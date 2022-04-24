Поздравляя православных с Пасхой, руководители Литвы призывают не терять надежды

В воскресенье, поздравляя православных с Пасхой, руководители страны призвали не терять надежды.

Премьер-министр Ингрида Шимоните поздравила православных и старообрядцев Литвы с Пасхой.

Ингрида Шимоните / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«От всей души поздравляю вас с праздником Пасхи! Трудно найти слова, которые могли бы передать боль и мрак, которые принесла война. Но не будем терять надежду, что самая густая тьма бывает перед рассветом, а переживаемые испытания лишь дадут возможность проявиться нашей силе и нашему единству. В мире, где приходится оставлять дома, расставаться с близкими, жизненно важно не терять веру в победу света Воскресения. Пусть радость Святой Пасхи укрепляет и вдохновляет каждого из вас в это непростое время», – говорится в поздравлении премьер-министра.

Президент Гитанас Науседа направил поздравление православным верующим не только Литвы, но и охваченной войной Украины.

Гитанас Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«(...) Обращаюсь к нашим согражданам, православной и старообрядческой общинам Литвы, а также к украинским братьям и сестрам, которые сегодня празднуют Воскресение, переживая невзгоды жестокой войны. Я желаю, чтобы радость Святой Пасхи ярчайшим светом озарила все ваши будни и помогла хоть ненадолго позабыть обо всех несчастьях и напряжении», – сказал в своем поздравлении президент.