Война России против Украины. Мариуполь

Новости

21 мин. назад

Хроника путинской войны. Молдова опасается вторжения

Война России в Украине

Новости

22 мин. назад

Российский генерал назвал целью войны в Украине контроль над югом страны

Владимир Кара-Мурза

Новости

27 мин. назад

Владимира Кара-Мурзу арестовали по делу о фейках про армию России

Алексей Венедиктов

Новости

33 мин. назад

Минюст России признал Алексея Венедиктова "СМИ-иноагентом"

CityBee

Новости

15 ч. назад

Угон автомобиля CityBee помог полиции задержать разыскиваемого Интерполом преступника

И. Шимоните

Новости

16 ч. назад

Шимоните: санкции для газовой и нефтевой отраслей РФ должны стать ключевыми в будущем пакете

Советский памятник (ассоциативное фото)

Новости

16 ч. назад

В Каунасе и Клайпедском районе осквернены памятники советским солдатам

Отопление. Ассоциативное фото

Новости

17 ч. назад

Вильнюс и Каунас объявили о завершении отопительного сезона

Дети в Мариуполе

Новости

18 ч. назад

Призыв Литвы расследовать военные преступления РФ в Украине поддержало более 40 стран

Михаил Ходорковский

Новости

18 ч. назад

Михаил Ходорковский: Путинский режим не переживет поражения в Украине

NBA

Новости

19 ч. назад

В Вильнюсе открыта баскетбольная школа NBA – первая в Восточной Европе

Клайпеда

Новости

19 ч. назад

«Голос из Мариуполя». Надежда Сухорукова: Эта прекрасная Клайпеда

Нур-Султан

Новости

21 ч. назад

Как санкции Запада против российских банков отразились на Казахстане

Спектакль Элмара Сенькова «Два гаража»

Новости

21 ч. назад

Увидеть друг друга. В Вильнюсе и Риге - показы спектаклей, созданных в Таллинне

Г. Науседа

Новости

22 ч. назад

Президент Литвы после встречи с Бербок: военная помощь Украине должна быть эффективной

Рига

Новости

22 ч. назад

Премьеры стран Балтии обсудят в Риге усилия по укреплению безопасности региона

Новости

2022.04.23 09:17

Владимира Кара-Мурзу арестовали по делу о фейках про армию России

Радио «Cвобода»2022.04.23 09:17
Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза / J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по уголовному делу о фейках про российскую армию. Об этом сообщает "Медиазона".

Владимира Кара-Мурзу обвиняют в публичном распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Дело возбудили из-за выступления Кара-Мурзы перед членами Палаты представителей штата Аризона США, говорится в опубликованном адвокатом постановлении. По версии следствия, политик во время выступления, "действуя по мотивам политической ненависти", распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине, чем "причинил существенный вред интересам Российской Федерации". Уголовное дело было возбуждено в тот же день, когда суд арестовал Кара-Мурзу за неповиновение сотрудникам полиции.

Вскоре после решения суда стало известно, что Минюст России включил Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц – "иностранных агентов".

22 апреля Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на административный арест Кара-Мурзы, но политика увезли в Следственный комитет. 12 апреля суд арестовал его на 15 суток по статье о неповиновении требованиям полицейских. Как было сказано в рапортах полицейских, Кара-Мурза при виде полицейских "изменил траекторию движения" и попытался скрыться.

В марте этого года, после вооруженного вторжения российских войск в Украину, Кара-Мурза вместе с другими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить "военными преступниками" политическое руководство РФ, отдавшее приказ о начале боевых действий.

Радио Свобода

# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Война России против Украины. Мариуполь
23 мин. назад

Хроника путинской войны. Молдова опасается вторжения

Война России в Украине
24 мин. назад

Российский генерал назвал целью войны в Украине контроль над югом страны

Алексей Венедиктов
35 мин. назад

Минюст России признал Алексея Венедиктова "СМИ-иноагентом"

CityBee
15 ч. назад

Угон автомобиля CityBee помог полиции задержать разыскиваемого Интерполом преступника

И. Шимоните
16 ч. назад

Шимоните: санкции для газовой и нефтевой отраслей РФ должны стать ключевыми в будущем пакете

Советский памятник (ассоциативное фото)
16 ч. назад

В Каунасе и Клайпедском районе осквернены памятники советским солдатам

Отопление. Ассоциативное фото
17 ч. назад

Вильнюс и Каунас объявили о завершении отопительного сезона

Дети в Мариуполе
18 ч. назад

Призыв Литвы расследовать военные преступления РФ в Украине поддержало более 40 стран

Михаил Ходорковский
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
18 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Михаил Ходорковский: Путинский режим не переживет поражения в Украине

NBA
5
19 ч. назад

В Вильнюсе открыта баскетбольная школа NBA – первая в Восточной Европе

5
Клайпеда
5
2022.04.22 14:14

«Голос из Мариуполя». Надежда Сухорукова: Эта прекрасная Клайпеда

5
Михаил Ходорковский
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.04.22 15:04
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Михаил Ходорковский: Путинский режим не переживет поражения в Украине

NBA
5
2022.04.22 14:44

В Вильнюсе открыта баскетбольная школа NBA – первая в Восточной Европе

5
Г. Науседа
2022.04.22 11:37

Президент Литвы после встречи с Бербок: военная помощь Украине должна быть эффективной

CityBee
2022.04.22 18:07

Угон автомобиля CityBee помог полиции задержать разыскиваемого Интерполом преступника

Дети в Мариуполе
2022.04.22 15:32

Призыв Литвы расследовать военные преступления РФ в Украине поддержало более 40 стран

Нур-Султан
2022.04.22 12:43

Как санкции Запада против российских банков отразились на Казахстане

Советский памятник (ассоциативное фото)
2022.04.22 16:51

В Каунасе и Клайпедском районе осквернены памятники советским солдатам

Рига
2022.04.22 10:49

Премьеры стран Балтии обсудят в Риге усилия по укреплению безопасности региона

И. Шимоните
2022.04.22 17:21

Шимоните: санкции для газовой и нефтевой отраслей РФ должны стать ключевыми в будущем пакете