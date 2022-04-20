Армии Литвы и Чехии будут теснее работать в областях военной медицины, кибернетики

Главнокомандующие вооруженными силами (ВС) Литвы и Чехии в Праге договорились о военном сотрудничестве, сообщили в среду ВС Литвы.

Находящийся с визитом в Праге командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис встретился с командующим ВС Чехии, генералом Алешем Опатой. В ходе встречи обсуждались двустороннее военное сотрудничество, участие литовских и чешских военнослужащих в международных учениях, вопросы военной подготовки.

"Мы договорились о сотрудничестве в областях коммуникации, защиты от оружия массового поражения и развития военно-медицинских возможностей. Конечно, мы говорили о войне в Украине, о ситуации с безопасностью в регионе и о поддержке Украины", - сказал для пресс-релиза командующий ВС Литвы.

Рупшис поблагодарил командующего ВС Чехии за предоставление военных контингентов для укрепления безопасности Литвы. В миссиях в Литве участвовало около тысячи военнослужащих этой страны.

По данным министерства, одними из основных тем разговора в Праге стали ситуация вокруг агрессии России против Украины, решения НАТО по обеспечению безопасности региона и всего восточного фланга Альянса, поддержка Украины.

Как и Литва, Чехия оказывает военную поддержку Вооруженным силам Украины, предоставляя различное вооружение, боеприпасы, медицинское оборудование и тяжелую военную технику. В общей сложности Чехия выделила Украине более 40 млн. евро.