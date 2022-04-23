Владимира Кара-Мурзу арестовали по делу о фейках про армию России

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по уголовному делу о фейках про российскую армию. Об этом сообщает "Медиазона".

Владимира Кара-Мурзу обвиняют в публичном распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Дело возбудили из-за выступления Кара-Мурзы перед членами Палаты представителей штата Аризона США, говорится в опубликованном адвокатом постановлении. По версии следствия, политик во время выступления, "действуя по мотивам политической ненависти", распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине, чем "причинил существенный вред интересам Российской Федерации". Уголовное дело было возбуждено в тот же день, когда суд арестовал Кара-Мурзу за неповиновение сотрудникам полиции.

Вскоре после решения суда стало известно, что Минюст России включил Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц – "иностранных агентов".

22 апреля Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на административный арест Кара-Мурзы, но политика увезли в Следственный комитет. 12 апреля суд арестовал его на 15 суток по статье о неповиновении требованиям полицейских. Как было сказано в рапортах полицейских, Кара-Мурза при виде полицейских "изменил траекторию движения" и попытался скрыться.

В марте этого года, после вооруженного вторжения российских войск в Украину, Кара-Мурза вместе с другими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить "военными преступниками" политическое руководство РФ, отдавшее приказ о начале боевых действий.

Радио Свобода