Хроника путинской войны. Киев сообщил о срыве гуманитарного коридора из Мариуполя

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 24 апреля.

На 60-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 24 апреля (время вильнюсское).

20:50

Латвия поможет Украине с экспортом зерновых через латвийские порты. Об этом говорится в сообщении министерства аграрной политики и продовольствия Украины по итогам визита главы ведомства Николая Сольского в Латвию.

20:15

Киев ведет переговоры с Вашингтоном об использовании замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Выработку механизма использования таких активов он называл "международной целью".

19:40

Киев и Гамбург стали стратегическими партнерами и договорились о поддержке в кризисные времена. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА). Соответствующее соглашение между городами подписали мэр Киева Виталий Кличко и мэр Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher). В частности, соглашение предусматривает предоставление Гамбургом помощи для восстановления Киева

19:00

Украинский генеральный штаб на вечернем брифинге сообщил о продолжении российского наступления на востоке с целью установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. По данным Генштаба, противник пытался штурмовать населенные пункты Пашково, Долгенькое и Большая Камышеваха в Харьковской области, но отступил с потерями. Российские военные по-прежнему частично блокируют Харьков и продолжают обстрелы города. В Донецкой области они установили контроль над частью Заречного, также продолжаются бои за Рубежное в Луганской области, где российская армия "безуспешно пыталась закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях".

18:35

В парламенте Великобритании призвали Францию и Германию выступить с более активной поддержкой Киева. Из-за российского наступления на востоке Украины "запад должен снова отреагировать, и мы намерены это сделать", - сказал председатель Консервативной партии Оливер Доуден. "У всех нас есть желание сделать это, но было бы хорошо увидеть больше от Франции и Германии", - приводит его слова SkyNews. "Мы слышим очень позитивные сигналы из Франции и Германии, но я бы хотел видеть дальнейшие действия", - сказал Доуден.

18:20

Международный комитет Красного Креста призвал немедленно обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ для безопасного выхода тысяч мирных жителей лиц и сотен раненых из города, в том числе из района завода "Азовсталь". Организация заявила о готовности выступить нейтральным посредником и помочь организовать эвакуацию. "Созданы группы для обеспечения операций по безопасному проходу, как только будет достигнуто такое соглашение и будут предоставлены гарантии безопасности", - заявили в комитете.

We @ICRC are calling for immediate access to #Mariupol.



Our @ICRC_ua teams are ready to support the civilians trapped in the city already for too long.



Time is of the essence as the humanitarian conditions are unbearable.https://t.co/Q5SOkGrW3S — Patricia Rey (@PReyICRC) April 24, 2022

18:09

Глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил о попадании снаряда с территории Украины в пустое поле в селе Отрадное. "Никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших - нет. Ситуация в селе спокойная", - написал Перцев.

17:54

FT: Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны

Российский президент "настроен захватить как можно больше украинской территории", пишет Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом. По словам собеседников газеты, Путин "пришел в ярость после того, как Украина потопила "Москву". "Надежда на сделку была. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этого победителем", - рассказал один из источников. Все изменилась после затопления "Москвы". "Путин был против того, чтобы что-либо подписывать. После "Москвы" он бы не выглядит победителем, потому что это было унизительно", - добавил он.

17:33

Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня снова не удалось открыть, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, Россия вновь не подтвердила режим прекращения огня. Переговоры по поводу открытия коридоров в понедельник продолжаются. "Мне представляется наиболее эффективным механизмом привлечение к вопросу организации гумкоридора ООН, и Гутерриш должен был бы в Москве поднять этот вопрос, отдельно для Азовстали, где находится около 1 тыс. гражданских лиц", - сказала Верещук.

16:15

В находящихся под контролем российских войск территориях Харьковской области вводят в обращение рубли и устанавливают оборудование российского мобильного оператора "МегаФон", сообщает главное управление разведки Украины. "Местное население агитируют выезжать в РФ для совершения покупок товаров и лекарств", - говорится в сообщении разведки. Российские военные и сотрудники ФСБ также распространяют информацию, будто "это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов", а также, что "Харьков уже почти оккупирован россиянами", чтобы, как пишет разведка, деморализовать местное население.

