Война в Украине. Борис Джонсон: вести переговоры с Путиным - все равно что с крокодилом

На 58-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины.

Украинский генштаб: за сутки на востоке отбиты девять атак



Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке сообщает, кроме прочего, что за прошедшие сутки на востоке были отбиты девять атак россиян и что по всей линии фронта продолжаются артобстрелы.

Война в Украине / Vida Press nuotr.

Краткое содержание сводки украинского генштаба:

В районе Харькова противник продолжает наращиваться систему технического обеспечения войск. Обстрелы Харькова продолжаются.

В Балаклее - городке между Харьковом и Изюмом - раненых российских военных при наличии отдельного полевого госпиталя стали класть в городскую больницу, что может свидетельствовать о росте числа раненых.

На востоке и юге противник продолжает артиллерийские обстрелы по всей линии фронта.

В Херсонской области россияне будто бы планируют организовать мобилизацию местного населения. Доказательств генштаб в сводке не приводит.

ВВС Украины за сутки сбили три дрона и одну крылатую ракету.

На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбиты девять атак, уничтожены, вы частности один танк, десять бронемашин других типов, один зенитно-ракетный комплекс и склад с боеприпасами противника.

Институт изучения войны: РФ еще готовит большое наступление



Американский аналитический Институт изучения войны в подробной сводке-оценке хода боевых действий за 20 апреля пишет, что российские войска за среду лишь немного продвинулись на востоке Украине, взяв несколько поселков и пройдя немного вперед в городах Рубежное и Попасная. В целом же способности к мощным прорывам они пока не демонстрируют, сказано в сообщении.

Война в Украине / Vida Press nuotr.

"Российские силы [...] продолжают строить логистику и командную инфраструктуру, необходимые для большого наступления. Российские силы не добились никаких больших прорывов и не демонстрируют способности к одновременному и успешному наступлению на многих направлениях", - пишут эксперты Института изучения войны.

В отчете за 20 апреля, составленном по открытым источникам, в частности, говорится, что на огромной территории завода "Азовсталь", где обороняется украинский гарнизон Мариуполя, россияне, скорее всего, добились лишь незначительного продвижения.

На севере Донбасса российские войска продолжили атаки на Рубежное и Попасную и, похоже, захватили некоторые кварталы Попасной и пригороды Северодонецка.

Атаки 20 апреля с юга в направлении Гуляйполя и Темировки (с прицелом на окружение группировки украинских войск у Донецка) успеха, по оценке Института изучения войны, не имели.

Борис Джонсон: вести переговоры с Путиным - все равно что с крокодилом



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал журналистам, что всякие попытки остановить войну путем переговоров с Владимиром Путиным, скорее всего, бесмысленны, потому что, по его выражению, вести переговоры с Путиным - это все равно что торговаться с "крокодилом, который уже вцепился вам в ногу".

Борис Джонсон и Владимир Зеленский / AP nuotr.

Беседуя с журналистами в среду по пути в Индию, Джонсон предположил, что Путин захочет реальных переговоров с Украиной, когда и если добьется возможности вести их с позиции силы, но и тогда он может снова попытаться взять Киев.

Что касается намерений Зеленского, то, по мнению Джонсона, он хочет изгнать российские войска с востока Украины, но, возможно, согласится на переговоры о Крыме.

Украина запустила поезд из Киева в Польшу



Компания "Укрзалізниця" ("Украинская железная дорога") запустила поезд между Киевом и польским приграничным городом Перемышль.

Как сообщает агентство Укринформ, поезд будет ходить два раза в день. От Перемышля пассажиры могут сравнительно легко добраться до Кракова и Варшавы и дальше в другие европейские страны.

За два месяца войны из Украины бежали около 5 млн человек, в основном - в западном направлении, и большинство из этих беженцев по крайней мере вначале направлялось в Польшу. При этом они, как правило, вначале добирались до Львова, а потом пересекали польскую границу на электричках, машинах, автобусах или пешком.

После отступления российской армии из Киевской, Черниговской и Сумской областей часть беженцев уже вернулась на родину.