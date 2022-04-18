Путин не остановится на Украине: американский дипломат назвал страны, которые хочет захватить РФ

Аппетиты российского диктатора растут. Потенциальными жертвами могут стать несколько европейских стран.

Российский диктатор Владимир Путин не ограничится войной против Украины. Он может попытаться захватить другие страны, среди которых и члены НАТО.

Об этом заявил американский дипломат Роберт Пирсон в статье на The Hill.

По мнению дипломата, Путин пытается вернуться к границам Российской империи. Для этого ему необходимо добиться контроля над рядом стран Европы.

Пирсон отметил, что в список потенциальных жертв Путина входят не только Эстония, Латвия и Литва, но и Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Молдова.

Граффити в Позани: Путин - Волдеморт / Vida Press nuotr.

"Мы знаем, что, если Путин выживет, он сделает все возможное, чтобы усилить военное присутствие России как можно дальше на Западе. Он подтолкнет Минск к большему подчинению Москве и сделает присутствие российских войск полупостоянным, как в Сирии и Казахстане. Он усилит деятельность в Калининграде и вдоль российских балтийских границ как оружия устрашения балтийского НАТО, Польши и Германии", - заявил дипломат.

Пирсон отметил, что Путин заинтересован в создании замороженного конфликта в Украине.

Дипломат считает, что главная задача НАТО – определиться с новой системой безопасности Европы после окончания войны РФ против Украины. В то же время он подчеркнул, что санкции против России не станут победой для США или Альянса, если не мотивируют Путина вывести свои войска из Украины. В таком случае Европа и США должны понять, что недостаточно "играть в обороне".

UNIAN