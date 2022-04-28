Война в Украине. Парламент Канады признал действия России в Украине геноцидом

На 64-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины.

Парламент Канады признал действия России в Украине геноцидом

Парламент Канады единогласно признал действия России в Украине геноцидом, сообщил телеканал CTV. Существуют "ясные и многочисленные доказательства систематических и массовых военных преступлений против человечности", совершенных вооруженными силами РФ под руководством президента Владимира Путина и других лиц в российском парламенте, подчеркнули канадские депутаты.

В числе преступлений, в которых обвиняют российских военнослужащих, - умышленное убийство мирных жителей Украины, осквернение трупов, насильственное перемещение украинских детей, пытки, причинение физического и психического вреда, а также изнасилования.



США могут признать РФ государством-спонсором терроризма

Война в Украине / AP nuotr.

Администрация США рассматривает возможность признания России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена. Присвоить России такой статус призвал во время традиционного видеообращения 23 апреля и президент Украины Владимир Зеленский.

"То, что они наделали, - это достаточно для мира, чтобы признать Россию спонсором терроризма, а российскую армию - террористической организацией", - пояснил Зеленский, добавив: "Будем настаивать на этом на переговорах с партнерами".



Ущерб экономике Украины превысил 500 млрд долларов



Общий ущерб экономике Украины за первые шесть недель войны превысил 500 млрд долларов. Такую оценку дал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в гостевой колонке журнала The Economist, опубликованной 27 апреля. По прогнозам правительства Украины, в долгосрочной перспективе эта цифра может увеличиться до 1 трлн долларов, что в пять раз превышает прошлогодний ВВП. Уже в 2022 году ВВП Украины может сократиться на 30-50%, пишет Шмыгаль.



За время войны в Украине Россия удвоила доходы от продажи энергоносителей

"Газпром" / Shutterstock nuotr.

С начала войны в Украине Россия почти удвоила доходы от продажи ископаемых видов топлива странам ЕС. Даже при общем снижении объема этих продаж рост цен на энергоносители, по данным финского Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA, принес Москве около 62 млрд евро.

Согласно выводам CREA, которые приводит британская газета Guardian, Россия продолжает извлекать выгоду из энергетической зависимости, в которую она поставила Европу, несмотря на отчаянные усилия лидеров стран Евросоюза помешать Путину использовать энергоносители в качестве рычагов политического и экономического давления.

Импорт российских нефти, угля и газа в Евросоюз за два месяца войны составил около 44 млрд евро. Для сравнения - за весь прошлый год эта сумма составила 140 млрд евро, или примерно 12 млрд в месяц.

Главным покупателем по-прежнему выступает Германия. Несмотря на все заверения ее властей о необходимости сокращения зависимости от России, за два месяца войны она импортировала энергоносителей на 9 млрд евро.

Несмотря на санкции и экспортные ограничения рост цен с лихвой компенсирует России потери в объемах продаж, а новые санкции, как полагают эксперты финского центра, обещают лишь еще больше взвинтить цены, сводя на нет усилия Брюсселя и загоняя его в ловушку.

По словам ведущего аналитика CREA Лаури Милливирты, доходы от продаж поддерживают военные усилия Путина, и единственным способом обезвредить его военную машину был бы быстрый и полный отказ от ископаемого топлива.

“Экспорт ископаемых видов топлива – это ключевой элемент поддержки путинского режима и многих других государств-изгоев, - считает финский аналитик. - Продолжающийся экспорт энергоносителей - это большая прореха в санкциях, наложенных на Россию, и все, кто покупает у нее топливо, становятся соучастниками чудовищных нарушений международного законодательства, совершаемых российскими военными”.