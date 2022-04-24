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2022.04.24 21:30

Эммануэль Макрон стал первым за 20 лет переизбранным президентом Франции

Радио «Cвобода»2022.04.24 21:30
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон / AP nuotr.

Эммануэль Макрон стал первым за 20 лет переизбранным президентом Франции. Он победил во втором туре президентских выборов правопопулистского кандидата Марин Ле Пен в воскресенье, 24 апреля. Это следует из предварительных результатов выборов, опубликованных после закрытия участков.

Избирательные участки закрылись в крупных городах Франции в 20:00 по местному времени, остальные — на час раньше. Согласно предварительным результатам, 44-летний Макрон набрал 58 процентов процентов голосов. У Ле Пен — 42 процента, сообщает газета Le Figaro.

Эти же соперники встретились во втором туре на предыдущих выборах 5 назад, в мае 2017 года. Тогда отрыв Макрона был выше: за него проголосовали 66,1 процента избирателей, за Ле Пен — 33,9 процента. Против президента в этот раз выступали участники массовых протестов так называемых жёлтых жилетов, недовольных повышением цен на топливо, налогами и снижением уровня жизни. 53-летняя Ле Пен, в свою очередь, смягчила часть своей риторики, в том числе де-факто отказавшись агитировать за выход из Евросоюза.

Многие европейские лидеры поддержали Макрона, выразив опасения, что победа Ле Пен нанесёт ущерб ЕС. Они также обвинили её в лояльном отношении к президенту России Владимиру Путину. В апреле газета The New York Times сообщала, что Евросоюз планирует ужесточить санкции против российских энергоносителей после переизбрания Макрона, чтобы повышение цен на топливо до голосования не снизило его шансы на победу.

Макрон стал одним из немногих лидеров ЕС, находившихся в контакте с Владимиром Путиным после вторжения России в Украину. Однако его позиция постоянно ужесточается. Его администрация даёт понять, что готова к эмбарго на нефть и газ из России: французская экономика зависит от них меньше, чем другие крупные страны Евросоюза.

Радио Свобода

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