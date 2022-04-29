Экономист Марюс Дубниковас: может ли «Газпром» отключить от газа Украину?

«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию. В свою очередь Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия вновь пытается шантажировать ЕС газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы разрабатываем координированный ответ», - заявила фон дер Ляйен.

Об экономических последствиях прекращения поставок газа для этих стран, а также о том, возможно ли гипотетическое отключение от российского газа Украины в интервью русской службе Радио ЛРТ рассказал экономист Марюс Дубниковас.

- У нас есть две разные истории, со стороны Польши проблемы нет - у них есть резерв около 70-80%. Польша может использовать эти резервы до конца весны, значит здесь проблем не будет. Польша планировала отключиться от «Газпрома» до конца этого года, так как у неё есть новая труба, которая проложена в Балтийском море - Baltic Pipe, они получают газ из Норвегии, это около половины от того, в чём они нуждаются. Часть газа до конца года она будет получать из Литвы, через терминал в Клайпеде. Поэтому Польша большую часть газа использует для отопления домов. Сейчас хорошая погода, а это значит, что не требуется для отопления большого количества газа.

И сама Польша говорит, что если вы хотите, то можете отключить газ, мы всё равно не будем использовать его, так же, как и нефть.



Другая история - с Болгарией, Болгария использует почти только российский газ и здесь есть проблема, которая заключается в том, что они только сейчас прокладывают трубу из Греции, также они покупают терминал, который может получить газ из всего мира, но этот терминал ещё не построен. Это означает, что Болгарию ожидают проблемы с поставкой газа. Есть возможность покупать газ из Азербайджана через Грецию, но сейчас это очень дорого и нужно создавать финансовые инструменты, чтобы это сделать. Так что у Болгарии будут проблемы.

Собрание акционеров Газпрома / AFP/Scanpix

Есть вопрос - как поступит «Газпром». Через Болгарию «Газпром» поставляет газ в Сербию и в Венгрию, которая имеет долгосрочный контракт с «Газпромом». Если Болгария будет совсем отключена от газпромовского газа, и если будет полное эмбарго, эти проблемы также коснутся Венгрии и Сербии. Может быть, если Болгария будет отключена от газа, то будут некие соглашения, чтобы Сербия и Венгрия получила свою долю. Это значит, что Болгария, может быть, получит скидку от «Газпрома».

- Возможен ли такой сценарий для Украины?

- Да, есть такая возможность. Это называется реверсивное поступление газа, что было сделано после 2014 года. Это очень сложный процесс, но теоретическая возможность есть. Во-первых, мы должны понимать, что это транзитная страна, которая подключена к трубопроводу «Ямал». Если отключить Украину, то это значит отключить также и Германию.

Война в Украине / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

Вот поэтому «Газпром» пробовал включить трубу, проложенную под Балтийским морем - Nord Stream 2, чтобы избежать транзита через Украину. Но так как эта труба не завершена, она вообще не работает, это означает, что у России нет другого выхода, кроме как поставлять газ в Германию через Украину. Когда газ течет через Украину, это означает, что Украина имеет возможность часть этого газа взять себе. И я не думаю, что будет такое решение - грубо отключить и Украину, и Германию. Это создаст большие проблемы для «Газпрома».

70% от всего газа, который «Газпром» поставляет миру, поступает в Евросоюз. Германия использует самое большое количество этого газа. И если «Газпром» отключит Украину, то ему будет некому поставлять газ. Много говорится про то, что они этот газ перенаправят в Китай, но это совершенно невозможно, потому что Китай использует только 15% от всего газпромовского газа. И это значит, что труба Россия-Китай не сможет принять такого большого количества газа, которое течет в ЕС.

Поэтому, не думаю, что Украина будет отключена, так как это означает очень большие проблемы как для «Газпрома», так и для российского бюджета.