Хроника путинской войны. Украина обвиняет власти России в депортации украинцев вглубь России

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 24 апреля.

На 60-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 24 апреля (время вильнюсское).

06:00

Украина обвиняет власти России в депортации украинцев вглубь России. 308 жителей Мариуполя, в том числе матери с маленькими детьми, лица с инвалидностью и студенты, были принудительно вывезены в город Находка Приморского края РФ, сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию от российских волонтеров. По ее данным, после верификации личности мариупольцев автобусами отправили в пункт временного размещения в микрорайоне Врангель. "Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории", - пишет Денисова. Прямое расстояние от Мариуполя до Находки - более семи тысяч км, автомобильный маршрут - более девяти тысяч км.

05:25

Около восьми тысяч автомобилей класса "люкс", предназначенных для России, среди них новейшие модели Lexus, Cadillac и Mercedes, застряли в бельгийском порту Зебрюгге, пока власти этой страны "пытаются разобраться в лабиринте санкций, наложенных на Москву за ее вторжение в Украину", пишет американское издание The Wall Street Journal. Они прибыли в порт в начале апреля, но в РФ их отправить уже нельзя из-за штрафных мер на предметы роскоши, включающих запрет на поставки машин по цене выше 50 тысяч евро.

04:50

В Германии начато расследование возможных военных преступлений в Украине, сбором соответствующих доказательств занимается генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк (Peter Frank), сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann). "Процедура структурного расследования, в ходе которой обеспечивается сохранность улик, а также выясняется, кто и где совершил те или иные преступления, уже началась", - заявил он в эфире немецкого общественно-правового телеканала Phoenix вечером 23 апреля. По словам Бушмана, собираются показания свидетелей, фото- и видеоматериалы. "Мы успешно провели здесь суд над сирийскими военными преступниками. Сейчас мы действуем в том же ключе", - отметил министр, призвав украинских беженцев, ставших свидетелями или жертвами военных преступлений, связаться с немецкими властями.

03:30

В Германии оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) подвергнет ревизии всю свою политику относительно России, заявил председатель партии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в интервью воскресному изданию Bild am Sonntag.

Фридрих Мерц / фото AP

По его словам, "вся немецкая внешняя политика и политика в области безопасности последних 20 лет обратилась в руины", а "все министры обороны (Германии. - Ред.) в последние 20 лет делали ошибочные выводы относительно вооружения и состояния войск". "Когда эта война завершится, нам придется тщательно проанализировать, каким образом все могло дойти до такого состояния", - подчеркнул Мерц, отметив "серьезные упущения" и внутри ХДС.

03:00

Глава Мелитополя: Военные РФ похитили болгарского консула

Российские военные в оккупированном Мелитополе похитили почетного консула Болгарии, сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров, выступая в эфире украинского телевидения. "Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов", - цитирует Федорова “Украинская правда”. По его словам, военные РФ похищают активистов, бизнесменов и "всех, кто имеет свое мнение", а похищенных украинцев пытаются мобилизовать в российскую армию. Сам Федоров, который также был похищен в марте и затем отпущен в обмен на пленных россиян, сейчас находится в Германии, где 23 марта встретился с правящим бургомистром Берлина Франциской Гиффай (Franziska Giffey). "На нашу с украинскими парламентариями делегацию и на меня лично большое впечатление произвела солидарность берлинцев с ситуацией в Украине", - написал Федоров у себя в Instagram.

02:00

Западные страны, например, Германия, Австрия и Франция, направляют на улаживание своих экономических проблем во много раз больше средств, чем на помощь Украине, свидетельствуют данные Института мировой экономики (IfW) в Киле. Так, Берлин направил Украине 4 млрд евро в качестве финансовой, гуманитарной и военной помощи, в то же время в самой ФРГ было выделено 17 млрд евро на субсидии для снижения стоимости топлива на автозаправках, 5 млрд евро - на гранты для нуждающихся фирм и 100 млрд евро - на корпоративные кредиты, заявил директор IfW Кристоф Требеш (Christoph Trebesch) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). По его словам, "западные страны сделали больше для смягчения последствий войны у себя дома, чем для поддержки Украины".

01:15

Власти Франции задержали еще одну картину из коллекции Морозовых, выставлявшейся в музее фонда Louis Vuitton в Париже - это портрет Тимофея Морозова из Музея искусства авангарда (МАГМА), финансировавшегося подпавшим под санкции российским бизнесменом Вячеславом (Моше) Кантором. В целом это уже третья картина с этой выставки, которая не будет возвращена, сообщило министерство культуры Франции. Также задержана в связи с санкциями работа под названием "Автопортрет в сером" художника Петра Кончаловского - ее владельцем является российский миллиардер Петр Авен, на которого также распространяются штрафные меры ЕС. Кроме того, по просьбе украинских властей во Франции на временном сохранении останется портрет Маргариты Морозовой работы Валентина Серова - эта картина принадлежит Днепровскому художественному музею, куда ее опасно возвращать из-за военных действий. Работы из коллекции русских купцов-меценатов Михаила и Ивана Морозовых выставлялись в Париже с сентября 2021-го по апрель 2022 года.

00:30

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в убийствах мирных жителей в результате ракетного обстрела Одессы, где погибли восемь и были ранены 18 человек. Среди убитых оказалась трехмесячная девочка. "Похоже, что убивать детей - это просто новая национальная идея Российской Федерации", - сказал Зеленский в очередном вечернем видеообращении, опубликованном в соцсетях. По его словам, удар был нанесен стратегической авиацией РФ из района Каспийского моря, две ракеты удалось сбить силами украинской ПВО, еще пять нанесли удар по мирному городу. Результаты ракетных обстрелов войсками РФ - это "достаточные аргументы для мира, чтобы наконец признать российское государство спонсором терроризма, а российскую армию - террористической организацией", подчеркнул Зеленский. По словам президента, "это только вопрос времени, когда все российские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ за совершенные ими преступления".

00:10

В Украине ждут поддержки от папы римского

Папа Франциск с флагом Украины из Бучи / фото AP

Киев обратился к папе римскому Франциску с просьбой помочь спасению людей на востоке Украины, в частности, разблокированию гуманитарного коридора в Мариуполе. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинская сторона обращалась к главе католической церкви с приглашением посетить Украину. "Рано говорить, но мы ожидаем его. Ожидаем, потому что у него есть миссия - миссия от Бога. Ему доверяет большое количество людей, я думаю, что это важно", - цитируются слова главы украинского государства.

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