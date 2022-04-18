Литовский граффитист создает муралы в поддержку украинцев

С начала войны России против Украины литовский граффитист Роландас Иванаускас, известный также под псевдонимом Shkicaz, решил поддержать украинцев, создавая муралы на стенах вильнюсских зданий. Он рассказал нам, почему для него это важно, как к муралам относятся прохожие и сами украинцы и сколько времени нужно, чтобы исправить выходки вандалов.

«Как и все, я был потрясен, когда Россия вторглась в Украину, и чувствовал себя, мягко говоря, беспомощным. Мои хорошие друзья живут в Киеве, и я пытался найти способы, как я мог бы их поддержать», — рассказал Роландас.

Роландас Иванаускас / Фото из личного архива

В первые недели войны несколько местных литовских граффитистов собрались в одном из легальных для росписи мест, тогда появилось одно из первых известных граффити про Русский военный корабль.

Проект «Русский военный корабль», созданный граффитистами в Вильнюсе

«Я не смог со всеми уместиться и решил, что в этом случае лучше создать побольше муралов и сделал один на отдельной стене под мостом», — рассказал Роландас.

На нем граффитист изобразил подсолнух, держащий коктейль Молотова, как символ сопротивления.

Первый мурал Роландаса Иванаускаса в поддержку Украины / фото Роландаса Иванаускаса

«Но это меня не удовлетворило»

Люди позитивно отреагировали на проект. По словам художника, это делали не только прохожие во время непосредственной работы над муралом, но и украинские пользователи социальных сетей, которые делились фотографиями и оставляли свои комментарии.

«Я получил много похвал от украинцев за поддержку, но я все еще не был удовлетворен. Я подумал, что могу сделать больше», — отметил он.

Идея второго мурала появилась на фоне новостей об украинском летчике по имени «Призрак Киева», который якобы в первые 30 часов после российского вторжения сбил 6 самолетов РФ. Тогда Иванаускас решил посвятить свою следующую работу памяти героев, борющихся за свободу Украины.

«В то время я знал, что в Вильнюсе не хватит стен, чтобы нарисовать всех героев, которые сражались и даже отдали свои жизни, поэтому я целенаправленно пытался использовать как можно больше ассоциативных образов», — рассказал граффитист.

Мурал «Героям Слава» / фото Роландаса Иванаускаса

Без вандализма не обошлось

На создание проекта «Героям Слава» ушло около 5 дней. Работа была готова 11 марта — в этот день в Литве празднуют восстановление Независимости, поэтому многие смогли увидеть мурал.

«После этого было несколько случаев, когда кто-то пытался разрушить его, — рассказывает Роландас. — Но, к счастью для меня, муралы портят так же плохо, как воюет российская армия, поэтому мне легко удалось все восстановить за пару часов».

Последствия акта вандализма / фото Роландаса Иванаускаса

Теперь главная задача, по словам граффитиста, сохранить мурал как можно дольше: «В то время как многие храбрые люди борются за свою свободу в Украине, я считаю, что это меньшее, что я могу сделать, чтобы поддержать их дух там».

«Эти зверства нужно увидеть и запомнить»

Совсем недавно Роландас закончил еще один мурал — он посвящен цензуре фотографий в социальных сетях из освобожденных регионов Украины. По мнению художника, всем нам нужно «увидеть эти зверства и запомнить их» для будущих поколений и тех времен, когда люди начнут сомневаться в серьезности событий.

Мурал, посвященный цензуре фотографий в социальных сетях из освобожденных регионов Украины / фото Роландаса Иванаускаса

Надежда через искусство

По мнению Роландаса, граффити и уличное искусство — одна из лучших форм для выражения общественного мнения.

«Из-за своей публичности и доступности эти виды искусства позволяют достучаться до обычных людей, что, к примеру, нельзя сказать про картины, которые заперты в художественной галерее, — считает Роландас, — Я понимаю, что это не остановит действия агрессора, но это может стать своеобразным символом поддержки и надежды, которые нужны людям, чтобы не чувствовать себя оставленными в одиночестве. Это более чем достаточная мотивация для меня, чтобы продолжать заниматься этим».

Муралы в поддержку Украины, который создал Роландас, можно увидеть в подземном переходе парка Вингис, а также под мостом Гележинё Вилко в Вильнюсе.



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