17:15

Украинский омбудсмен Людмила Денисова утверждает, что Россия удерживает захваченных украинских солдат в колониях общего режима, не перепрофилировав их в тюрьмы военнопленных. Это нарушение Женевской конвенции. Военнопленные, по ее данным, находятся в колониях общего режима в Ростовской области: колонии общего режима № 1 в городе Зверево и № 12 в Каменске-Шахтинском. Отбывавших там заключение людей пересилили в колонию № 10 Ростова-на-Дону, утверждает Денисова. "Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину, учесть эти факты нарушения России прав граждан Украины", - написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

16:40

В Петербурге задержали журналистку портала RusNews Марию Пономаренко, рассказал адвокат Сергей Подольский. Ей вменяют в вину статью о дискредитации российской армии (ст. 207.3 УК РФ) за пост об обстреле мариупольского драмтеатра, появившийся 17 марта в телеграм-канале "Цензуры нет" с аудиторией в 1,6 тысяч человек. В зависимости от части статьи, по ней грозит наказание от трех до десяти лет лишения свободы.

15:44

Из США в Польшу прибыли не менее шести американских тяжелых транспортных самолетов.

На аэродроме польского города Жешув в 90 км от границы с Украиной в воскресенье приземлились два военно-транспортных самолета ВВС США C-17A Globemaster и нескольких Boeing 747 американских транспортных компаний, зафрахтованные Пентагоном, пишет "Интерфакс" со ссылкой на "западные авиационные ресурсы". Из Великобритании также прибыл самолет С-17А. В четверг президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 800 млн долларов. В Пентагоне заявили, что поставки новых вооружений начнутся в ближайшие сутки.

15:38

Германия планирует увеличить планы по займам в 2022 году почти на 40 млрд евро, чтобы смягчить экономические последствия войны в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника. Общий объем задолженности страны в таком случае составит почти 140 млрд евро, отмечает агентство. Новый проект должен быть представлен кабинету министров в среду.

15:08

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко рассказал о гибели двух девочек 5 и 14 лет в Очеретинской поселковой общине. "Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен", - написал Кириленко в своем телеграм-канале.

14:56

В МИД Украины ответили на слова австрийского министра иностранных дел Александера Шалленберга, сказавшего, что Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе. "Украина разочарована такими высказываниями и считает их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины", - говорится в заявлении ведомства.

"Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины", - приводится в заявлении слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. По его словам, "украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств" и "их необъективное восприятие реальности".

14:47

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о блокировке работы дипмиссии в Вашингтоне. "По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы и телефонные, и письма приходят. Одно время блокировался даже выезд из посольства", - сказал Антонов.

14:43

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский поговорили по телефону. Турция вновь заявила о готовности предоставить всю необходимую помощь для переговоров между Киевом и Москвой, сообщил офис Эрдогана. Турецкий президент также призвал обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя.

"Накануне переговоров Эрдогана с Путиным я подчеркнул необходимость немедленной эвакуации мирных жителей из Мариуполя, в том числе "Азовстали", и немедленного обмена блокированных военных", - написал Зеленский.

(1/2) Had an important phone conversation with President @RTErdogan. On the eve of his talks with Putin, I stressed the need for immediate evacuation of civilians from Mariupol, including Azovstal, and immediate exchange of blocked troops. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022

14:30

Италия планирует поставить Украине еще больше вооружения, пишет агентство dpa со ссылкой на итальянские СМИ. Еще один пакет военной помощи может быть доработан уже в ближайшие дни, пока что он держится в секрете. Уже известно о согласованной поставке пулеметов, противотанковых ракет и боеприпасов, уточняет La Repubblica. Министр обороны Италии обсудит помощь Киеву на встрече с представителями других стран 26 апреля на базе США Рамштайн в Германии.

14:00

В ООН призвали к немедленному прекращению боевых действий в Мариуполе уже в воскресенье, чтобы можно было эвакуировать оставшихся в городе мирных жителей, которых в городе, по данным ООН, остается около 100 тысяч. "На карту поставлены жизни десятков тысяч людей, в том числе женщин, детей и пожилых людей в Мариуполе. Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас, чтобы спасти жизни, - заявил координатор ООН по кризисной ситуации в Украине Амин Авад. - Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будет в опасности. Им нужно позволить безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно". Православную Пасху Авад назвал поводом прекратить бои.

