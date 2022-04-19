ООН сообщила о гибели 2072 мирных жителей с начала войны в Украине

С начала вторжения российских войск в Украину погибли 2072 мирных жителя, в том числе 169 детей, заявили в Верховном комиссариате ООН по правам человека. Еще 2818 человек получили ранения, в том числе 272 ребенка.

Больше всего жертв в Донбассе — там были убиты 732 человека. На территориях, контролировавшихся на момент начала войны Украиной, погибли 653 человека, 79 были убиты на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами.

В ООН подчеркивают, что реальное число жертв может быть выше — из-за продолжающихся боевых действий верифицированная информация с мест поступает с задержками.

Ещё 15 апреля МВД Украины сообщало, что число убитых мирных жителей по состоянию на утро того днё — не менее 2700. Министр внутренних дел Арсен Аваков тогда уточнял, что эта оценка касается только тех случаев гибели гражданских, когда были возбуждены уголовные дела.