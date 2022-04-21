Ландсбергис: решение Германии по нефти может ускорить рассмотрение санкций в отношении России

Заявление министра иностранных дел Германии о том, что страна готова отказаться от российской нефти, может ускорить рассмотрение шестого пакета санкций против России, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Об этом он заявил после того, как глава дипломатического ведомства Германии Анналена Бербок в среду с министрами иностранных дел стран Балтии заявила о намерении Германии до конца года отказаться от импорта российской нефти.

"Выступление министра иностранных дел Германии вчера порадовало - на самом деле это большой шаг вперед. Если Германия обнародует план, как они собираются отказаться от нефти, это уже будет серьезным стимулом для всей Европы отнестись к этому серьезно. Я думаю, что это может привести к ускорению переговоров по шестому пакету, который, к сожалению, пока пробуксовывает", - сказал Ландсбергис журналистам в Сейме в четверг.

Германия, которая по-прежнему зависит от российских энергоносителей, является одной из стран, блокирующих санкции Европейского союза в отношении импорта нефти и газа.

Их активно добиваются многие страны Центральной и Восточной Европы, в том числе Литва.