Предиставители оппозиции в Литве: решение суда по делу MG Group узаконило политкоррупцию

Оправдательный приговор MG Group, ранее известной как MG Baltic, узаконил политическую коррупцию, считают некоторые представители оппозиции.

Витаутас Бакас, представитель демократической фракции «Во имя Литвы» и бывший председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Cейме прошлого созыва заявил, что вынесенный во вторник вердикт суда «шокирует большую часть общества».

«Я думаю, что это один из самых ужасных дней в истории литовского правосудия. На практике это решение узаконивает политическую коррупцию, потому что то, что мы и юристы, и общество считали политической коррупцией, теперь является легальной деятельностью: можно договориться о партийном финансировании, прикрыть его какими-то долговыми расписками», - сказал Бакас.

Он сказал, что не сомневается, что прокуроры обжалуют это решение в суде высшей инстанции.

Староста крупнейшей оппозиционной фракции «аграриев» Аушрине Норкене сказала, что оправдательный приговор по так называемому делу о политической коррупции MG Baltic ее удивил.

«С удивлением понимаю, что теперь, как бы и нормально, что член Сейма может получать кредиты в коробке», — заявила политик журналистам во вторник.

«Конечно, это шарж. Но я надеюсь, что это суд первой инстанции, что прокуратура будет принципиальной, независимо от того, кто подсудимые и обвиняемые, и что дело, наверное, должно перейти в суд другой инстанции», — заявила представитель по связям с общественностью Литовкого союза «крестьян» и «зеленых».

По словам Норкене, оправдательный приговор также может свидетельствовать о дефекте в работе правоохранительных органов, плохо проведенном расследовании, но она высказала мнение, что это может быть и политическим заказом.



Масюлис о решении суда: раньше или позже справедливость торжествует



Бывший лидер либералов Элигиюс Масюлис, обвиняемый в получении взятки по делу о политической коррупции, приветствует оправдательный приговор суда, но пока не комментирует свои планы на политическое будущее.

«Я рад, что суд принял то решение, которое должен был принять, отвергнув очень мощное внешнее давление, изучив сказанное по делу — представленные факты, прислушавшись к аргументам юристов, а не специалистов по связям с общественностью», — об этом во вторник журналистам заявил бывший лидер Либерального движения.

«Рано или поздно справедливость в правовом государстве побеждает», — добавил он.

Масюлис утверждает, что готов и к дальнейшей защите, если прокуратура обжалует решение суда первой инстанции.

Он пока не прокомментировал, намерен ли возрождать свою политическую карьеру.

По словам Масюлиса, прокурор Юстас Лаучюс, который поддерживал государственное обвинение в этом деле, делал карьеру, работая над этим делом.

Во вторник Вильнюсский окружной суд (ВОС) оправдал обвиняемых в деле о политической коррупции концерна MG grupe (ранее MG Baltic), сообщила докладчик судебной коллегии Нийоле Жимкене.

Обвинения в ряде эпизодов подкупа и торговли влиянием были предъявлены бывшему вице-президенту концерна Раймондасу Курлянскису.

Обвинения во взяточничестве были предъявлены бывшему председателю Движения либералов Элигиюсу Масюлису, бывшему члену этой партии Шарунасу Густайнису и парламентарию, члену фракции Партии труда Витаутасу Гапшису.