Хроника путинской войны. Офис Зеленского предложил провести "спецпереговоры" по Мариуполю

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 24 апреля.

На 60-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 24 апреля (время вильнюсское).

13:35

Роскомнадзор заблокировал крупнейший шахматный сайт Chess.com из-за двух страниц, посвященных российскому вторжению в Украину. Поводом стала статья"О войне в Украине", в которой администрация ресурса заявила, что "решительно осуждает военную агрессию правительства России в отношении Украины и ее народа". Администрация также сообщила, что заблокировала учетные записи тех шахматистов из России и Беларуси, кто попал под международные санкции. Второй материал был посвящен жизни украинских шахматистов под обстрелами.

13:20

Артист Максим Галкин записал обращение к российским властям после обстрела жилого дома в Одессе. "Вчера в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения Благодатного огня, летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе, погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это все бьется, объясните мне? - сказал Галкин. - Вы одновременно молитесь с патриархом Иерусалимским о мире. Вы - официальные лица. Вы приезжаете, везете Благодатный огонь в Москву - и при этом эта же власть посылает эти ракеты".

12:50

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал переговоры с НАТО о закрытии неба над Украиной "закрытым вопросом". "То, что нам нужно, - это система противовоздушной обороны, которую нам уже предоставляют. А небо мы и сами закроем", - сказалон в интервью "Медузе".

По его словам, активная фаза войны может закончиться "через две-три недели", поскольку "российским войскам больше нечем наступать". После этого может начаться "позиционная война" с ударами артиллерии и рейдами спецназа. "Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать какое-то полунаступление. И где-нибудь к концу августа они могут попытаться еще куда-то там наступить. Это будет как операция на востоке, а то еще и меньше по масштабу", – предположил Арестович. Эти "полунаступления", по его словам, могут повторяться вплоть до конца года: "Все зависит от того, как будут действовать санкции, будут ли вводить новые и как будет идти в Украину западная помощь".

12:37

Офис Зеленского предложил провести "спецпереговоры" по Мариуполю

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что несмотря на приказ Путина отменить штурм, российские военные продолжает обстрел территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские военные и мирные жители. Чтобы остановить обстрел, Подоляк предложил России три "Мариупольских шага": пасхальное перемирие над городом, организацию гуманитарных коридоров для гражданского населения и "раунд специальных переговоров" для обмена военными.

(1/2) Orthodox Easter 2022. But right now, RF is continuously attacking the Mariupol Azovstal. The place where our civilians & military are located is shelled with heavy air bombs & artillery. RF accumulates forces & equipment for the assault. Who gave the order "not to storm"? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 24, 2022

12:10

C начала российского вторжения в Украине из-за вооруженной агрессии погибли 213 детей. Более 602 детей получили ранения, сообщил Офис генерального прокурора страны. От обстрелов и бомбежек пострадали 1500 образовательных учреждений, 102 из них были полностью уничтожены.

11:44

Поставки немецкого оружия в Украину осложняются запретом со стороны Швейцарии, пишет SonntagsZeitung. ФРГ обратилась за разрешением отправить Киеву боеприпасы швейцарского производства, используемые в БМП Marder, но Берн наложил на поставки вето, сославшись на "швейцарский нейтралитет и обязательные критерии отказа, предусмотренные законодательством о военных материалах". В марте Швейцария также отказала Польше в поставках своего оружия Украине, поскольку ограничивает реэкспорт вооружения в зоны конфликтов, напоминает Reuters.

Kriegsmaterial-Exporte: Deutschland kann keine Schützenpanzer in die Ukraine liefern, weil die Schweiz dies verhindert. (Abo)https://t.co/YYqVlRMbGo — SonntagsZeitung (@sonntagszeitung) April 24, 2022

11:24

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell начала переговоры о продаже своей доли в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-2", пишет Financial Times со ссылкой на двух собеседников, знакомых с деталями переговоров. Потенциальными покупателями 27,5% выступают три китайские компании Cnooc, CNPC и Sinopec. "Это кошмарные переговоры", - описал подготовку к сделке один из собеседников издания. Shell надеется вернуть хотя бы часть из 5 млрд долларов, которые может потерять из-за ухода из России, но продать актив китайской компании, вероятно, придется с большой скидкой, а сделка потребует двустороннего соглашения между Россией и Китаем, отмечает издание.

