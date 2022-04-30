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2022.04.30 08:05

Легендарный теннисист Борис Беккер приговорен к 2,5 года тюрьмы

DW2022.04.30 08:05
Борис Беккер
Борис Беккер / AP nuotr.

Суд в Лондоне приговорил Бориса Беккера к 2,5 года тюрьмы за сокрытие активов после признания банкротом.

Знаменитый немецкий теннисист, 54-летний Борис Беккер (Boris Becker), приговорен к 2,5 года тюрьмы за незаконный перевод крупных сумм на счета третьих лиц и сокрытие активов - после того, как он был объявлен банкротом. Судья Дебора Тейлор в Королевском суде Саутуарка на юге Лондона в пятницу, 29 апреля, зачитала приговор после заслушивания аргументов прокурора и адвоката Беккера.

Экс-спортсмен признан виновным в выводе имущества на общую сумму около 427 тысяч евро из состава собственности, на которую были наложены ограничения в связи с признанием его банкротом, в утаивании информации о владении недвижимостью в Германии, в сокрытии кредита в размере 825 тысяч евро от Bank Alpinum в Лихтенштейне и владении акциями корпорации Breaking Data Corp.

Оправдан по 20 другим пунктам обвинения

При этом присяжные оправдали его по 20 другим пунктам обвинения, - в том числе и в связи с тем, что он не сдал многочисленные награды, включая две награды Уимблдона и золотую олимпийскую медаль.

Ранее суд постановил, что Борис Беккер нарушил британский закон о несостоятельности от 1986 года.

Победителю шести турниров Большого шлема, двукратному обладателю Кубка Дэвиса были вынесены 24 обвинения, имевшие отношение к периоду с мая по октябрь 2017 года.

Признание банкротом из-за задолженности

В 2017 году Борис Беккер был признан банкротом из-за задолженности перед частным банком Arbuthnot Latham & Co. "Кучка анонимных банкиров и бюрократов вынудили меня объявить о банкротстве без веских на то оснований, что нанесло мне и финансовый, и репутационный ущерб", - заявил тогда экс-спортсмен.

Борис Беккер - победитель 49 турниров ATP в одиночном разряде. За свою карьеру он, по некоторым данным, заработал около 22 млн евро. К банкротству Беккера привели развод с первой женой Барбарой, проблемы с налоговыми органами и ряд неудачных инвестиций.

DW

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