СМИ: Литва предлагает ввести санкции ЕС против патриарха Русской православной церкви Кирилла

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, Литва предлагает Евросоюзу ввести санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла, который поддерживает войну России в Украине.

Об этом в воскресенье, в день православной Пасхи, сообщает новостной портал «15min».

«Да. Такое предложение существует, только пока идут дискуссии относительно общего решения, и у нас нет окончательного ответа, удастся ли это сделать», – сказал министр.

Он также заметил, что институты власти принимают участие в консультациях об отделении Литовской православной церкви от Москвы, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения самой общины.

Габриэлюс Ландсбергис / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Дискуссии и консультации идут, я это знаю. (...) В том числе и с институтами властями, – как это будет трактоваться, какие были бы оценки», – сказал глава литовской дипломатии.

BNS напоминает, что Литовская православная церковь является одной из девяти традиционных религиозных общин Литвы. Она обладает статусом митрополии и принадлежит Патриархату Московскому и всея Руси.

По словам православного епископа из Тракай Амвросия, Литовская православная церковь стремится к большей независимости от Московского патриархата, но вместе с тем священнослужитель подчеркивает, что «для достижения этой цели церковные каноны предусматривают определенные шаги».