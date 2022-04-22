Война в Украине. Спутник заснял 300-метровую могилу рядом с Мариуполем

На 58-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины.

Спутник заснял 300-метровую могилу рядом с Мариуполем



На спутниковых снимках обнаружили 300-метровую траншею - предположительно братскую могилу - в оккупированном российскими войсками селе Мангуш, которое находится в 20 километрах от Мариуполя. Об этом сообщает проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода. Журналисты получили спутниковые снимки, на которых видно вероятное место массового захоронения.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал о братских могилах вблизи села Мангуш. По его словам, туда "грузовиками привозят тела мариупольцев и сбрасывают в рвы".

Согласно спутниковым снимкам, братская могила рядом с селом появилась приблизительно в конце марта. На снимке от 23 марта её ещё не было, а на снимке от 29 марта уже видна вырытая траншея длиной более 300 метров. Рядом с ней заметна техника, которая могла её вырыть.

Спутниковые снимки от 23 марта, на котором ещё не видно массового захоронения и от 29 марта, на котором уже видна вырытая траншея длиной более 300 метров

На спутниковом снимке от 9 апреля траншея стала шире и уже частично засыпана землей. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в разговоре с журналистам "Схем" заявил, что российские солдаты свозят тела погибших жителей города в промзоны, где есть большие холодильные камеры. После этого их складывают в пакеты и отвозят для захоронения в братских могилах.

Журналисты отмечают, что длина братской могилы возле церкви в Буче составляла 14 метров и в ней обнаружили тела 70 человек. Длина массового захоронения в селе Мангуш – более 300 метров.

Войска России и сепаратистов из так называемой "Донецкой народной республики" окружили Мариуполь в начале марта. Начались уличные бои. Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных. В городе, по разным оценкам, остаются от полутора до трёх тысяч украинских военных, в основном представители полка "Азов" Национальной гвардии и 36-й бригады морской пехоты. По данным вице-премьера правительства Украины Ирины Верещук, в городе также остаются около 120 тысяч жителей.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны завода "Азовсталь" в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. Там в окружении продолжают сражаться украинские военные. Вместе с ними в подвалах завода находятся мирные жители.



Зеленский предложил ввести против России налог на войну



В. Зеленский / AP nuotr.

Мир должен ввести против России налог за войну, заявил президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции Всемирного банка в поддержку Украины. "Такой налог за войну должен налагаться на все без исключения торговые операции с РФ - на все экспортные и импортные, финансовые операции, которые не заблокированы", – сказал Зеленский. По его словам, собранные таким образом средства должны быть направлены на восстановление "всего, что Россия разрушила этой войной".



По мнению Зеленского, этот налог должен применяться к любому другому агрессору, а средства от него будут направляться жертве войны.



Президент Украины заявил, что стране нужно 7 миллиардов долларов в месяц для компенсации экономических потерь, нанесенных войной с Россией.



"И нам понадобятся сотни миллиардов долларов на реконструкцию", - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции Всемирного банка в поддержку Украины. По его словам, российские войска пытаются разрушить "все объекты в Украине, которые могут служить экономической основой для жизни", в том числе железнодорожные станции, продовольственные склады и нефтеперерабатывающие заводы.



ООН: Война значительно ухудшила положение беженцев в мире



Войнна в Украине / AP nuotr.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), война в Украине значительно усугубила положение беженцев во всем мире. "Конфликт привел к дальнейшему ухудшению положения многих из примерно 84 миллионов перемещенных лиц на земле на фоне дефицита и значительного подорожания продуктов питания во всем мире", - сообщил исполняющий обязанности руководителя отделения UNHCR в Германии Роланд Банк (Roland Bank) в интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe. По его словам, миллионы людей уже лишились источников доходов из-за пандемии COVID-19 и связанного с ней экономического кризиса и с трудом могли прокормиться. Теперь цены на продовольствие повсеместно выросли, подчас в разы. Кроме того, повышение цен на топливо создает новые проблемы для гуманитарных групп, а также работы UNHCR, сказал Банк.

За сутки в городах Луганской области разрушены обстрелами семь домов



Глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай пишет, что за последние сутки россияне 11 раз обстреливали населенные пункты, в результате чего были частично разрушены семь домов в Северодонецке, Лисичанске и других местах.

По словам Гайдая, обстрелам подвергались Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и Горское.

В Рубежном, Попасной и в районе Горского, по сообщениям украинской стороны, идут бои. Что он имеет в виду под отдельным обстрелами в ситуации постоянных боев, Гайдай не поясняет.

Украинский генштаб: россияне пробиваются на юг и запад от Изюма



Генштаб украинских вооруженных сил в сводке на утро 22 апреля сообщает, в частности, что российские части пытаются пробиваться дальше на юг от города Изюм, пытаясь окружить донбасскую группировку украинских войск.

Войнна в Украине / AP nuotr.

"На Изюмском направлении противник сосредоточил до 25 батальонно-тактических групп [...] Враг совершает попытки вести настпление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дубравного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже", - говорится в сводке.

Заводы находятся к западу от Изюма, Дубравное - к югу от него и всего в паре десятков километров на северо-запад от агломерации Славянска-Краматорска, а с востока к ней россияне пытаются пробиться со своих территорий Луганской и Донецкой областей.

Коротко о других пунктах сводки:

Россияне по-прежнему частично блокируют Харьков силами до семи БТГ и продолжают обстреливать позиции украинцев и город.



На всех восточных участках фронта россияне в прошедшие сутки активизировались и атакуют, в частности, в районах Заречного, Рубежного, Попасной, Новотошковского, Марьинки.



Всего на территории Донецкой и Луганской областей за сутки были отбиты десять атак, уничтожены шесть танков, восемь других бронемашин, пятнадцать автомобилей и четыре артиллерийские системы.



На Запорожском направлении противник наращивает силы и выстраивает логистику.

Генштаб также повторяет сообщение о том, что за день украинцы сбили 15 летательных аппаратов противника (подробнее - см.ниже в ленте).