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2022.04.18 14:15

Путин не остановится на Украине: американский дипломат назвал страны, которые хочет захватить РФ

UNIAN2022.04.18 14:15
Владимир Путин
Владимир Путин / фото AP

Аппетиты российского диктатора растут. Потенциальными жертвами могут стать несколько европейских стран.

Российский диктатор Владимир Путин не ограничится войной против Украины. Он может попытаться захватить другие страны, среди которых и члены НАТО.

Об этом заявил американский дипломат Роберт Пирсон в статье на The Hill.

По мнению дипломата, Путин пытается вернуться к границам Российской империи. Для этого ему необходимо добиться контроля над рядом стран Европы.

Пирсон отметил, что в список потенциальных жертв Путина входят не только Эстония, Латвия и Литва, но и Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Молдова.

Граффити в Позани: Путин - Волдеморт
Граффити в Позани: Путин - Волдеморт / Vida Press nuotr.

"Мы знаем, что, если Путин выживет, он сделает все возможное, чтобы усилить военное присутствие России как можно дальше на Западе. Он подтолкнет Минск к большему подчинению Москве и сделает присутствие российских войск полупостоянным, как в Сирии и Казахстане. Он усилит деятельность в Калининграде и вдоль российских балтийских границ как оружия устрашения балтийского НАТО, Польши и Германии", - заявил дипломат.

Пирсон отметил, что Путин заинтересован в создании замороженного конфликта в Украине.

Дипломат считает, что главная задача НАТО – определиться с новой системой безопасности Европы после окончания войны РФ против Украины. В то же время он подчеркнул, что санкции против России не станут победой для США или Альянса, если не мотивируют Путина вывести свои войска из Украины. В таком случае Европа и США должны понять, что недостаточно "играть в обороне".

UNIAN

Владимир Путин
Граффити в Позани: Путин - Волдеморт
# В мире# Война в Украине
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