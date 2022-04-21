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2022.04.21 08:02

Ведущий шоу "Сто к одному" на канале "Россия" выступил против войны

Радио «Cвобода»2022.04.21 08:02
Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

Александр Гуревич, бессменный ведущий развлекательного шоу "Сто к одному", которое с 1998 года выходит на федеральном телеканале "Россия 1", призвал прекратить войну в Украине.

Своё антивоенное заявление Гуревич опубликовал в ютьюбе под одним из февральских выпусков шоу. В нём телеведущий отметил, что "в эти дни ни о чём другом, кроме как о войне, говорить и думать не получается" и что он испытывает "ужас и ощущение бессилия". Гуревич также рассказал о своих родственниках, родившихся и умерших в Украине, подчеркнув, что поскольку их уже нет, то он говорит за них.

Кроме того, телеведущий заявил, что считает для себя "совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего" и что все выпуски передачи "Сто к одному", которые можно сейчас увидеть в эфире телеканала "Россия", были отсняты до начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины.

В марте редактор Первого канала Марина Овсянникова устроила антивоенную акцию в прямом эфире программы "Время", вбежав в эфирную студию с плакатом, на котором было написано "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут". Позже она была оштрафована судом на 30 тысяч рублей.

Радио "Свобода"

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