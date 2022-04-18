Хроника путинской войны. Генштаб ВСУ сообщил о признаках наступления России в Донбассе

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 18 апреля.

На 54-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. Хроника событий понедельника, 18 апреля (время вильнюсское).

19:20

В Донбассе фиксируются признаки начала наступательной операции со стороны России. Об этом Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook. Продолжаются ракетно-бомбовые удары оккупантов по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры. Основные усилия российских войск сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержании ранее захваченной территории.

18:45

Лев Шлосберг / фото Wikipedia

Псковский городской суд оштрафовал политика Льва Шлосберга и его жену Жанну на 32 и 30 тысяч рублей соответственно по статье о "дискредитации" российских военных, сообщил политик в своем Telegram-канале. Шлосберг сказал, что они с женой будут обжаловать решения суда как только получат их на руки.

18:20

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде Сухопутных войск РФ. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что наименование присвоено "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов". По сведениям украинских властей, военнослужащие 64-й мотострелковой бригады участвовали в оккупации города Буча и могут быть причастны к массовым убийствам мирных жителей и другим военным преступлениям.

17:55

В результате очередного обстрела Харькова российскими войсками, по данным властей Украины, погибли не менее трех человек. Как сообщила Харьковская областная прокуратура, утром 18 апреля снаряды упали на детские площадки возле жилых домов, погибли мужчина и женщина. Еще один человек погиб и шестеро ранены в результате обстрелов вблизи пункта выдачи гуманитарной помощи в Харькове, сообщил директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктор Забашта.

17:25

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии в Москве. В сообщении ведомства сказано, что данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной "ничем не мотивированное" решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства РФ в Софии. Сколько болгарских дипломатов выслано из России, МИД не уточнил.

16:10

Итальянское и испанское посольства возвращаются в Киев

Несмотря на продолжающуюся войну в Украине, власти Италии и Испании возвращают сотрудников своих дипломатических представительств в Киев. Итальянское посольство, которое в марте было перенесено во Львов, уже 18 апреля возобновило свою работу в украинской столице. Испания в скором времени также намерена вернуть посольство в Киев, сообщил председатель правительства королевства Педро Санчес. "В ближайшие дни мы вновь откроем испанское посольство в Киеве", - сказал он в интервью телеканалу Antena 3. Вскоре после вторжения российских войск в Украину посольство Испании перевело своих сотрудников в Польшу. На прошлой неделе о возобновлении работы своего посольства в украинской столице также объявила Франция.

15:45

На фоне санкций Запада в России растет доля несостоявшихся госзакупок. Как пишет газета The Moscow Times со ссылкой на "РТС-Тендер", в марте она "взлетела по всем секторам экономики и достигла двухлетнего максимума". "Массовые срывы госзакупок сулят усиление спада российской экономике, который по итогам года может стать рекордным почти за 28 лет: 11,4%, согласно прогнозу Всемирного банка", - отмечает издание.

15:20

Правительство Украины приняло решение о принудительном изъятии активов Проминвестбанка и украинской "дочки" "Сбербанка" - МР Банка. Окончательное решение по этому поводу должен принять Совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут рассказала в интервью газете "Экономическая правда". По ее словам, кабмин поддержал предложение НБУ национализировать активы выведенных с украинского рынка российских банков на сумму в 26 млрд гривен.

14:55

Мэр Бучи: Во время оккупации был убит каждый пятый житель

Война в Украине. Буча / AP nuotr.

Во время оккупации российскими войсками города Буча в Киевской области там был убит каждый пятый оставшийся в городе житель, сообщил в интервью Дмитрию Гордону мэр Бучи Анатолий Федорук. По его словам, в 80% случаев причиной смерти стали не разорвавшиеся снаряды или осколки, а пулевые ранения.

14:30

Российские войска вошли в город Кременная на западе Луганской области, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. "Россияне вошли в Кременную. Начались уличные бои. Эвакуация невозможна", - написал он в Facebook. В результате обстрела здания администрации ранены шесть патрульных полицейских, сообщил Гайдай. Еще двое человек, по его словам, погибли и четверо получили ранения во время обстрела российскими войсками города Золотое - там артиллерийский обстрел накрыл жилую пятиэтажку.

14:05

Презентация марки "Корабль" / фото UNIAN

Половина тиража марки "Корабль", составившего один миллион экземпляров, была распродана спустя всего пять дней после вывода ее в продажу. Об этом сообщается на странице "Почты Украины" в соцсети Facebook. По словам главы ведомства Игоря Смелянского, допечатывать новые экземпляры не будут, однако планируется начать производство маек и свитшотов. Средства от их продажи будут направлены ВСУ, пообещал он.

