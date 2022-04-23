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2022.04.23 09:11

Минюст России признал Алексея Венедиктова "СМИ-иноагентом"

Радио «Cвобода»2022.04.23 09:11
Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов / Shutterstock.com

Министерство юстиции России внесло журналиста и бывшего главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова в список "СМИ-иноагентов". В реестр также попали ещё семь человек.

"СМИ-иноагентами" были признаны публицист Александр Невзоров, журналист Сергей Пархоменко, журналисты Idel.Реалии Артур Асафьев и Екатерина Лушникова, социолог Виктор Вахштайн, журналист Владимир Воронов и ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин.

Минюст также внёс в список физических лиц – "иноагентов" соратника Навального Леонида Волкова и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, которого в пятницу суд в Москве арестовал по делу о фейках про армию России.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Как отмечают правозащитники, критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.

За девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.

Радио Свобода

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