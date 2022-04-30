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2022.04.30 12:00

Главе погранслужбы Литвы угрожали, он связывает это с белорусскими спецслужбами

BNS2022.04.30 12:00
Рустамас Любаевас
Рустамас Любаевас / D. Umbraso/LRT nuotr.

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГ) Рустамас Любаевас утверждает, что ему лично поступали угрозы в социальных сетях, и он связывает это с деятельностью спецслужб Беларуси.

После того, как литовская разведка в ежегодном отчете в пятницу сообщила, что белорусские службы во время миграционного кризиса перехватывали данные телефонов литовских пограничников и использовали их в целях психологического давления, Любаевас заявил, что это делалось не только против него самого, но и против других высокопоставленных должностных лиц СОГГЛ.

«Было известно, что за нашими действиями на государственной границе следили представители белорусских спецслужб, правоохранительных органов или силовых структур. Также было известно об использовании этих данных. И мне лично поступали угрозы, и такие же угрозы поступали ряду сотрудников СОГГЛ», - сказал Любаевас агентству BNS.

По словам главы СОГГЛ, сообщения с угрозами рассылались, скорее всего, с фейковых профилей в приложении Messenger. Эти профили имитировали нелегальных мигрантов, их родственников или неправительственные организации.

«Угрозы были разными — что известно о моем местонахождении, местонахождении членов моей семьи, что «мы отомстим за неуважение к нашим братьям и сестрам». Некоторые аккаунты сразу же удалялись», — сказал глава погранслужбы.

«Это одно из средств психологического воздействия. Такие же угрозы поступали и ряду высокопоставленных должностных лиц СОГГЛ. Их было много, и власти были проинформированы об этом», - сказал он.

Литовская разведка в пятницу сообщила о перехвате метаданных сообщений должностных лиц и их использовании для психологического давления. В отчете также сообщается об угрозах должностным лицам с поддельных аккаунтов в социальных сетях.

Литовская разведка утверждает, что вместе с потоком мигрантов в Литву пытались проникнуть несколько десятков человек, связанных с террористическими или экстремистскими организациями или участвовавших в деятельности военизированных формирований и имеющих военный опыт.

Любаевас подтвердил, что это «более десяти человек».

«Такие лица были, в отношении них приняты соответствующие решения, они изолированы, и большинство из них уже возвращено в страну происхождения», — сказал глава СОГГЛ.

В оценке угроз также говорится, что белорусская разведка собирает информацию об инфраструктуре, важной для национальной безопасности Литвы, пограничных участках и системах безопасности на границе.

«Такие данные, вероятно, будут использоваться не только для направления мигрантов, но и для военного планирования Беларуси и России», — говорится в документе.

Информация для оценки угроз национальной безопасности, опубликованная разведкой в ​​пятницу, была собрана до начала февраля, поэтому она не учитывает военные и геополитические последствия российского вторжения в Украину и наиболее актуальную ситуацию в области безопасности.

# Литва# Война в Украине
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