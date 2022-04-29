Русский драматический театр Литвы

Новости

1 ч. назад

Репертуар Русского драматического театра Литвы на май

Сергей Жадан

Новости

1 ч. назад

Писатель Сергей Жадан: У нас выбора нет - нужно побеждать

НАТО в Литве

Новости

3 ч. назад

Министры стран Балтии и Польши будут добиваться существенного усиления НАТО в регионе

Мариуполь

Новости

4 ч. назад

«Голос из Мариуполя». Надежда Сухорукова: Героев в Мариуполе не было - все были самыми обычными

Атака в Киеве

Новости

5 ч. назад

В Киеве в результате ракетного удара погибла журналистка Радио Свобода

Минск

Новости

6 ч. назад

Социолог о результатах исследования в Беларуси: война не сразу доходит до сознания белорусов

Вакцинация

Новости

7 ч. назад

Премьеры стран Балтии обратились к главе ЕК в связи с избытком вакцин от COVID-19

БелАЭС

Новости

7 ч. назад

Литва: "Росатом" и Минск скрывают истинную информацию о БелАЭС

Вильнюсская телебашня

Новости

8 ч. назад

Глава ДГБ: РФ разрушила архитектуру безопасности в Европе, но прямой угрозы нет

Российский газ

Новости

9 ч. назад

Андрей Гурков. Вот и началась большая битва из-за газа

Война в Украине

Новости

10 ч. назад

Расследование "Схем": в России готовятся планы создания "Южной Руси"

Российский военный

Новости

10 ч. назад

Война в Украине. BBC собрала данные о 1900 погибших российских военных - большинство из депрессивных регионов России

Марюс Дубниковас

Новости

11 ч. назад

Экономист Марюс Дубниковас: может ли «Газпром» отключить от газа Украину?

Группа "Би-2"

Новости

22 ч. назад

Би-2 отменили концерт в Омске из-за баннера "Zа президента"

"Литовские железные дороги"

Новости

1 д. назад

«Литовские железные дороги» уволят около 2 тысяч сотрудников

Флаг Индии

Новости

1 д. назад

Глава МИД Литвы: Индия планирует открыть посольство в Вильнюсе

Новости

2022.04.29 18:34

Репертуар Русского драматического театра Литвы на май

LRT.lt2022.04.29 18:34
Русский драматический театр Литвы
Русский драматический театр Литвы / D. Umbraso/LRT nuotr.

Русский драматический театр Литвы публикует репертуар на май.

4 мая, cреда, 18.30. Лев Толстой АННА КАРЕНИНА. Реж. Эдуард Митницкий. Хроника страсти и греха; спектакль в двух частях, 2 ч. 40 мин.

5 мая, четверг, 18:30. ВОЛЧЬЯ ЛЮБОВЬ / Малая сцена. Реж. Миндаугас Валюкас. Моноспектакль в одном действии (пост-сказка). 1 час.

7 мая, суббота, 11:00. Самуил Маршак КОШКИН ДОМ. Реж. Алексей Утеганов. Сказка в одном действии. 55 мин.

7 мая, суббота, 13:00. Самуил Маршак КОШКИН ДОМ. Реж. Алексей Утеганов. Сказка в одном действии. 55 мин.

8 мая, воскресенье, 13:00. Детский книжный клуб в Русском драматическом театре Литвы. Продолжительность – 1,5 часа. Модератор клуба – Ольга Велавичюте.

8 мая, воскресенье, 18:30. Эрик-Эммануэль Шмитт ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ. Реж. Сигитас Рачкис. Драма в двух частях, 2 ч. 30 мин.

20 мая, пятница, 18:30. По мотивам произведений Ж.Ануя, А.Секулова, К.Кавафиса, Р.М.Рильке, М.Цветаевой. Медея чужестранка / Премьера. Реж. Диана Добрева. Спектакль в одном действии.

