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2022.04.19 12:49

Истребители НАТО за неделю 6 раз сопроводили самолеты РФ

BNS, LRT.lt2022.04.19 12:49
Истребители НАТО
Истребители НАТО / Reuters/Scanpix

Истребители НАТО продолжают патрулирование, за неделю они шесть раз сопроводили российские самолеты, сообщило во вторник Минобороны.

В минувший понедельник истребители поднялись в воздух, чтобы сопроводить самолет Ил-20, летевший с материковой части России в Калининградскую область.

Во вторник воздушная полиция НАТО также идентифицировала Ил-20, вылетевший из Калининградской области и обратно.

В четверг были идентифицированы самолеты Ил-20 и два истребителя Су-27, вылетавшие и возвращавшиеся в Калининградскую область. В этот же день самолеты НАТО снова поднимались в воздух, чтобы идентифицировать истребитель Су-27, который также вылетел из Калининградской области и обратно.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

Осуществляющие миссию воздушной полиции самолеты НАТО начали ежедневное патрулирование вдоль воздушной границы Балтийских стран с Россией и Беларусью после вторжения России в Украину.

# Литва# Война в Украине
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