13:35

Роскомнадзор заблокировал крупнейший шахматный сайт Chess.com из-за двух страниц, посвященных российскому вторжению в Украину. Поводом стала статья"О войне в Украине", в которой администрация ресурса заявила, что "решительно осуждает военную агрессию правительства России в отношении Украины и ее народа". Администрация также сообщила, что заблокировала учетные записи тех шахматистов из России и Беларуси, кто попал под международные санкции. Второй материал был посвящен жизни украинских шахматистов под обстрелами.

13:20

Артист Максим Галкин записал обращение к российским властям после обстрела жилого дома в Одессе. "Вчера в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения Благодатного огня, летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе, погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это все бьется, объясните мне? - сказал Галкин. - Вы одновременно молитесь с патриархом Иерусалимским о мире. Вы - официальные лица. Вы приезжаете, везете Благодатный огонь в Москву - и при этом эта же власть посылает эти ракеты".

12:50

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал переговоры с НАТО о закрытии неба над Украиной "закрытым вопросом". "То, что нам нужно, - это система противовоздушной обороны, которую нам уже предоставляют. А небо мы и сами закроем", - сказалон в интервью "Медузе".

По его словам, активная фаза войны может закончиться "через две-три недели", поскольку "российским войскам больше нечем наступать". После этого может начаться "позиционная война" с ударами артиллерии и рейдами спецназа. "Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать какое-то полунаступление. И где-нибудь к концу августа они могут попытаться еще куда-то там наступить. Это будет как операция на востоке, а то еще и меньше по масштабу", – предположил Арестович. Эти "полунаступления", по его словам, могут повторяться вплоть до конца года: "Все зависит от того, как будут действовать санкции, будут ли вводить новые и как будет идти в Украину западная помощь".

12:37

Офис Зеленского предложил провести "спецпереговоры" по Мариуполю

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что несмотря на приказ Путина отменить штурм, российские военные продолжает обстрел территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские военные и мирные жители. Чтобы остановить обстрел, Подоляк предложил России три "Мариупольских шага": пасхальное перемирие над городом, организацию гуманитарных коридоров для гражданского населения и "раунд специальных переговоров" для обмена военными.

(1/2) Orthodox Easter 2022. But right now, RF is continuously attacking the Mariupol Azovstal. The place where our civilians & military are located is shelled with heavy air bombs & artillery. RF accumulates forces & equipment for the assault. Who gave the order "not to storm"? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 24, 2022

12:10

C начала российского вторжения в Украине из-за вооруженной агрессии погибли 213 детей. Более 602 детей получили ранения, сообщил Офис генерального прокурора страны. От обстрелов и бомбежек пострадали 1500 образовательных учреждений, 102 из них были полностью уничтожены.

11:44

Поставки немецкого оружия в Украину осложняются запретом со стороны Швейцарии, пишет SonntagsZeitung. ФРГ обратилась за разрешением отправить Киеву боеприпасы швейцарского производства, используемые в БМП Marder, но Берн наложил на поставки вето, сославшись на "швейцарский нейтралитет и обязательные критерии отказа, предусмотренные законодательством о военных материалах". В марте Швейцария также отказала Польше в поставках своего оружия Украине, поскольку ограничивает реэкспорт вооружения в зоны конфликтов, напоминает Reuters.

Kriegsmaterial-Exporte: Deutschland kann keine Schützenpanzer in die Ukraine liefern, weil die Schweiz dies verhindert. (Abo)https://t.co/YYqVlRMbGo — SonntagsZeitung (@sonntagszeitung) April 24, 2022

11:24

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell начала переговоры о продаже своей доли в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-2", пишет Financial Times со ссылкой на двух собеседников, знакомых с деталями переговоров. Потенциальными покупателями 27,5% выступают три китайские компании Cnooc, CNPC и Sinopec. "Это кошмарные переговоры", - описал подготовку к сделке один из собеседников издания. Shell надеется вернуть хотя бы часть из 5 млрд долларов, которые может потерять из-за ухода из России, но продать актив китайской компании, вероятно, придется с большой скидкой, а сделка потребует двустороннего соглашения между Россией и Китаем, отмечает издание.

Продать свои активы в России хотят и две другие крупные западные компании: ExxonMobil, управляющая соседним нефтегазовым проектом "Сахалин-1", и BP с 19,75-процентной долей в "Роснефти". Джеймс Уодделл из консалтинговой компании Energy Aspects сказал FT, что аналитики ожидают серию сделок на выгодных для Китая условиях, назвав страну "единственным покупателем" этих активов.

