Флаг России

Новости

8 мин. назад

Россия закрывает консульства Литвы, Латвии и Эстонии

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Новости

35 мин. назад

После теледуэли с Ле Пен Макрон остается явным фаворитом предвыборной гонки

В. Путин и О. Дерипаска

Новости

49 мин. назад

Кипр лишит гражданства Дерипаску, Берёзкина и Кесаева

Кристина Сабаляускайте

Новости

54 мин. назад

Писательница Кристина Сабаляускайте: Я уважаю каждого русского, который вышел протестовать против войны

Г. Ландсбергис

Новости

2 ч. назад

Ландсбергис: решение Германии по нефти может ускорить рассмотрение санкций в отношении России

Сейм

Новости

4 ч. назад

Сейм Литвы снизил возрастной ценз для депутатов до 21 года

Лариса и Анатолий с новорожденнымым сыном Павлом (1973, пос. Чуна Иркутской обл. РСФСР)

Новости

5 ч. назад

Георгий Ефремов. RuБеженцы, или Новая возможность породниться

Мемориал памяти жертв Холокоста в Панеряй

Новости

6 ч. назад

Панеряйский мемориал жертвам Холокоста вновь осквернен символами агрессии РФ

Владимир Зеленский

Новости

6 ч. назад

Зеленский, Тихановская и Овсянникова получат "Премию СМИ за свободу"

Война в Украине

Новости

8 ч. назад

Ведущий шоу "Сто к одному" на канале "Россия" выступил против войны

Мариуполь

Новости

9 ч. назад

Война в Украине. Путин приказал отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе

Гинтарас Сунгайла

Новости

9 ч. назад

Часть православных священников Литвы готовит обращение к Константинопольскому патриарху

Студия радиостанции «Эхо Москвы»

Новости

23 ч. назад

Суд отказался восстановить эфир и сайт радиостанции "Эхо Москвы"

Литва и Чехия

Новости

23 ч. назад

Армии Литвы и Чехии будут теснее работать в областях военной медицины, кибернетики

Китай

Новости

1 д. назад

Китай открыл железнодорожный маршрут в Германию в обход России

Вильнюсский аэропорт

Новости

1 д. назад

Аэропорты Литвы хотят снести терминал прибытия в Вильнюсском аэропорту: он словно концерт в Киркорове в Литве

Новости

2022.04.21 15:40

Кипр лишит гражданства Дерипаску, Берёзкина и Кесаева

Радио «Cвобода»2022.04.21 15:40
В. Путин и О. Дерипаска
В. Путин и О. Дерипаска / AP nuotr.

Кипр лишит гражданства четырёх российских миллиардеров и членов их семей, сообщает газета "Филелефтерос" со ссылкой на источники. Причиной стало попадание бизнесменов в санкционные списки Евросоюза из-за войны с Украиной.

Так называемые золотые паспорта, которые выдают в обмен на инвестиции, заберут у бизнесмена Олега Дерипаски, президента группы компаний "Меркурий" Игоря Кесаева, владельца "Комсомольской правды" и медиа-холдинга РБК Григория Берёзкина и сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, а также у 11 человек, находящихся у них на иждивении.

Отмечается, что Дерипаска получил кипрское гражданство в 2017 году, Исмаилова — в 2015-м, Березкин и Касаев — в 2012-м.

В середине апреля правительство Кипра запустило процедуру лишения гражданства четырёх миллиардеров из России и 17 членов которые попали под санкции ЕС как люди из окружения президента Путина. По данным "Филелефтерос", гражданства будут лишены Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичёв. До начала войны с Украиной российская версия журнала Forbes оценивала их состояния почти в 16 миллиардов долларов.

По данным агентства Reuters, по программе золотого паспорта гражданство Кипра получили 6779 иностранцев, из которых 2886 были россиянами. Сейчас власти Кипра проверяют около 1100 человек, получивших гражданство страны в обмен на инвестиции, на предмет нарушений, связанных с войной в Украине.

Ранее лишить получивших гражданство россиян из санкционного списка призвал Евросоюз. Сама программа золотых паспортов была закрыта из-за многочисленных нарушений и выдачи документов Евросоюза людям, подозреваемым в коррупции и других преступлениях.

Радио "Свобода"

# В мире# Война в Украине
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Флаг России
9 мин. назад

Россия закрывает консульства Литвы, Латвии и Эстонии

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен
36 мин. назад

После теледуэли с Ле Пен Макрон остается явным фаворитом предвыборной гонки

Кристина Сабаляускайте
Интервью LRT.lt 5
55 мин. назад
Интервью LRT.lt

Писательница Кристина Сабаляускайте: Я уважаю каждого русского, который вышел протестовать против войны

5
Г. Ландсбергис
2 ч. назад

Ландсбергис: решение Германии по нефти может ускорить рассмотрение санкций в отношении России

Сейм
4 ч. назад

Сейм Литвы снизил возрастной ценз для депутатов до 21 года

Лариса и Анатолий с новорожденнымым сыном Павлом (1973, пос. Чуна Иркутской обл. РСФСР)
Комментарий
5 ч. назад
Комментарий

Георгий Ефремов. RuБеженцы, или Новая возможность породниться

Мемориал памяти жертв Холокоста в Панеряй
6 ч. назад

Панеряйский мемориал жертвам Холокоста вновь осквернен символами агрессии РФ

Владимир Зеленский
6 ч. назад

Зеленский, Тихановская и Овсянникова получат "Премию СМИ за свободу"

Война в Украине
8 ч. назад

Ведущий шоу "Сто к одному" на канале "Россия" выступил против войны

Мариуполь
9
9 ч. назад

Война в Украине. Путин приказал отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе

9
Гинтарас Сунгайла
2022.04.21 07:17

Часть православных священников Литвы готовит обращение к Константинопольскому патриарху

Война в Украине
2022.04.21 08:02

Ведущий шоу "Сто к одному" на канале "Россия" выступил против войны

Мариуполь
9
2022.04.21 07:26

Война в Украине. Путин приказал отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе

9
Лариса и Анатолий с новорожденнымым сыном Павлом (1973, пос. Чуна Иркутской обл. РСФСР)
Комментарий
2022.04.21 10:52
Комментарий

Георгий Ефремов. RuБеженцы, или Новая возможность породниться

Студия радиостанции «Эхо Москвы»
2022.04.20 17:19

Суд отказался восстановить эфир и сайт радиостанции "Эхо Москвы"

Владимир Зеленский
2022.04.21 10:19

Зеленский, Тихановская и Овсянникова получат "Премию СМИ за свободу"

Мемориал памяти жертв Холокоста в Панеряй
2022.04.21 10:27

Панеряйский мемориал жертвам Холокоста вновь осквернен символами агрессии РФ

Сейм
2022.04.21 11:51

Сейм Литвы снизил возрастной ценз для депутатов до 21 года

Кристина Сабаляускайте
Интервью LRT.lt 5
2022.04.21 15:35
Интервью LRT.lt

Писательница Кристина Сабаляускайте: Я уважаю каждого русского, который вышел протестовать против войны

5
Литва и Чехия
2022.04.20 16:46

Армии Литвы и Чехии будут теснее работать в областях военной медицины, кибернетики