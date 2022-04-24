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2022.04.24 09:40

Белорусский фотограф создал портрет Путина из 1500 военных фото, сделанных в Украине

UNIAN2022.04.24 09:40
Фотограф Павел Кричко удивил сеть портретом президента РФ Путина
Фотограф Павел Кричко удивил сеть портретом президента РФ Путина / фото UNIAN/instagram.com/pkritchko

Таким образом автор хотел показать огромное количество искалеченных судеб.

Белорусский фотограф Павел Кричко создал портрет лидера страны-агрессора Владимира Путина, используя полторы тысячи снимков, сделанных в Украине за последние полтора месяца.

Свою работу он опубликовал в Instagram.

"Этот портрет состоит примерно из 1500 скриншотов, увиденных мной за 57 дней войны в Украине, новостей и каких-то моих фотографий соприкосновения с людьми оттуда. Ужас, боль, страдания, смерть, искалеченные судьбы, преступления, бесчеловечность, зло - все в этом образе", - написал Кричко, комментируя свою работу.

Фотограф Павел Кричко удивил сеть портретом президента РФ Путина
Фотограф Павел Кричко удивил сеть портретом президента РФ Путина / фото UNIAN/instagram.com/pkritchko

"Глядя на все эти фотографии, мне до сих пор трудно понять людей, которые все это поддерживают", - резюмировал фотограф.

Также Павел Кричко отметил, что имеет несколько похожих идей, связанных с темой Беларуси.

"Сильно", "Это достойно выставки", "Это очень сильно", "Вау, эта работа достойна выставки", - пишут поклонники в комментарии к публикации фотографа в Instagram.

UNIAN

Фотограф Павел Кричко удивил сеть портретом президента РФ Путина
Фотограф Павел Кричко удивил сеть портретом президента РФ Путина
# Культура# Война в Украине
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