Патриарх Кирилл с Владимиром Путиным

Новости

34 мин. назад

СМИ: Литва предлагает ввести санкции ЕС против патриарха Русской православной церкви Кирилла

Война России против Украины

Новости

55 мин. назад

Хроника путинской войны. Офис Зеленского предложил провести "спецпереговоры" по Мариуполю

Россия (ассоциативное фото)

Новости

2 ч. назад

В министерствах и госкомпаниях России могут появиться "политруки"

Новости

2 ч. назад

Мадонна из киевского метро. Как фото женщины с младенцем стало иконой в храме Неаполя

Раймонд Паулс

Новости

2 ч. назад

Раймонд Паулс сыграл с «Киевскими солистами» и сказал «Нет всем войнам!»

Военные учения в Финляндии

Новости

3 ч. назад

Путин вышел из "серой зоны". Станет ли Балтика ареной новой войны?

Война России в Украине

Новости

4 ч. назад

Западные аналитики сомневаются в осуществимости планов Кремля

Сергей Шойгу, Владимир Путин

Новости

4 ч. назад

Собеседники Блумберга рассказали, как Путин принимал решение о вторжении в Украину

Гродно

Новости

4 ч. назад

Деполонизация в Беларуси: как власти прессуют польское меньшинство

Максим Галкин и Алла Пугачева

Новости

5 ч. назад

Галкин анонсировал концерты в Израиле: деньги перечислит украинским беженцам

Церковь

Новости

5 ч. назад

Поздравляя православных с Пасхой, руководители Литвы призывают не терять надежды

Фотограф Павел Кричко удивил сеть портретом президента РФ Путина

Новости

5 ч. назад

Белорусский фотограф создал портрет Путина из 1500 военных фото, сделанных в Украине

Мольба

Новости

5 ч. назад

В Германии католическая молодежь лишила Бога пола - и не только

Георгиевская лента

Новости

5 ч. назад

"Демонстрация символов тоталитарных режимов": где запретили георгиевскую ленту

Регистрационный центр украинцев на столичной улице Минтес

Новости

6 ч. назад

Литва занимает 10-е место в ЕС по количеству зарегистрированных украинских беженцев

Диакон Георгий Цыбуревкин

Новости

6 ч. назад

Православный диакон Георгий: «Война – это вопрос морали. Поддержал бы Иисус насилие? Конечно, нет»

Новости

2022.04.24 14:32

СМИ: Литва предлагает ввести санкции ЕС против патриарха Русской православной церкви Кирилла

BNS2022.04.24 14:32
Патриарх Кирилл с Владимиром Путиным
Патриарх Кирилл с Владимиром Путиным / AP nuotr.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, Литва предлагает Евросоюзу ввести санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла, который поддерживает войну России в Украине.

Об этом в воскресенье, в день православной Пасхи, сообщает новостной портал «15min».

«Да. Такое предложение существует, только пока идут дискуссии относительно общего решения, и у нас нет окончательного ответа, удастся ли это сделать», – сказал министр.

Он также заметил, что институты власти принимают участие в консультациях об отделении Литовской православной церкви от Москвы, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения самой общины.

Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Дискуссии и консультации идут, я это знаю. (...) В том числе и с институтами властями, – как это будет трактоваться, какие были бы оценки», – сказал глава литовской дипломатии.

BNS напоминает, что Литовская православная церковь является одной из девяти традиционных религиозных общин Литвы. Она обладает статусом митрополии и принадлежит Патриархату Московскому и всея Руси.

По словам православного епископа из Тракай Амвросия, Литовская православная церковь стремится к большей независимости от Московского патриархата, но вместе с тем священнослужитель подчеркивает, что «для достижения этой цели церковные каноны предусматривают определенные шаги».

Патриарх Кирилл с Владимиром Путиным
Габриэлюс Ландсбергис
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Война России против Украины
57 мин. назад

Хроника путинской войны. Офис Зеленского предложил провести "спецпереговоры" по Мариуполю

Россия (ассоциативное фото)
2 ч. назад

В министерствах и госкомпаниях России могут появиться "политруки"

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 6
2 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Мадонна из киевского метро. Как фото женщины с младенцем стало иконой в храме Неаполя

6
Раймонд Паулс
2 ч. назад

Раймонд Паулс сыграл с «Киевскими солистами» и сказал «Нет всем войнам!»

Военные учения в Финляндии
3 ч. назад

Путин вышел из "серой зоны". Станет ли Балтика ареной новой войны?

Война России в Украине
4 ч. назад

Западные аналитики сомневаются в осуществимости планов Кремля

Сергей Шойгу, Владимир Путин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Собеседники Блумберга рассказали, как Путин принимал решение о вторжении в Украину

Гродно
4 ч. назад

Деполонизация в Беларуси: как власти прессуют польское меньшинство

Максим Галкин и Алла Пугачева
5 ч. назад

Галкин анонсировал концерты в Израиле: деньги перечислит украинским беженцам

Церковь
5 ч. назад

Поздравляя православных с Пасхой, руководители Литвы призывают не терять надежды

Война России против Украины
2022.04.23 22:10

Хроника путинской войны. Украинские военные сообщили о ракетном ударе по Одессе

Война России против Украины
2022.04.24 14:11

Хроника путинской войны. Офис Зеленского предложил провести "спецпереговоры" по Мариуполю

Регистрационный центр украинцев на столичной улице Минтес
2022.04.24 08:55

Литва занимает 10-е место в ЕС по количеству зарегистрированных украинских беженцев

Владимир Путин
2022.04.24 06:26

Путин пришёл на пасхальное богослужение в Москве

Фотограф Павел Кричко удивил сеть портретом президента РФ Путина
2022.04.24 09:40

Белорусский фотограф создал портрет Путина из 1500 военных фото, сделанных в Украине

Церковь
2022.04.24 09:41

Поздравляя православных с Пасхой, руководители Литвы призывают не терять надежды

Пасха
2022.04.24 07:06

Православные христиане во всем мире отмечают Пасху

Диакон Георгий Цыбуревкин
2022.04.24 08:15

Православный диакон Георгий: «Война – это вопрос морали. Поддержал бы Иисус насилие? Конечно, нет»

Военные учения в Финляндии
2022.04.24 12:00

Путин вышел из "серой зоны". Станет ли Балтика ареной новой войны?

Сергей Шойгу, Владимир Путин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.04.24 10:15
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Собеседники Блумберга рассказали, как Путин принимал решение о вторжении в Украину