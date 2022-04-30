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2022.04.30 15:40

Американская разведка связала нападение на Дмитрия Муратова с российскими спецслужбами

Радио «Cвобода»2022.04.30 15:40
Дмитрий Муратов после нападения
Дмитрий Муратов после нападения / фото Дмитрия Муратова

Американская разведка связала нападение на нобелевского лауреата Дмитрия Муратова с российскими спецслужбами. Об этом сообщают газеты The Washington Post и The New York Times со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена.

Журналист был облит краской в поезде Москва – Самара в начале апреля. Один из нападавших крикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов". Запись нападения была выложена в резервном телеграм-канале "Союза десантников". У пострадавшего были диагностированы ожог глаз и конъюктивы.

Американская разведка не комментирует способы получения информации, ссылаясь на необходимость защитить свои методы и источники, отмечает The Washington Post. В публикации The New York Times говорится, что разведка утверждает, что получила информацию о связи российских спецслужб с нападением "из разных источников". Отчёт разведки был рассекречен.

Какая именно российская спецслужба имеется в виду в документе, не уточняется. Обе газеты называют её "разведкой", в основном такие функции в России выполняют военная разведка ГРУ, внешняя СВР и политическая ФСБ.

Нападение на Муратова совершили, предположительно, два человека: один разливал краску, а другой снимал это на видео. Полиции удалось задержать только второго из них — Илью Марковца. Согласно расследованию "Новой газеты", непосредственным исполнителем был 41-летний Николай Трифонов. Он часто участвует в официальных мероприятиях Воздушно-десантных войск и позиционирует себя как ветеран ВДВ, пишет газета, хотя и не служил там.

Радио Свобода

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