Война в Украине. Спутник заснял 300-метровую могилу рядом с Мариуполем

На 58-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины.
Спутник заснял 300-метровую могилу рядом с Мариуполем
На спутниковых снимках обнаружили 300-метровую траншею - предположительно братскую могилу - в оккупированном российскими войсками селе Мангуш, которое находится в 20 километрах от Мариуполя. Об этом сообщает проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода. Журналисты получили спутниковые снимки, на которых видно вероятное место массового захоронения.
Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал о братских могилах вблизи села Мангуш. По его словам, туда "грузовиками привозят тела мариупольцев и сбрасывают в рвы".
Согласно спутниковым снимкам, братская могила рядом с селом появилась приблизительно в конце марта. На снимке от 23 марта её ещё не было, а на снимке от 29 марта уже видна вырытая траншея длиной более 300 метров. Рядом с ней заметна техника, которая могла её вырыть.
Спутниковые снимки от 23 марта, на котором ещё не видно массового захоронения и от 29 марта, на котором уже видна вырытая траншея длиной более 300 метров
На спутниковом снимке от 9 апреля траншея стала шире и уже частично засыпана землей. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в разговоре с журналистам "Схем" заявил, что российские солдаты свозят тела погибших жителей города в промзоны, где есть большие холодильные камеры. После этого их складывают в пакеты и отвозят для захоронения в братских могилах.
Журналисты отмечают, что длина братской могилы возле церкви в Буче составляла 14 метров и в ней обнаружили тела 70 человек. Длина массового захоронения в селе Мангуш – более 300 метров.
Войска России и сепаратистов из так называемой "Донецкой народной республики" окружили Мариуполь в начале марта. Начались уличные бои. Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных. В городе, по разным оценкам, остаются от полутора до трёх тысяч украинских военных, в основном представители полка "Азов" Национальной гвардии и 36-й бригады морской пехоты. По данным вице-премьера правительства Украины Ирины Верещук, в городе также остаются около 120 тысяч жителей.
21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны завода "Азовсталь" в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. Там в окружении продолжают сражаться украинские военные. Вместе с ними в подвалах завода находятся мирные жители.
Зеленский предложил ввести против России налог на войну
Мир должен ввести против России налог за войну, заявил президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции Всемирного банка в поддержку Украины. "Такой налог за войну должен налагаться на все без исключения торговые операции с РФ - на все экспортные и импортные, финансовые операции, которые не заблокированы", – сказал Зеленский. По его словам, собранные таким образом средства должны быть направлены на восстановление "всего, что Россия разрушила этой войной".
По мнению Зеленского, этот налог должен применяться к любому другому агрессору, а средства от него будут направляться жертве войны.
Президент Украины заявил, что стране нужно 7 миллиардов долларов в месяц для компенсации экономических потерь, нанесенных войной с Россией.
"И нам понадобятся сотни миллиардов долларов на реконструкцию", - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции Всемирного банка в поддержку Украины. По его словам, российские войска пытаются разрушить "все объекты в Украине, которые могут служить экономической основой для жизни", в том числе железнодорожные станции, продовольственные склады и нефтеперерабатывающие заводы.
ООН: Война значительно ухудшила положение беженцев в мире
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), война в Украине значительно усугубила положение беженцев во всем мире. "Конфликт привел к дальнейшему ухудшению положения многих из примерно 84 миллионов перемещенных лиц на земле на фоне дефицита и значительного подорожания продуктов питания во всем мире", - сообщил исполняющий обязанности руководителя отделения UNHCR в Германии Роланд Банк (Roland Bank) в интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe. По его словам, миллионы людей уже лишились источников доходов из-за пандемии COVID-19 и связанного с ней экономического кризиса и с трудом могли прокормиться. Теперь цены на продовольствие повсеместно выросли, подчас в разы. Кроме того, повышение цен на топливо создает новые проблемы для гуманитарных групп, а также работы UNHCR, сказал Банк.
За сутки в городах Луганской области разрушены обстрелами семь домов
Глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай пишет, что за последние сутки россияне 11 раз обстреливали населенные пункты, в результате чего были частично разрушены семь домов в Северодонецке, Лисичанске и других местах.
По словам Гайдая, обстрелам подвергались Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и Горское.
В Рубежном, Попасной и в районе Горского, по сообщениям украинской стороны, идут бои. Что он имеет в виду под отдельным обстрелами в ситуации постоянных боев, Гайдай не поясняет.
Украинский генштаб: россияне пробиваются на юг и запад от Изюма
Генштаб украинских вооруженных сил в сводке на утро 22 апреля сообщает, в частности, что российские части пытаются пробиваться дальше на юг от города Изюм, пытаясь окружить донбасскую группировку украинских войск.
"На Изюмском направлении противник сосредоточил до 25 батальонно-тактических групп [...] Враг совершает попытки вести настпление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дубравного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже", - говорится в сводке.
Заводы находятся к западу от Изюма, Дубравное - к югу от него и всего в паре десятков километров на северо-запад от агломерации Славянска-Краматорска, а с востока к ней россияне пытаются пробиться со своих территорий Луганской и Донецкой областей.
Коротко о других пунктах сводки:
Россияне по-прежнему частично блокируют Харьков силами до семи БТГ и продолжают обстреливать позиции украинцев и город.
На всех восточных участках фронта россияне в прошедшие сутки активизировались и атакуют, в частности, в районах Заречного, Рубежного, Попасной, Новотошковского, Марьинки.
Всего на территории Донецкой и Луганской областей за сутки были отбиты десять атак, уничтожены шесть танков, восемь других бронемашин, пятнадцать автомобилей и четыре артиллерийские системы.
На Запорожском направлении противник наращивает силы и выстраивает логистику.
Генштаб также повторяет сообщение о том, что за день украинцы сбили 15 летательных аппаратов противника (подробнее - см.ниже в ленте).