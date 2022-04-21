Мемориал памяти жертв Холокоста в Панеряй

Новости

15 мин. назад

Панеряйский мемориал жертвам Холокоста вновь осквернен символами агрессии РФ

Владимир Зеленский

Новости

23 мин. назад

Зеленский, Тихановская и Овсянникова получат "Премию СМИ за свободу"

Война в Украине

Новости

2 ч. назад

Ведущий шоу "Сто к одному" на канале "Россия" выступил против войны

Санкции США в отношении России

Новости

3 ч. назад

Война в Украине. Wall Street Journal: Россия приближается к суверенному дефолту

Гинтарас Сунгайла

Новости

3 ч. назад

Часть православных священников Литвы готовит обращение к Константинопольскому патриарху

Студия радиостанции «Эхо Москвы»

Новости

17 ч. назад

Суд отказался восстановить эфир и сайт радиостанции "Эхо Москвы"

Литва и Чехия

Новости

17 ч. назад

Армии Литвы и Чехии будут теснее работать в областях военной медицины, кибернетики

Китай

Новости

18 ч. назад

Китай открыл железнодорожный маршрут в Германию в обход России

Вильнюсский аэропорт

Новости

18 ч. назад

Аэропорты Литвы хотят снести терминал прибытия в Вильнюсском аэропорту: он словно концерт в Киркорове в Литве

Маски

Новости

20 ч. назад

Литва с мая отменяет режим экстремальной ситуации - маски не будут обязательными

Производство мебели (ассоциативное фото)

Новости

20 ч. назад

Евростат: промышленный рост в Литве в феврале – крупнейший в ЕС

„Linas Agro“

Новости

22 ч. назад

Литовская Linas Agro продает бизнес в России

Нарва

Новости

23 ч. назад

Нарва не хочет принимать украинских беженцев. Так ли это?

Клайпеда

Новости

23 ч. назад

Закрыто консульство России в Клайпеде

Анналена Бербок

Новости

1 д. назад

Глава МИД Германии посетит Литву на этой неделе

Элигиюс Масюлис

Новости

1 д. назад

Предиставители оппозиции в Литве: решение суда по делу MG Group узаконило политкоррупцию

Новости

2022.04.21 10:19

Зеленский, Тихановская и Овсянникова получат "Премию СМИ за свободу"

Deutsche Welle2022.04.21 10:19
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

Награда, учрежденная немецкой WMG, в этом году посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе. Ее обладателями станут президент Украины, лидер белорусской оппозиции и российская журналистка.

Президент Украины Владимир Зеленский, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и российская журналистка Марина Овсянникова получат немецкую "Премию СМИ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"). Награда в этом году посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе, сообщила в четверг, 21 апреля, медиагруппа Weimer Media Group (WMG).

Церемония награждения состоится 22 апреля в рамках организованного WMG саммита памяти Людвига Эрхарда в коммуне Гмунд-ам-Тегернзе в федеральной земле Бавария. Ее, как ожидается, проведет председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber).

"Украинцы, белорусы и россияне стоят на передовой борьбы против зла, против войны и тирании в Восточной Европе и мужественно защищают свою, а также нашу, свободу. Словами, делами, великой отвагой и своими жизнями", - говорится в обосновании жюри.

"Премия СМИ за свободу" присуждается в восьмой раз. Она отдается общественным деятелям, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии. В числе обладателей награды - экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, президент СССР Михаил Горбачев и министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner).

DW

# В мире# Война в Украине
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Мемориал памяти жертв Холокоста в Панеряй
15 мин. назад

Панеряйский мемориал жертвам Холокоста вновь осквернен символами агрессии РФ

Война в Украине
2 ч. назад

Ведущий шоу "Сто к одному" на канале "Россия" выступил против войны

Санкции США в отношении России
8
3 ч. назад

Война в Украине. Wall Street Journal: Россия приближается к суверенному дефолту

8
Гинтарас Сунгайла
3 ч. назад

Часть православных священников Литвы готовит обращение к Константинопольскому патриарху

Студия радиостанции «Эхо Москвы»
17 ч. назад

Суд отказался восстановить эфир и сайт радиостанции "Эхо Москвы"

Литва и Чехия
17 ч. назад

Армии Литвы и Чехии будут теснее работать в областях военной медицины, кибернетики

Китай
18 ч. назад

Китай открыл железнодорожный маршрут в Германию в обход России

Вильнюсский аэропорт
18 ч. назад

Аэропорты Литвы хотят снести терминал прибытия в Вильнюсском аэропорту: он словно концерт в Киркорове в Литве

Маски
20 ч. назад

Литва с мая отменяет режим экстремальной ситуации - маски не будут обязательными

дополнено
Производство мебели (ассоциативное фото)
20 ч. назад

Евростат: промышленный рост в Литве в феврале – крупнейший в ЕС

Маски
2022.04.20 14:30

Литва с мая отменяет режим экстремальной ситуации - маски не будут обязательными

дополнено
Вильнюсский аэропорт
2022.04.20 16:16

Аэропорты Литвы хотят снести терминал прибытия в Вильнюсском аэропорту: он словно концерт в Киркорове в Литве

Нарва
2022.04.20 11:39

Нарва не хочет принимать украинских беженцев. Так ли это?

Гинтарас Сунгайла
2022.04.21 07:17

Часть православных священников Литвы готовит обращение к Константинопольскому патриарху

Война в Украине
2022.04.21 08:02

Ведущий шоу "Сто к одному" на канале "Россия" выступил против войны

„Linas Agro“
2022.04.20 12:24

Литовская Linas Agro продает бизнес в России

Китай
2022.04.20 16:18

Китай открыл железнодорожный маршрут в Германию в обход России

Клайпеда
2022.04.20 11:15

Закрыто консульство России в Клайпеде

Санкции США в отношении России
8
2022.04.21 07:26

Война в Украине. Wall Street Journal: Россия приближается к суверенному дефолту

8
Студия радиостанции «Эхо Москвы»
2022.04.20 17:19

Суд отказался восстановить эфир и сайт радиостанции "Эхо Москвы"