Минюст России признал Алексея Венедиктова "СМИ-иноагентом"

Министерство юстиции России внесло журналиста и бывшего главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова в список "СМИ-иноагентов". В реестр также попали ещё семь человек.

"СМИ-иноагентами" были признаны публицист Александр Невзоров, журналист Сергей Пархоменко, журналисты Idel.Реалии Артур Асафьев и Екатерина Лушникова, социолог Виктор Вахштайн, журналист Владимир Воронов и ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин.

Минюст также внёс в список физических лиц – "иноагентов" соратника Навального Леонида Волкова и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, которого в пятницу суд в Москве арестовал по делу о фейках про армию России.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Как отмечают правозащитники, критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.

За девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.

Радио Свобода