10:45

Болгарский МИД опроверг информацию о том, что почетный консул страны Сергей Желев был похищен в Мелитополе. По сведениям ведомства, он находится в безопасности у себя дома. Ранее о похищении сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

10:20

Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе, считает глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Как пишет издание Heute, дипломат предлагает другие модели, в частности присоединение к Единой экономической зоне ЕС или сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации. При этом, как показывают результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Unique research, только 40 процентов австрийцев считают позицию правительства в войне на Украине "в целом правильной". 23% опрошенных называют ее "слишком проукраинской", 17% - "слишком пророссийской". 20 процентов не высказали определенного мнения.

09:30

Украина отразила многочисленные атаки вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Несмотря на то, что российские военные добились некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло войскам РФ значительный урон, сообщило Минобороны Великобритании в регулярном бюллетене. "Плохой моральный дух россиян и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России", - указывается в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tFb39zzDtn



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lZE8s05wuX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 24, 2022

09:20

Украина обратилась за помощью к МАГАТЭ с просьбой поставить необходимое оборудование для стабильной работы АЭС в условиях войны. В Международном агентстве по атомной энергии подтвердили, что получили список необходимых приборов. Он включает в себя различные аппараты для измерения радиации, защитные материалы, компьютерную помощь, системы электропитания и дизельные генераторы.

08:55

"Россияне поздравляли с праздником всю ночь", - написал в социальных сетях глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его информации, в результате ночных обстрелов погибли восемь человек, двое получили ранения, разрушены минимум семи домов и отдел полиции. Бои в Рубежном и Попасной продолжаются, число жертв уточняется, указал Гайдай.

08:20

Россия развернула в Белгородской области, в 60 километрах от границы Украины пусковые установки ОТРК Искандер-М, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. По его сведениям, чтобы затруднить перемещение украинских сил, в районе поселка Коротичи под Харьковом проведено дистанционное минирование местности.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщает о наращивании инженерно-фортификационного оборудования в Брянской области - на расстоянии до трех километров от украинской границы.

По данным Киева, российские войска активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях; идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное; на Северодонецком направлении наведены понтонные переправы через реку Красная. В Мариуполе, как утверждается, продолжаются обстрелы в районе "Азовстали" - наносятся авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации.

06:00

Украина обвиняет власти России в депортации украинцев вглубь России. 308 жителей Мариуполя, в том числе матери с маленькими детьми, лица с инвалидностью и студенты, были принудительно вывезены в город Находка Приморского края РФ, сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию от российских волонтеров. По ее данным, после верификации личности мариупольцев автобусами отправили в пункт временного размещения в микрорайоне Врангель. "Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории", - пишет Денисова. Прямое расстояние от Мариуполя до Находки - более семи тысяч км, автомобильный маршрут - более девяти тысяч км.

05:25

Около восьми тысяч автомобилей класса "люкс", предназначенных для России, среди них новейшие модели Lexus, Cadillac и Mercedes, застряли в бельгийском порту Зебрюгге, пока власти этой страны "пытаются разобраться в лабиринте санкций, наложенных на Москву за ее вторжение в Украину", пишет американское издание The Wall Street Journal. Они прибыли в порт в начале апреля, но в РФ их отправить уже нельзя из-за штрафных мер на предметы роскоши, включающих запрет на поставки машин по цене выше 50 тысяч евро.

04:50

В Германии начато расследование возможных военных преступлений в Украине, сбором соответствующих доказательств занимается генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк (Peter Frank), сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann). "Процедура структурного расследования, в ходе которой обеспечивается сохранность улик, а также выясняется, кто и где совершил те или иные преступления, уже началась", - заявил он в эфире немецкого общественно-правового телеканала Phoenix вечером 23 апреля. По словам Бушмана, собираются показания свидетелей, фото- и видеоматериалы. "Мы успешно провели здесь суд над сирийскими военными преступниками. Сейчас мы действуем в том же ключе", - отметил министр, призвав украинских беженцев, ставших свидетелями или жертвами военных преступлений, связаться с немецкими властями.

03:30

В Германии оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) подвергнет ревизии всю свою политику относительно России, заявил председатель партии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в интервью воскресному изданию Bild am Sonntag.

