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2022.05.01 10:10

НХЛ без россиян не останется. Споры вокруг Овечкина и других

Юрий Жигалкин, Радио «Cвобода»2022.05.01 10:10
Александр Овечкин
Александр Овечкин / Wikipedia

Российские хоккеисты, играющие в командах НХЛ, стали объектом повышенного внимания после вторжения России в Украину.

Причина очевидна: они в каком-то смысле самый заметный российский экспорт в Соединенных Штатах, а самый известный среди четырех десятков российских игроков НХЛ Александр Овечкин знаменит еще и публичными высказываниями в поддержку политики Владимира Путина, в том числе аннексии Крыма. После начала российского вторжения в Украину Овечкин, правда, был одним из двух россиян в НХЛ, высказавшихся против войны, но его фраза "Путин – мой президент", с которой он начал ответ на вопрос, поддерживает ли он Владимира Путина, затмила его последующие слова: "Пожалуйста, прекратите войну". Реакция комментаторов была безжалостной. Они почти единодушно требуют от российских игроков публичного осуждения российской агрессии, в противном случае изгнания их из НХЛ.

Перед игрой команды Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" с канадской "Эдмонтон Ойлерс", проходившей в Эдмонтоне, представители "Кэпиталз" обсуждали с хозяевами, как обезопасить четырех российских игроков вашингтонской команды от гнева местных болельщиков, среди которых много иммигрантов из Украины и их потомков. Матч, в котором "Кэпиталз" проиграли, прошел мирно, но каждый раз, когда шайбой владел Овечкин, стадион взрывался криками негодования.

Между тем Национальная хоккейная лига, осудившая российское нападение на Украину и приостановившая все деловые контакты с партнерами в России, выступила, по сути, в защиту российских легионеров, выразив беспокойство по поводу "благополучия" игроков из России и их семей. НХЛ заявила о том, что они будут продолжать выступать за ее клубы. Как говорит спортивный журналист Крис Гордон, российские хоккеисты стали неотъемлемой частью НХЛ. Отказ от их услуг чреват неприятными последствиями для многих клубов:

– Шесть из двадцати наиболее высокооплачиваемых хоккеистов в НХЛ – россияне. В командах НХЛ играет несколько десятков россиян. Отказ от них не будет чисто символическим жестом. Их уход скажется на уровне игры нескольких команд. Помимо этого, среди хоккеистов-россиян есть и критики Владимира Путина. Самый известный из них – Артемий Панарин, игрок "Нью-Йорк Рейнджерс", публично выступивший с критикой Владимира Путина и в поддержку Алексея Навального. В России он внезапно оказался обвинен в избиении девушки, якобы происшедшем 10 лет назад. Эти обвинения были восприняты в Соединенных Штатах как наказание за критику Путина. Понятно, что, учитывая ситуацию в России, хоккеисты, которые являются гражданами России, воздерживаются от критики Путина, даже если они осуждают российское нападение на Украину. НХЛ, можно сказать, относится с пониманием к такой позиции. В отличие от Овечкина, которому сходят с рук его заявления в поддержку Путина, думаю, из-за совершенно уникального статуса человека-символа столичной хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз", другие российские хоккеисты, играющие в НХЛ, не делали никаких заявлений в поддержку Путина. Поэтому по крайней мере формально претензии к ним предъявить трудно. При этом руководство НХЛ говорит, что оно поддерживает такое молчание своих игроков – хотя бы потому, что семьи большинства из них находятся в России и им может угрожать опасность, если игроки осудят российское вторжение в Украину.

Но, несмотря на нежелание НХЛ отказаться от услуг российских хоккеистов, их будущее в составе американских команд может оказаться под вопросом, если ситуация привлечет внимание американских властей, говорит Крис Гордон:

– Все эти игроки сейчас находятся в Америке, выступают за американские и канадские команды согласно контрактам. Они не были в России с начала войны в Украине. Мне лично очень интересно, что произойдет, когда они после окончания сезона отправятся в Россию, а потом будут хотеть вернуться в США. Возникнут ли у них проблемы с въездом в США, с визами, например, для тех, у кого нет вида на постоянное жительство? Мало того, в будущем дверь в США может оказаться закрытой для молодых российских игроков – из-за разрыва связей НХЛ и Континентальной хоккейной лиги, откуда набирались практически все российские хоккеисты, играющие сейчас в клубах НХЛ.

Без сомнения, сейчас руководство НХЛ, владельцы клубов очень надеются на то, что война в Украине закончится быстро, напряжение спадет, и американские власти не введут новых санкций, которые могут прямо задеть российских игроков в НХЛ. А пока они придерживаются точки зрения, которая заключается в том, что эти игроки не должны отвечать за действия российского правительства, поскольку, будучи российскими гражданами, они не представляют российское государство, не играют под российским флагом, а выступают как представители своих американских и канадских команд.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине# спорт
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