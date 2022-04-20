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2022.04.20 12:24

Литовская Linas Agro продает бизнес в России

BNS, LRT.lt2022.04.20 12:24
„Linas Agro“
„Linas Agro“ / Bendrovės nuotr.

Литовская группа сельскохозяйственных и промышленных компаний Linas Agro Group продает бизнес в России. Информация о возможных покупателях не сообщается, отмечает портал деловых новостей vz.lt.

По словам финансового директора группы Мажвидаса Шилейки, решения о уходе из Беларуси, будут приняты в ближайшее время.

В прошлом году Linas Agro Group приобрела KG Group и стала владельцем предприятий в России и Беларуси.

"В России и Беларуси у нас по два предприятия, действующих в секторах кормов и сельскохозяйственной продукции, на которых работают 316 человек. Уже некоторое время мы пытаемся продать эти предприятия, ищем покупателей", – заявлял в конце февраля председатель правления Linas Agro Group Дарюс Зубас.

Linas Agro Group является крупнейшей группой компаний сельхозпродукции и пищевых продуктов в Балтийских странах, в нее входят 75 компаний, действующих в 8 странах мира.

# Литва# Война в Украине
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