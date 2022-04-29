Репертуар Русского драматического театра Литвы на май

Русский драматический театр Литвы публикует репертуар на май.

4 мая, cреда, 18.30. Лев Толстой АННА КАРЕНИНА. Реж. Эдуард Митницкий. Хроника страсти и греха; спектакль в двух частях, 2 ч. 40 мин.

5 мая, четверг, 18:30. ВОЛЧЬЯ ЛЮБОВЬ / Малая сцена. Реж. Миндаугас Валюкас. Моноспектакль в одном действии (пост-сказка). 1 час.

7 мая, суббота, 11:00. Самуил Маршак КОШКИН ДОМ. Реж. Алексей Утеганов. Сказка в одном действии. 55 мин.

7 мая, суббота, 13:00. Самуил Маршак КОШКИН ДОМ. Реж. Алексей Утеганов. Сказка в одном действии. 55 мин.

8 мая, воскресенье, 13:00. Детский книжный клуб в Русском драматическом театре Литвы. Продолжительность – 1,5 часа. Модератор клуба – Ольга Велавичюте.

8 мая, воскресенье, 18:30. Эрик-Эммануэль Шмитт ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ. Реж. Сигитас Рачкис. Драма в двух частях, 2 ч. 30 мин.

20 мая, пятница, 18:30. По мотивам произведений Ж.Ануя, А.Секулова, К.Кавафиса, Р.М.Рильке, М.Цветаевой. Медея чужестранка / Премьера. Реж. Диана Добрева. Спектакль в одном действии.

21 мая, суббота, 18:30. По мотивам произведений Ж.Ануя, А.Секулова, К.Кавафиса, Р.М.Рильке, М.Цветаевой. Медея чужестранка / Премьера. Реж. Диана Добрева. Спектакль в одном действии.

24 мая, вторник, 18:30. Антон Чехов ДЯДЯ ВАНЯ / литературный музей А. Пушкина. Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль в одном действии; 16+. 1 ч. 15 мин.

24 мая, вторник, 20:00. Антон Чехов ДЯДЯ ВАНЯ / литературный музей А. Пушкина. Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль в одном действии; 16+. 1 ч. 15 мин.

25 мая, cреда, 18:30. Антон Чехов ДЯДЯ ВАНЯ / литературный музей А. Пушкина. Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль в одном действии; 16+. 1 ч. 15 мин.

25 мая, cреда, 20:00. Антон Чехов ДЯДЯ ВАНЯ / литературный музей А. Пушкина. Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль в одном действии; 16+. 1 ч. 15 мин.

26 мая, четверг, Джон Мисто МАДАМ РУБИНШТЕЙН. Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях, 2 ч. 10 мин.

27 мая, пятница, Эдуардо Де Филиппо ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО. Реж. Альгирдас Латенас. Лирическая комедия в двух частях, 2 ч. 30 мин.