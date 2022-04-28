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Главы МИД Литвы и Испании - за незамедлительное эмбарго на российские нефть и газ

BNS, LRT.lt2022.04.28 11:46
Габриэлюс Ландсбергис и Хосе Мануэль Альбарес
Габриэлюс Ландсбергис и Хосе Мануэль Альбарес / E. Blaževič/LRT nuotr.

Эмбарго на российские нефть и газ должно быть введено немедленно, заявили министры иностранных дел Литвы и Испании.

После встречи в Министерстве иностранных в Вильнюсе на пресс-конференции выступили министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, находящийся с визитом в Литве.

«Необходимость введения эмбарго на российские нефть и газ обсуждается уже несколько недель. Здесь, наше мнение, позиции и Литвы, и Испании совпадают, что это нужно делать немедленно», — сказал Габриэлюс Ландсбергис.

«Испания полностью привержена защите наших ценностей и защите восточного фланга НАТО, поэтому мы активно участвуем в операции по патрулированию воздушного пространства стран Балтии с восемью истребителями F-18, дислоцированными в Шауляй, который я и посещу сегодня», — сказал министр иностранных дел Испании.

Хосе Мануэль Альбарес
Хосе Мануэль Альбарес / E. Blaževič/LRT nuotr.

По словам Ландсбергиса, на встрече с Альбаресом были затронуты два вопроса - помощь Украине и необходимость укрепления безопасности региона и НАТО в целом.

В июне в Испании пройдет саммит НАТО.

Габриэлюс Ландсбергис и Хосе Мануэль Альбарес
Габриэлюс Ландсбергис и Хосе Мануэль Альбарес
Хосе Мануэль Альбарес
# Литва# Война в Украине
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