Фридрих Мерц / фото AP

По его словам, "вся немецкая внешняя политика и политика в области безопасности последних 20 лет обратилась в руины", а "все министры обороны (Германии. - Ред.) в последние 20 лет делали ошибочные выводы относительно вооружения и состояния войск". "Когда эта война завершится, нам придется тщательно проанализировать, каким образом все могло дойти до такого состояния", - подчеркнул Мерц, отметив "серьезные упущения" и внутри ХДС.

03:00

Глава Мелитополя: Военные РФ похитили болгарского консула

Российские военные в оккупированном Мелитополе похитили почетного консула Болгарии, сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров, выступая в эфире украинского телевидения. "Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов", - цитирует Федорова “Украинская правда”. По его словам, военные РФ похищают активистов, бизнесменов и "всех, кто имеет свое мнение", а похищенных украинцев пытаются мобилизовать в российскую армию. Сам Федоров, который также был похищен в марте и затем отпущен в обмен на пленных россиян, сейчас находится в Германии, где 23 марта встретился с правящим бургомистром Берлина Франциской Гиффай (Franziska Giffey). "На нашу с украинскими парламентариями делегацию и на меня лично большое впечатление произвела солидарность берлинцев с ситуацией в Украине", - написал Федоров у себя в Instagram.

02:00

Западные страны, например, Германия, Австрия и Франция, направляют на улаживание своих экономических проблем во много раз больше средств, чем на помощь Украине, свидетельствуют данные Института мировой экономики (IfW) в Киле. Так, Берлин направил Украине 4 млрд евро в качестве финансовой, гуманитарной и военной помощи, в то же время в самой ФРГ было выделено 17 млрд евро на субсидии для снижения стоимости топлива на автозаправках, 5 млрд евро - на гранты для нуждающихся фирм и 100 млрд евро - на корпоративные кредиты, заявил директор IfW Кристоф Требеш (Christoph Trebesch) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). По его словам, "западные страны сделали больше для смягчения последствий войны у себя дома, чем для поддержки Украины".

01:15

Власти Франции задержали еще одну картину из коллекции Морозовых, выставлявшейся в музее фонда Louis Vuitton в Париже - это портрет Тимофея Морозова из Музея искусства авангарда (МАГМА), финансировавшегося подпавшим под санкции российским бизнесменом Вячеславом (Моше) Кантором. В целом это уже третья картина с этой выставки, которая не будет возвращена, сообщило министерство культуры Франции. Также задержана в связи с санкциями работа под названием "Автопортрет в сером" художника Петра Кончаловского - ее владельцем является российский миллиардер Петр Авен, на которого также распространяются штрафные меры ЕС. Кроме того, по просьбе украинских властей во Франции на временном сохранении останется портрет Маргариты Морозовой работы Валентина Серова - эта картина принадлежит Днепровскому художественному музею, куда ее опасно возвращать из-за военных действий. Работы из коллекции русских купцов-меценатов Михаила и Ивана Морозовых выставлялись в Париже с сентября 2021-го по апрель 2022 года.

00:30

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в убийствах мирных жителей в результате ракетного обстрела Одессы, где погибли восемь и были ранены 18 человек. Среди убитых оказалась трехмесячная девочка. "Похоже, что убивать детей - это просто новая национальная идея Российской Федерации", - сказал Зеленский в очередном вечернем видеообращении, опубликованном в соцсетях. По его словам, удар был нанесен стратегической авиацией РФ из района Каспийского моря, две ракеты удалось сбить силами украинской ПВО, еще пять нанесли удар по мирному городу. Результаты ракетных обстрелов войсками РФ - это "достаточные аргументы для мира, чтобы наконец признать российское государство спонсором терроризма, а российскую армию - террористической организацией", подчеркнул Зеленский. По словам президента, "это только вопрос времени, когда все российские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ за совершенные ими преступления".

00:10

В Украине ждут поддержки от папы римского

Папа Франциск с флагом Украины из Бучи / фото AP

Киев обратился к папе римскому Франциску с просьбой помочь спасению людей на востоке Украины, в частности, разблокированию гуманитарного коридора в Мариуполе. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинская сторона обращалась к главе католической церкви с приглашением посетить Украину. "Рано говорить, но мы ожидаем его. Ожидаем, потому что у него есть миссия - миссия от Бога. Ему доверяет большое количество людей, я думаю, что это важно", - цитируются слова главы украинского государства.

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