Продать свои активы в России хотят и две другие крупные западные компании: ExxonMobil, управляющая соседним нефтегазовым проектом "Сахалин-1", и BP с 19,75-процентной долей в "Роснефти". Джеймс Уодделл из консалтинговой компании Energy Aspects сказал FT, что аналитики ожидают серию сделок на выгодных для Китая условиях, назвав страну "единственным покупателем" этих активов.

10:45

Болгарский МИД опроверг информацию о том, что почетный консул страны Сергей Желев был похищен в Мелитополе. По сведениям ведомства, он находится в безопасности у себя дома. Ранее о похищении сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

10:20

Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе, считает глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Как пишет издание Heute, дипломат предлагает другие модели, в частности присоединение к Единой экономической зоне ЕС или сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации. При этом, как показывают результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Unique research, только 40 процентов австрийцев считают позицию правительства в войне на Украине "в целом правильной". 23% опрошенных называют ее "слишком проукраинской", 17% - "слишком пророссийской". 20 процентов не высказали определенного мнения.

09:30

Украина отразила многочисленные атаки вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Несмотря на то, что российские военные добились некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло войскам РФ значительный урон, сообщило Минобороны Великобритании в регулярном бюллетене. "Плохой моральный дух россиян и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России", - указывается в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tFb39zzDtn



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lZE8s05wuX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 24, 2022

09:20

Украина обратилась за помощью к МАГАТЭ с просьбой поставить необходимое оборудование для стабильной работы АЭС в условиях войны. В Международном агентстве по атомной энергии подтвердили, что получили список необходимых приборов. Он включает в себя различные аппараты для измерения радиации, защитные материалы, компьютерную помощь, системы электропитания и дизельные генераторы.

08:55

"Россияне поздравляли с праздником всю ночь", - написал в социальных сетях глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его информации, в результате ночных обстрелов погибли восемь человек, двое получили ранения, разрушены минимум семи домов и отдел полиции. Бои в Рубежном и Попасной продолжаются, число жертв уточняется, указал Гайдай.

08:20

Россия развернула в Белгородской области, в 60 километрах от границы Украины пусковые установки ОТРК Искандер-М, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. По его сведениям, чтобы затруднить перемещение украинских сил, в районе поселка Коротичи под Харьковом проведено дистанционное минирование местности.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщает о наращивании инженерно-фортификационного оборудования в Брянской области - на расстоянии до трех километров от украинской границы.

По данным Киева, российские войска активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях; идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное; на Северодонецком направлении наведены понтонные переправы через реку Красная. В Мариуполе, как утверждается, продолжаются обстрелы в районе "Азовстали" - наносятся авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации.

06:00

Украина обвиняет власти России в депортации украинцев вглубь России. 308 жителей Мариуполя, в том числе матери с маленькими детьми, лица с инвалидностью и студенты, были принудительно вывезены в город Находка Приморского края РФ, сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию от российских волонтеров. По ее данным, после верификации личности мариупольцев автобусами отправили в пункт временного размещения в микрорайоне Врангель. "Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории", - пишет Денисова. Прямое расстояние от Мариуполя до Находки - более семи тысяч км, автомобильный маршрут - более девяти тысяч км.

05:25

Около восьми тысяч автомобилей класса "люкс", предназначенных для России, среди них новейшие модели Lexus, Cadillac и Mercedes, застряли в бельгийском порту Зебрюгге, пока власти этой страны "пытаются разобраться в лабиринте санкций, наложенных на Москву за ее вторжение в Украину", пишет американское издание The Wall Street Journal. Они прибыли в порт в начале апреля, но в РФ их отправить уже нельзя из-за штрафных мер на предметы роскоши, включающих запрет на поставки машин по цене выше 50 тысяч евро.

04:50

В Германии начато расследование возможных военных преступлений в Украине, сбором соответствующих доказательств занимается генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк (Peter Frank), сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann). "Процедура структурного расследования, в ходе которой обеспечивается сохранность улик, а также выясняется, кто и где совершил те или иные преступления, уже началась", - заявил он в эфире немецкого общественно-правового телеканала Phoenix вечером 23 апреля. По словам Бушмана, собираются показания свидетелей, фото- и видеоматериалы. "Мы успешно провели здесь суд над сирийскими военными преступниками. Сейчас мы действуем в том же ключе", - отметил министр, призвав украинских беженцев, ставших свидетелями или жертвами военных преступлений, связаться с немецкими властями.

03:30

В Германии оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) подвергнет ревизии всю свою политику относительно России, заявил председатель партии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в интервью воскресному изданию Bild am Sonntag.

