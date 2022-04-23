Хроника путинской войны. Молдова опасается вторжения

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 23 апреля.

На 59-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 23 апреля (время вильнюсское).

08:30

Военная разведка Великобритании сообщает, что, несмотря на возросшую активность, российская армия не добилась значительных успехов за последние 24 часа: российским воздушным и морским силам не удалось установить контроль ни в одной из областей. Усилиям войск РФ препятствуют контратаки ВСУ, а также воздушная и морская оборона Украины, указывают в Лондоне.

08:00

Генштаб ВСУ сообщает, что российские войска наступают вдоль всей линии соприкосновения на Донецком направлении. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, указывает украинский Генштаб.

07:25

По данным Мариупольского горсовета, эвакуация из заблокированного Мариуполя в Запорожье начнется в 11 часов по местному времени в субботу. Эвакуироваться смогут женщины, дети и пожилые люди.

06:40

Половина жителей Германии (50 процентов) выступают против поставок тяжелого вооружения Украине, следует из данных соцопроса, проведенного институтом Insa по заказу германского издания Bild. Еще 43 процента респондентов поддерживают идею отправки такого оружия Киеву.

06:10

Австралия ввела санкции в отношении детей Путина и Лаврова

Австралия расширила перечень попавших под санкции россиян. В список добавлены около полутора сотен членов Совета Федерации, Мария Воронцова и Катерина Тихонова, указанные в документе как "дочери российского президента Владимира Путина", а также Екатерина Винокурова - дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

05:40

Власти Нью-Йорка выделят более 2 млн долларов на помощь украинским переселенцам, заявил мэр города Эрик Адамс. Деньги пойдут в числе прочего на иммиграционную юридическую помощь, услуги переводчиков, решение социальных вопросов. Нью-Йорк является городом иммигрантов и готов "с распростертыми объятиями оказать столько поддержки, сколько потребуется", заверил градоначальник.

.@NYCMayor and @NYCImmigrants Commissioner @MCastroMOIA announce NYC will provide more than $2 million in funding to help currently residing and newly arrived Ukrainian New Yorkers get access to immigration legal assistance, translation services, social services, and more. pic.twitter.com/u2dINXTBOP — City of New York (@nycgov) April 22, 2022

05:10

Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудили военную, экономическую и гуманитарную помощь Вашингтона Киеву. Кроме того, участники встречи говорили о "предпринимаемых международными партнерами усилиях, нацеленных на дополнительные издержки для России за ее неспровоцированную агрессию", сообщили в Белом доме.

04:40

Администрация Харьковской области обвинила Россию в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры. В результате за сутки в регионе пострадали 19 мирных жителей, из них 7 - в Харькове, еще двое человек погибли, указала украинская сторона.

04:10

Железнодорожная компания "Укрзализныця" обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 23 апреля. Поезда отправятся из Покровска в Чоп, из Чопа в Днепр, а также будут курсировать по маршрутам Ивано-Франковск - Харьков и Запорожье - Львов.

03:40

Генсек ООН после Москвы отправится в Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после визита в Москву посетит Киев, где 28 апреля встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, Гутерриш встретится с сотрудниками агентств ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи жителям Украины, сообщили в организации.

Secretary-General @antonioguterres will visit Ukraine next week. He will have a working meeting with Foreign Minister Dmytro Kuleba and will be received by President Volodymyr Zelenskyy on 28 April. More: https://t.co/cJ3FBkG2U4 — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) April 22, 2022

03:10

Слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о "новых способах ведения войны" означают "молчаливое признание" Москвой невыполнения первоначальных планов вторжения, заявили в Минобороны Великобритании. Армии РФ понадобится время для перехода к новой тактике, а в промежуточный период российская сторона "вероятно, продолжит полагаться на бомбардировки как на средство подавления украинского сопротивления", указали в ведомстве.

02:40

Переговоры Украины с государствами-партнерами о гарантиях безопасности для страны завершатся в течение недели, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона. По его словам, сейчас на уровне политических советников продолжаются консультации со странами, изъявившими согласие "обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя". "Безусловно, там будут разные пакетные гарантии", - указал Подоляк.

02:10

Австрия против эмбарго на импорт газа из России

Австрия согласна с любыми санкциями в отношении России, за исключением эмбарго на импорт газа, заявил австрийский министр финансов Магнус Бруннер в беседе с американским телеканалом CNN. Когда ограничительные меры "бьют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, от этого мало пользы", - объяснил он.

01:40

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк рассказал о восстановлении региона. Так, на 11 из 37 разрушенных или поврежденных мостов движение уже возобновилось. Кроме того, профильные службы обезвредили около 21 тысячи взрывоопасных предметов. По словам Павлюка, в 92 населенных пунктах восстановлено водоснабжение, в 101 - газоснабжение.

01:10

В Нидерландах обанкротилась "дочка" Альфа-банка

Суд в Нидерландах признал банкротом Amsterdam Trade Bank (ATB), дочернюю компанию российского Альфа-банка. Центральный банк королевства подтвердил решение суда. Вклады на сумму до 100 тысяч евро защищены местным законодательством. Ранее обанкротившийся банк осудил военное вторжение России в Украину. Основанный в 1994 году финансовый институт обслуживал около 23 000 клиентов в Нидерландах. Альфа-банк с 6 апреля находится под санкциями США.

00:40

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла РФ после слов и.о. командующего войсками Центрального военного округа России Рустама Миннекаева, назвавшего выход к Приднестровью одной из целей второго этапа войны. Молдавское ведомство посчитало заявления РФ необоснованными и противоречащими позиции России в поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдовы в международно признанных границах.

00:10

Зеленский указал на ущемление прав русскоязычных в России

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении обратил внимание на нарушение прав русскоязычных не в Украине или Молдове, а в самой России. "Если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, - это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь", - заявил Зеленский.

По его словам, мечтой российских военных стало "украсть унитаз и умереть". "Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок", - резюмировал украинский лидер.