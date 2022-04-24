Путин пришёл на пасхальное богослужение в Москве

Большинство православных христиан отмечает в воскресенье праздник Пасхи, или воскресения Христова. В Москве богослужение в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Кирилл.

На службу прибыл президент России Владимир Путин. Он и ранее, как правило, посещал пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя, за исключением 2020 года, когда в Москве был карантин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве https://t.co/6tG7pUselj pic.twitter.com/lC2meiyPgj — РИА Новости (@rianru) April 23, 2022

Путин сейчас крайне редко появляется на публике - по телевидению, как правило, показывают в записи его встречи с чиновниками, или же он участвует в совещаниях в онлайн-режиме.

Российские власти на днях отказались от призыва генерального секретаря ООН объявить пасхальное перемирие. Боевые действия в Украине продолжаются. В субботу российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, одна из ракет попала в жилой дом. Погибли не менее 8 человек, в том числе ребёнок. Минобороны России заявило, что удар был нанесён по военному объекту.

В православных храмах Украины в ночь на воскресенье проходят пасхальные богослужения, однако как правило без прихожан, поскольку в стране действует комендантский час. Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Митрополит Онуфрий возглавил службу в Киево-Печерской лавре. Ранее он записал видеообращение, в котором призвал Путина остановить войну. Во многих православных храмах в Украине перестали поминать патриарха Кирилла, который не осудил войну и фактически поддержал действия российских властей.

Минобороны России в субботу заявило, что в Украине якобы готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в гибели прихожан храмов на Пасху.

Радио Свобода