Фридрих Мерц / фото AP

По его словам, "вся немецкая внешняя политика и политика в области безопасности последних 20 лет обратилась в руины", а "все министры обороны (Германии. - Ред.) в последние 20 лет делали ошибочные выводы относительно вооружения и состояния войск". "Когда эта война завершится, нам придется тщательно проанализировать, каким образом все могло дойти до такого состояния", - подчеркнул Мерц, отметив "серьезные упущения" и внутри ХДС.

03:00

Глава Мелитополя: Военные РФ похитили болгарского консула

Российские военные в оккупированном Мелитополе похитили почетного консула Болгарии, сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров, выступая в эфире украинского телевидения. "Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов", - цитирует Федорова “Украинская правда”. По его словам, военные РФ похищают активистов, бизнесменов и "всех, кто имеет свое мнение", а похищенных украинцев пытаются мобилизовать в российскую армию. Сам Федоров, который также был похищен в марте и затем отпущен в обмен на пленных россиян, сейчас находится в Германии, где 23 марта встретился с правящим бургомистром Берлина Франциской Гиффай (Franziska Giffey). "На нашу с украинскими парламентариями делегацию и на меня лично большое впечатление произвела солидарность берлинцев с ситуацией в Украине", - написал Федоров у себя в Instagram.

02:00

Западные страны, например, Германия, Австрия и Франция, направляют на улаживание своих экономических проблем во много раз больше средств, чем на помощь Украине, свидетельствуют данные Института мировой экономики (IfW) в Киле. Так, Берлин направил Украине 4 млрд евро в качестве финансовой, гуманитарной и военной помощи, в то же время в самой ФРГ было выделено 17 млрд евро на субсидии для снижения стоимости топлива на автозаправках, 5 млрд евро - на гранты для нуждающихся фирм и 100 млрд евро - на корпоративные кредиты, заявил директор IfW Кристоф Требеш (Christoph Trebesch) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). По его словам, "западные страны сделали больше для смягчения последствий войны у себя дома, чем для поддержки Украины".

01:15

Власти Франции задержали еще одну картину из коллекции Морозовых, выставлявшейся в музее фонда Louis Vuitton в Париже - это портрет Тимофея Морозова из Музея искусства авангарда (МАГМА), финансировавшегося подпавшим под санкции российским бизнесменом Вячеславом (Моше) Кантором. В целом это уже третья картина с этой выставки, которая не будет возвращена, сообщило министерство культуры Франции. Также задержана в связи с санкциями работа под названием "Автопортрет в сером" художника Петра Кончаловского - ее владельцем является российский миллиардер Петр Авен, на которого также распространяются штрафные меры ЕС. Кроме того, по просьбе украинских властей во Франции на временном сохранении останется портрет Маргариты Морозовой работы Валентина Серова - эта картина принадлежит Днепровскому художественному музею, куда ее опасно возвращать из-за военных действий. Работы из коллекции русских купцов-меценатов Михаила и Ивана Морозовых выставлялись в Париже с сентября 2021-го по апрель 2022 года.

00:30

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в убийствах мирных жителей в результате ракетного обстрела Одессы, где погибли восемь и были ранены 18 человек. Среди убитых оказалась трехмесячная девочка. "Похоже, что убивать детей - это просто новая национальная идея Российской Федерации", - сказал Зеленский в очередном вечернем видеообращении, опубликованном в соцсетях. По его словам, удар был нанесен стратегической авиацией РФ из района Каспийского моря, две ракеты удалось сбить силами украинской ПВО, еще пять нанесли удар по мирному городу. Результаты ракетных обстрелов войсками РФ - это "достаточные аргументы для мира, чтобы наконец признать российское государство спонсором терроризма, а российскую армию - террористической организацией", подчеркнул Зеленский. По словам президента, "это только вопрос времени, когда все российские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ за совершенные ими преступления".

00:10

В Украине ждут поддержки от папы римского

Папа Франциск с флагом Украины из Бучи / фото AP

Киев обратился к папе римскому Франциску с просьбой помочь спасению людей на востоке Украины, в частности, разблокированию гуманитарного коридора в Мариуполе. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинская сторона обращалась к главе католической церкви с приглашением посетить Украину. "Рано говорить, но мы ожидаем его. Ожидаем, потому что у него есть миссия - миссия от Бога. Ему доверяет большое количество людей, я думаю, что это важно", - цитируются слова главы украинского государства.

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