Суд заменил приговор Марии Алехиной на реальный срок в колонии

Поводом для замены наказания стали "нарушения расписания присутствия электронного браслета".

Суд в Москве заменил участнице Pussy Riot Марии Алехиной ограничение свободы на реальный срок по "санитарному делу". Она должна провести неотбытую часть наказания — 21 день — в колонии общего режима.

Об этом сообщает правозащитный проект "Апология".

Во ФСИН сочли оппозиционерку "злостно уклоняющейся от отбывания наказания".

По первому приговору, активистке было запрещено выходить из дома с 10 часов вечера до шести утра, менять место жительства, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы.

Поводом для замены наказания стали "нарушения расписания присутствия электронного браслета".

В январе Алехина вернулась домой позднее положенного времени, а 30 марта срезала ремень электронного браслета в знак протеста против войны в Украине.

29 марта Алёхина вышла из спецприёмника, в котором отбывала очередное административное наказание.

Менее чем за год участницу Pussy Riot арестовывали трижды, в общей сложности она провела в спецприёмнике 90 суток. В последний раз её обвинили в неповиновении полиции за то, что она отказалась переходить из одной камеры в другую.

В сентябре 2021 года Алехину приговорили к году ограничения свободы из-за твита с призывом выйти на акцию в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению коронавирусных ограничений.

Так называемое "санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом России после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов в январе прошлого года. Активистов обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, введённых в связи с пандемией коронавируса.



"Голос Америки"