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2022.04.24 09:50

Галкин анонсировал концерты в Израиле: деньги перечислит украинским беженцам

UNIAN2022.04.24 09:50
Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева / Shutterstock.com

Российский шоумен Максим Галкин, который одним из первых осудил войну в Украине и переехал с семьей в Израиль, решил помочь украинским беженцам.

Галкин анонсировал несколько концертов в Тель-Авиве и Хайфе. Часть денег, вырученных за продажу билетов, он перечислит украинским беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны в Украине.

"Дорогие друзья! Так как на уже объявленные концерты, а также ранее поставленные дополнительные концерты билеты проданы, то я с организатором тура по просьбам зрителей анонсирую ещё два дополнительных концерта, третий концерт в Тель-Авиве 13 июня и второй дополнительный в Хайфе 15 июня. Часть заработанных денег я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело", - сказал Галкин.

Максим Галкин осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину в первый день войны.

UNIAN

# Культура# Война в Украине
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