12:25

В результате ракетного удара ВС РФ по Краматорску были разрушены по меньшей мере восемь жилых домов, а также образовательный и инфраструктурный объекты, сообщил в Facebook глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко. По его словам, артиллерийские обстрелы по всей линии фронта не прекращались всю ночь. Жертв среди мирного населения нет.

12:05

Медведчук предлагает обменять себя на защитников и жителей Мариуполя

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала видеозапись обращения пророссийского политика Медведчука к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину. На видео он предлагает обменять себя "на защитников и жителей Мариуполя", не имеющих возможность покинуть город по гуманитарным коридорам.

С мая 2021 года Медведчук, которого называют кумом Путина, пребывал под домашним арестом в связи с обвинениями в госизмене и покушении на "разграбление национальных ресурсов". Через три недели после начала войны России против Украины стало известно о его побеге. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. 16 апреля суд во Львове отправил его под стражу без возможности выйти под залог.

11:40

С начала войны в Украине в страну въехали около 1 миллиона 60 тысяч граждан, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в интервью газете "Украинская правда". По данным верховного комиссара ООН по делам беженцев, к 18 апреля Украину покинули почти 4,9 млн человек. Около 2,8 млн из них приняла Польша.

11:15

Российские производители продуктов питания призвали премьер-министра страны Михаила Мишустина не вводить запрет на ввоз пищевых ингредиентов европейским автотранспортом в ответ на западные санкции. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на текст датированного 14 апреля обращения, оказавшегося в распоряжении редакции. Издание отмечает, что под документом поставили свои подписи представители восьми ассоциаций, объединяющих производителей продуктов питания, в том числе "Союзмолока", "Союзнапитков", Руспродсоюза и Союза производителей пищевых ингредиентов.

10:50

Гуманитарные коридоры в Украине не будут открыты второй день подряд, сообщила в Telegram-канале вице-премьер страны Ирина Верещук. Она объяснила это соображениями безопасности, указав, что российские военные "в нарушение международного гуманитарного права не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов". "Будем прилагать усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно скорее", - подчеркнула Верещук.

10:30

Онлайн-издание "Медиазона" заявило, что перестает ставить на своих ресурсах ярлык "иноагента". "Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и требования Роскомнадзора - даже самые идиотские. Но после 24 февраля от нас потребовали называть войну "специальной операцией". Мы не стали этого делать и не замолчали - и вскоре нас заблокировали в России. Соблюдать все остальные безумные требования и продолжать ставить ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ мы больше не собираемся", - говорится в Telegram-канале издания.

10:05

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ закрыл 24 сайта. В их числе - Human Rights Watch, "Громадське радіо", мобильная версия "Цензор. Нет" и ресурс MigNews, сообщает "Роскомсвобода".

09:40

С 11 по 17 апреля украинская "IT-армия" атаковала 135 российских онлайн-ресурсов, в том числе, сайт одного из крупнейших банков РФ - "Сбера". Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины на своем канале в Telegram. Взлому подверглась также национальная система маркировки товаров в России, из-за чего министерство промышленности РФ было вынуждено разрешить производить и продавать товары без QR-кодов.

09:15

Российские авиакомпании, эксплуатирующие лайнер Sukhoi Superjet 100, из-за санкций США и ЕС не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146, что в краткосрочной перспективе грозит привести к "остановке парка" SSJ. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на письмо гендиректора авиакомпании "ИрАэро" Юрия Лапина губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, оказавшееся в распоряжении редакции. Подлинность этого письма журналистам подтвердил источник в "ИрАэро".

Санкции, введенные ЕС против РФ из-за войны России против Украины, запрещают иностранным производителям сотрудничать с российскими авиакомпаниями.

08:50

Война России в Украине / AP nuotr.

С начала российского вторжения в Украине погибли 205 детей, еще 362 ребенка получили ранения, сообщает Офис генерального прокурора Украины. "Это не окончательные цифры, поскольку идет работа по их установлению в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - указано в сообщении.

По официальным данным, больше всего детей пострадали в Донецкой, Киевской и Харьковской областях: 117, 107 детей и 91 ребенок соответственно. По данным ведомства, из-за бомбардировок и обстрелов ВС РФ в стране было повреждено 1018 учебных заведений, 95 из них полностью разрушены.

08:20

Мариуполь / AP nuotr.

Согласованное сопротивление Украины при обороне Мариуполя стало "серьезным испытанием" для сил РФ. Оно отвлекает людей и материальные средства, замедляя продвижение России на других направлениях, говорится в утренней сводке британского Минобороны от 18 апреля.

Попытки взять Мариуполь нанесли большие потери и самому городу: "Уничтоженными оказались большие области инфраструктуры, население также понесло существенные потери". По оценке британского оборонного ведомства, нанесение ударов по жилым районам Мариуполя напоминает действия России в 1999 году в Чечне и в 2016 году в Сирии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3ukVqHHIOX



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6rh9bFfFUs — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 18, 2022

08:00

Российские войска за нанесли пять прицельных ракетных ударов по Львову, сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram. Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий заявил о четырех ударах.

