Российский генерал назвал целью войны в Украине контроль над югом страны

Российские войска видят задачей второго этапа войны в Украине установление полного контроля над Донбассом, южной Украиной, обеспечение сухопутного коридора в аннексированный Крым и выход к молдавским границам.

Об этом 22 апреля заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

Генерал-майор Миннекаев выступал на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, его цитирует "Интерфакс". По словам генерала, контроль над югом Украины позволил бы армии "воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики".

Кроме того, заявил генерал, контроль над югом Украины позволил бы получить "ещё один выход" к граничащему с Одесской областью Украины Приднестровью. По его словам, там "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения". Приднестровье – молдавский регион, больше 30 лет контролируемый пророссийскими сепаратистами, что имел в виду российский военачальник – не уточняется.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам высказывания Миннекаева, переадресовав запрос в Министерство обороны. Ранее российские власти не упоминали, что планируют сохранять контроль над южной Украиной или выходить к Приднестровью.

Украинские власти ранее сообщали, что российские силы планируют провести референдум об отделении Херсонской области вопреки местному законодательству, официальных подтверждений этому не было. Для сухопутного выхода к Приднестровью российской армии пришлось бы захватить ещё Одессу и Николаев – расстановка сил в зоне войны по состоянию на конец апреля не предполагает, что эта цель может быть выполнимой.

Радио Свобода