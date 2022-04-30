Литва снимает все ограничения по коронавирусу

С 1 мая Литва отменяет чрезвычайную ситуацию, введенную из-за пандемии коронавируса. Все ограничения снимаются, в том числе в общественном транспорте больше не обязательно носить маски.

Тестирование на коронавирус и вакцинация будут проводиться в медицинских учреждениях, мобильных пунктов больше не будет. Люди с коронавирусом больше не должны будут изолироваться. Изоляция отменяется и для туристов, приехавших из других стран, независимо от их статуса вакцинации.

Масочный режим сохраняется только в стационарных медицинских учреждениях.

По данным Минздрава Литвы, 81% населения вакцинированы или переболели коронавирусом.

Новая газета - Балтия