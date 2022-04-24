Галкин анонсировал концерты в Израиле: деньги перечислит украинским беженцам

Российский шоумен Максим Галкин, который одним из первых осудил войну в Украине и переехал с семьей в Израиль, решил помочь украинским беженцам.

Галкин анонсировал несколько концертов в Тель-Авиве и Хайфе. Часть денег, вырученных за продажу билетов, он перечислит украинским беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны в Украине.

"Дорогие друзья! Так как на уже объявленные концерты, а также ранее поставленные дополнительные концерты билеты проданы, то я с организатором тура по просьбам зрителей анонсирую ещё два дополнительных концерта, третий концерт в Тель-Авиве 13 июня и второй дополнительный в Хайфе 15 июня. Часть заработанных денег я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело", - сказал Галкин.

Максим Галкин осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину в первый день войны.

UNIAN