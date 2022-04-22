Призыв Литвы расследовать военные преступления РФ в Украине поддержало более 40 стран

К призыву Литвы расследовать военные преступления России в Украине присоединились более 40 стран мира, говорит премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Литва еще в конце февраля инициировала так называемый Гаагский процесс с просьбой начать расследование совершаемых Россией и Беларусью военных преступлений и преступлений против человечности в соответствии с Римским статутом", - заявила глава правительства журналистам в Риге в пятницу.

"Сейчас к этому призыву присоединились более 40 разных стран мира", — добавила она на совместной пресс-конференции премьер-министров стран Балтии.

Шимоните также подчеркнула, что очень важно, чтобы "международные усилия оставались сплоченными, чтобы виновные в военных преступлениях не ушли от ответственности".

Литва стала первой страной, обратившейся к прокурору Международного уголовного суда с просьбой начать расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых Россией и Беларусью.