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2022.04.19 08:40

Всемирный банк: Война в Украине нанесет больший экономический вред Восточной Европе, чем пандемия

BBC News
Радио «Cвобода», BBC News Русская служба, LRT.lt2022.04.19 08:40
Экономика
Экономика / Shutterstock.com

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики с 4,1 до 3,2 процента. Об этом заявил директор организации Дэвид Милпасс. По его словам, рост замедлится из-за конфликта России с Украиной, новых коронавирусных ограничений в Китае, роста цен на удобрения, энергоносители и высокой вероятности повышение процентных ставок.

Ранее Всемирный банк прогнозировал, что экономика Европы и Центральной Азии из-за российского вторжения на территорию Украины снизится более чем на четыре процента. ВВП России, как ожидается, сократится на 11 процентов, а Украины – на 45.

"Вторжение в Украину вызывает катастрофические гуманитарные потери и серьезный экономический спад. Воздействие на бедность тоже, вероятно, будет катастрофическим, хотя на данном этапе его трудно оценить количественно. Исходя из международного предела бедности в размере 5,5 доллара в день, прогнозируется, что бедность вырастет до 19,8% в 2022 году по сравнению с 1,8% в 2021 году, при этом еще 59% людей могут оказаться за чертой бедности", — говорится в сообщении.

По данным банка, в 2023 году ожидается возобновление украинской экономики в целом на 2,1%.

Востоная Европа: урон от войны больше, чем от пандемии

Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

По мнению экспертов, война, развязанная Россией, нанесет больший экономический вред всей Восточной Европе в целом, чем пандемия коронавируса. Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что дефицит бюджета в этом году вырастет на 4,9% внутреннего валового продукта (ВВП). Дефицит ранее прогнозировался на уровне 3,3% ВВП.

Для остальных стран мира последствия российской боевой операции будут связаны с разрывом торговых цепочек и экономических связей, а также ростом инфляции из-за подорожания продуктов и энергоресурсов. На Россию и Украину приходится четверть мировых поставок пшеницы. Россия также поставляла в Европу 47 процентов газа, 25 процентов газа и 13 процентов удобрений.

Милпасс отметил, что совет директоров Всемирного банка в ближайшее время обсудит пакет мер в размере около 170 миллиардов долларов на период с апреля 2022 года по июнь 2023-го. Финансирование частично поддержит государства, принявшие украинских беженцев, и поможет странам, страдающим от нехватки продовольствия.

Оценки Всемирного банка являются приблизительными из-за продолжающейся войны. Данные организации могут быть откорректированы.


Экономика
Война в Украине
BBC News
# Литва# Война в Украине
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