35 процентов до начала войны до 12 процентов в настоящее время.

Теперь против нефтяного эмбарго выступают Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция.

04:25

Украинское оперативное командование "Юг" отчиталось о своих успехах. Так, в Николаевской области противник потерял еще два беспилотника "Орлан-10", а в Херсонской области артиллерийским огнем уничтожена вражеская станция радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1". Кроме того, по данным ВСУ, на острове Змеином разбиты три российских зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машина связи - серверная с телекоммуникационным оборудованием.

03:45

По данным Киева, 30 апреля украинские военные отразили на востоке страны 9 атак противника и сбили два российских штурмовика Су-25 и четыре беспилотника "Орлан-10". Как сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил (ООС), также уничтожены 8 танков, 1 артиллерийская система, 24 единицы боевой бронированной техники, 1 боевая специальную машину и 5 автомобилей врага, в том числе 2 топливозаправщика.

03:10

После того как правительство Германии пообещало Киеву поставить зенитные самоходные установки "Гепард" посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин предоставить его стране больше тяжелой военной техники. "Направление правильное, но, конечно, этого будет недостаточно", - указал он в интервью газете Bild am Sonntag. По словам дипломата, "Гепардам" уже 40 лет, а "чтобы победить Россию, нужно самое современное немецкое оружие". Поэтому Украина хотела бы "скорейших поставок 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и многого другого", отметил Мельник.

02:30

По словам председателя правления "Нефтегаза Украины" Юрия Витренко, без газа и тепла в Украине в настоящее время остаются 213 тысяч домохозяйств. В интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) он рассказал, что газовой сети нанесен огромный ущерб в крупных мегаполисах, таких как Мариуполь или Харьков, но также много разрушенных трубопроводов и в небольших городах и селах на востоке Украины. "Газ нужен людям для отопления, приготовления пищи и горячей воды", - пояснил Витренко.

01:55

Бербок настаивает на выводе всех российских войск из Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает вывод всех российских солдат из Украины необходимым условием для установления прочного мира в Европе и отмены санкций против Москвы. "Прекращение огня может быть только первым шагом. Мир на условиях, диктуемых Россией, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам в Европе ", - заявила она в интервью газете Bild am Sonntag.

По словам Бербок, возврата к временам до 24 февраля не будет: "Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина".

01:20

Британский МИД утверждает, что Россия использует "фабрику троллей" для распространения в соцсетях дезинформации о войне в Украине. Форин-офис ссылается на финансированное Лондоном неопубликованное экспертное исследование, в котором говорится, что кремлевская кампания дезинформации была инициирована для манипулирования международным общественным мнением о вторжении России в Украину, усиления его поддержки и вербовки новых сторонников.

00:45

Российские диверсанты могут попробовать проникнуть в украинский тыл под видом волонтеров, используя для этого украденные автомобили, предостерег в эфире украинского телевидения глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его мнению, для таких провокаций, в частности, может быть использован автобус с надписью "Школьный", который не был найден после обстрела украинской гуманитарной автоколонны в Луганской области.

00:05

Зеленский: Москва уменьшила количество техники на параде из-за потерь в Украине

Владимир Зеленский / AP nuotr.

"Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле", - обратился к российским военнослужащим на русском языке президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видео. Он обвинил военное командование РФ в том, что оно обманом вовлекает солдат в боевые действия, не считаясь с их жизнями. При этом потери живой силы и техники у российской армии достигают таких масштабов, что "они вынуждены планировать участие меньшего количества техники в параде в Москве", отметил Зеленский. По его словам, российские оккупанты "до сих пор не признают провала своей так называемой специальной операции". "Еще нужно воевать и все свои силы направлять на то, чтобы выгнать оккупантов. И мы это сделаем", - сказал украинский президент.

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