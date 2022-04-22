CityBee

Новости

49 мин. назад

Угон автомобиля CityBee помог полиции задержать разыскиваемого Интерполом преступника

И. Шимоните

Новости

1 ч. назад

Шимоните: санкции для газовой и нефтевой отраслей РФ должны стать ключевыми в будущем пакете

Советский памятник (ассоциативное фото)

Новости

2 ч. назад

В Каунасе и Клайпедском районе осквернены памятники советским солдатам

Отопление. Ассоциативное фото

Новости

3 ч. назад

Вильнюс и Каунас объявили о завершении отопительного сезона

Дети в Мариуполе

Новости

3 ч. назад

Призыв Литвы расследовать военные преступления РФ в Украине поддержало более 40 стран

Михаил Ходорковский

Новости

3 ч. назад

Михаил Ходорковский: Путинский режим не переживет поражения в Украине

NBA

Новости

4 ч. назад

В Вильнюсе открыта баскетбольная школа NBA – первая в Восточной Европе

Клайпеда

Новости

4 ч. назад

«Голос из Мариуполя». Надежда Сухорукова: Эта прекрасная Клайпеда

Нур-Султан

Новости

6 ч. назад

Как санкции Запада против российских банков отразились на Казахстане

Спектакль Элмара Сенькова «Два гаража»

Новости

6 ч. назад

Увидеть друг друга. В Вильнюсе и Риге - показы спектаклей, созданных в Таллинне

Г. Науседа

Новости

7 ч. назад

Президент Литвы после встречи с Бербок: военная помощь Украине должна быть эффективной

Рига

Новости

8 ч. назад

Премьеры стран Балтии обсудят в Риге усилия по укреплению безопасности региона

Джо Байден

Новости

9 ч. назад

Байден ввел запрет на заход российских судов в порты США

Сакура

Новости

9 ч. назад

В Алитусе начинаются Дни японской культуры и праздник цветения сакуры

Папа римский и патриарх Кирилл

Новости

10 ч. назад

Война в Украине. Встреча папы римского и патриарха Кирилла в июне не состоится

Мурал «Героям Слава». Роландас Иванаускас

Новости

10 ч. назад

«Муралы портят так же плохо, как воюет российская армия». Литовский граффитист создает муралы в поддержку украинцев

Новости

2022.04.22 18:07

Угон автомобиля CityBee помог полиции задержать разыскиваемого Интерполом преступника

BNS, LRT.lt2022.04.22 18:07
CityBee
CityBee / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Угон автомобиля компании кар-шеринга CityBee помог литовской полиции задержать находящегося в розыске Интерпола гражданина Эстонии, сообщила компания в пятницу.

27 марта в Вильнюсе был задержан ранее судимый за мошенничество и другие преступления гражданин Эстонии, который был объявлен в международный розыск. Эту информацию BNS подтвердили в Главном комиссариате полиции Вильнюсского округа.

Поиск этого человека начался 24 марта, когда с карты одного из клиентов CityBee не удалось снять средства за предоставленную услугу, а автомобиль не был найден. Возникли подозрения в том, что автомобиль угнан, а его сигнал GPS заблокирован. В связи с этим компания обратилась в полицию.

Вскоре выяснилось, что разыскиваемый клиент находится в розыске Интерпола.

На следующей день специалистам CityBee удалось удаленно заблокировать автомобиль и установить приблизительное его местонахождения в Варшаве. Вечером того же дня автомобиль был обнаружен, но подозреваемого в нем не было.

Через три дня, 27 марта работник CityBee в Вильнюсе опознал вернувшегося в Литву подозреваемого и сразу же сообщил в полицию, которая его и задержала, сообщил представитель по связям с общественностью Департамента полиции Рамунас Матонис.

# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
И. Шимоните
1 ч. назад

Шимоните: санкции для газовой и нефтевой отраслей РФ должны стать ключевыми в будущем пакете

Советский памятник (ассоциативное фото)
2 ч. назад

В Каунасе и Клайпедском районе осквернены памятники советским солдатам

Отопление. Ассоциативное фото
3 ч. назад

Вильнюс и Каунас объявили о завершении отопительного сезона

Дети в Мариуполе
3 ч. назад

Призыв Литвы расследовать военные преступления РФ в Украине поддержало более 40 стран

Михаил Ходорковский
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Михаил Ходорковский: Путинский режим не переживет поражения в Украине

NBA
5
4 ч. назад

В Вильнюсе открыта баскетбольная школа NBA – первая в Восточной Европе

5
Клайпеда
5
4 ч. назад

«Голос из Мариуполя». Надежда Сухорукова: Эта прекрасная Клайпеда

5
Нур-Султан
6 ч. назад

Как санкции Запада против российских банков отразились на Казахстане

Спектакль Элмара Сенькова «Два гаража»
6 ч. назад

Увидеть друг друга. В Вильнюсе и Риге - показы спектаклей, созданных в Таллинне

Г. Науседа
7 ч. назад

Президент Литвы после встречи с Бербок: военная помощь Украине должна быть эффективной

Папа римский и патриарх Кирилл
11
2022.04.22 08:52

Война в Украине. Встреча папы римского и патриарха Кирилла в июне не состоится

11
Мурал «Героям Слава». Роландас Иванаускас
2022.04.22 08:24

«Муралы портят так же плохо, как воюет российская армия». Литовский граффитист создает муралы в поддержку украинцев

Г. Науседа
2022.04.22 11:37

Президент Литвы после встречи с Бербок: военная помощь Украине должна быть эффективной

Михаил Ходорковский
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.04.22 15:04
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Михаил Ходорковский: Путинский режим не переживет поражения в Украине

Клайпеда
5
2022.04.22 14:14

«Голос из Мариуполя». Надежда Сухорукова: Эта прекрасная Клайпеда

5
Нур-Султан
2022.04.22 12:43

Как санкции Запада против российских банков отразились на Казахстане

Сакура
2022.04.22 09:40

В Алитусе начинаются Дни японской культуры и праздник цветения сакуры

Рига
2022.04.22 10:49

Премьеры стран Балтии обсудят в Риге усилия по укреплению безопасности региона

Дети в Мариуполе
2022.04.22 15:32

Призыв Литвы расследовать военные преступления РФ в Украине поддержало более 40 стран

NBA
5
2022.04.22 14:44

В Вильнюсе открыта баскетбольная школа NBA – первая в Восточной Европе

5