21 мая, суббота, 18:30. По мотивам произведений Ж.Ануя, А.Секулова, К.Кавафиса, Р.М.Рильке, М.Цветаевой. Медея чужестранка / Премьера. Реж. Диана Добрева. Спектакль в одном действии.

24 мая, вторник, 18:30. Антон Чехов ДЯДЯ ВАНЯ / литературный музей А. Пушкина. Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль в одном действии; 16+. 1 ч. 15 мин.

24 мая, вторник, 20:00. Антон Чехов ДЯДЯ ВАНЯ / литературный музей А. Пушкина. Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль в одном действии; 16+. 1 ч. 15 мин.

25 мая, cреда, 18:30. Антон Чехов ДЯДЯ ВАНЯ / литературный музей А. Пушкина. Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль в одном действии; 16+. 1 ч. 15 мин.

25 мая, cреда, 20:00. Антон Чехов ДЯДЯ ВАНЯ / литературный музей А. Пушкина. Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль в одном действии; 16+. 1 ч. 15 мин.

26 мая, четверг, Джон Мисто МАДАМ РУБИНШТЕЙН. Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях, 2 ч. 10 мин.

27 мая, пятница, Эдуардо Де Филиппо ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО. Реж. Альгирдас Латенас. Лирическая комедия в двух частях, 2 ч. 30 мин.

# Культура
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Сергей Жадан
1 ч. назад

Писатель Сергей Жадан: У нас выбора нет - нужно побеждать

НАТО в Литве
3 ч. назад

Министры стран Балтии и Польши будут добиваться существенного усиления НАТО в регионе

Мариуполь
4 ч. назад

«Голос из Мариуполя». Надежда Сухорукова: Героев в Мариуполе не было - все были самыми обычными

Атака в Киеве
5 ч. назад

В Киеве в результате ракетного удара погибла журналистка Радио Свобода

Минск
Эксклюзив LRT.lt 7
6 ч. назад
Эксклюзив LRT.lt

Социолог о результатах исследования в Беларуси: война не сразу доходит до сознания белорусов

7
Вакцинация
7 ч. назад

Премьеры стран Балтии обратились к главе ЕК в связи с избытком вакцин от COVID-19

БелАЭС
7 ч. назад

Литва: "Росатом" и Минск скрывают истинную информацию о БелАЭС

Вильнюсская телебашня
8 ч. назад

Глава ДГБ: РФ разрушила архитектуру безопасности в Европе, но прямой угрозы нет

Российский газ
10 ч. назад

Андрей Гурков. Вот и началась большая битва из-за газа

Война в Украине
10 ч. назад

Расследование "Схем": в России готовятся планы создания "Южной Руси"

Российский военный
9
2022.04.29 09:17

Война в Украине. BBC собрала данные о 1900 погибших российских военных - большинство из депрессивных регионов России

обновляется
9
БелАЭС
2022.04.29 12:19

Литва: "Росатом" и Минск скрывают истинную информацию о БелАЭС

Минск
Эксклюзив LRT.lt 7
2022.04.29 13:00
Эксклюзив LRT.lt

Социолог о результатах исследования в Беларуси: война не сразу доходит до сознания белорусов

7
Российский газ
2022.04.29 09:41

Андрей Гурков. Вот и началась большая битва из-за газа

Война в Украине
2022.04.29 09:27

Расследование "Схем": в России готовятся планы создания "Южной Руси"

Группа "Би-2"
2022.04.28 21:13

Би-2 отменили концерт в Омске из-за баннера "Zа президента"

Марюс Дубниковас
2022.04.29 08:34

Экономист Марюс Дубниковас: может ли «Газпром» отключить от газа Украину?

Вильнюсская телебашня
2022.04.29 10:42

Глава ДГБ: РФ разрушила архитектуру безопасности в Европе, но прямой угрозы нет

Мариуполь
2022.04.29 15:25

«Голос из Мариуполя». Надежда Сухорукова: Героев в Мариуполе не было - все были самыми обычными

Атака в Киеве
2022.04.29 14:08

В Киеве в результате ракетного удара погибла журналистка Радио Свобода