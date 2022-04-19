Истребители НАТО за неделю 6 раз сопроводили самолеты РФ

Истребители НАТО продолжают патрулирование, за неделю они шесть раз сопроводили российские самолеты, сообщило во вторник Минобороны.

В минувший понедельник истребители поднялись в воздух, чтобы сопроводить самолет Ил-20, летевший с материковой части России в Калининградскую область.

Во вторник воздушная полиция НАТО также идентифицировала Ил-20, вылетевший из Калининградской области и обратно.

В четверг были идентифицированы самолеты Ил-20 и два истребителя Су-27, вылетавшие и возвращавшиеся в Калининградскую область. В этот же день самолеты НАТО снова поднимались в воздух, чтобы идентифицировать истребитель Су-27, который также вылетел из Калининградской области и обратно.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

Осуществляющие миссию воздушной полиции самолеты НАТО начали ежедневное патрулирование вдоль воздушной границы Балтийских стран с Россией и Беларусью после вторжения России в Украину.