По словам Козицкого, на данный момент известно о шести погибших и восьми пострадавших, один их них - ребенок.

07:15

Проект OSINT, анализирующий данные о военных конфликтах из открытых источников, опубликовал в Twitter фото крейсера "Москва", затонувшего в Черном море после того, как в него попали две украинские ракеты "Нептун". В комментариях к снимку сказано, что стопроцентно его подлинность проверить нельзя, при этом отмечается, что изображенный на фото крейсер относится к типу советских ракетных крейсеров "Слава", и едва ли "какой-либо из них был уничтожен подобным образом".

Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

06:50

Впервые с начала войны в Украине в страну въехало больше людей, чем выехало. 16 апреля польско-украинскую границу пересекли 22 000 человек, 19 200 человек покинули Украину. Эти данные пограничной службы Польши утром 18 апреля приводит BBC. Отмечается, что все больше украинцев вновь приезжают на родину - вернуться в свои дома или навестить родственников.

06:30

"Каждая задержка оружия, каждое политическое затягивание - это разрешение России забирать жизни украинцев", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, которое было опубликовано в воскресенье. По его словам, по некоторым пунктам своих запросов к западным партнерам Киев ожидает ответа 53 дня - ровно столько дней длится война России против Украины.

Владимир Зеленский / AP nuotr.

05:55

Властям Сербии дорого стоит то, что они не ввели санкции против России вслед за другими западными странами, заявил президент страны Александр Вучич в интервью изданию Glas Srpske. "Это стоит нам всего, нам дорого стоит то, что мы не ввели санкции. Больше, чем вы думаете. А если бы мы ввели их, то это стоило бы нам нашего принципа, потому что мы знаем, что это аморально и не приносит результатов", - сказал Вучич.

05:20

В Украине из-за войны пересмотрят школьную программу по мировой литературе и истории. Об этом сообщил глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак. При этом Бабак отрицает, что Украина полностью откажется от уроков русского языка в школах, потому что это может привести к нарушению прав детей нацменьшинств.

04:45

В Германии расследуют около 150 дел об одобрении войны

Берлин / G. Sagaitytės/LRT nuotr.

Полиция и прокуратура нескольких регионов Германии расследуют более 140 дел об одобрении войны России против Украины. Об этом сообщают газеты группы Redaktionsnetzwerks Deutschland в понедельник, 18 апреля. Большинство открытых дел касаются использования буквы "Z", которая стала символом российского нападения.

04:10

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе находится большое количество гражданских лиц, в том числе женщины, дети, старики. "Эти люди прятались от обстрелов, потому что здесь есть убежище, которое позволяет какое-то время пережить обстрелы", - заявил руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

03:35

Немецкая медицинская ассоциация открыла прием заявок от врачей, которые были бы готовы работать в Украине. Организация получила более 1100 заявлений, заявил глава организации Клаус Райнард (Klaus Reinhardt) в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

03:00

Молдова отказалась продавать Украине МиГ-29

Молдова отказалась продавать Украине МиГ-29 из опасений испортить отношения с Россией, пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на источники. У Молдовы есть шесть МиГ-29, оставшихся со времен СССР. Они не нужны властям страны - несколько раз правительство безуспешно пыталось продать их с аукциона.

02:25

Дмитрий Медведев / AFP/Scanpix

Дефолт России может обернуться моральным и материальным дефолтом Европы, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он выразил мнение, что финансовая система ЕС "не вполне устойчива", а доверие европейцев к своим правительствам падает. Медведев пригрозил Брюсселю гиперинфляцией, "которую уже не спишешь на злобных русских", дефицитом продуктов и наплывом беженцев, который спровоцирует волну преступности.

01:50

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам G7 с просьбой предоставить финансовую помощь в размере 50 млрд долларов, заявил советник украинского лидера по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, наиболее приоритетные вопросы для Украины сейчас - восстановление экономики и привлечение внешнего финансирования.

01:15

Доля иностранного капитала в объеме инвестиций в России будет близкой к нулю

По итогам первого квартала 2022 года общий объем вложений в коммерческую недвижимость России составил 101,8 млрд против 51,9 млрд руб. годом ранее. При этом доля иностранного капитала в инвестициях оказалась рекордно низкой - лишь 1,8%, сообщает издание РБК со ссылкой на в поступившее в редакцию исследование аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank. В компании прогнозируют, что доля международного капитала в общем объеме инвестиций 2022 года будет близкой к нулю.

00:40

Война России в Украине / AP nuotr.

В Днепропетровской области принято решение об отмене комендантского часа в ночь на православную Пасху (с 23 на 24 апреля). Об этом заявил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передают Українськi Новини. Глава облсовета отметил, что в эту ночь за безопасностью будут следить сотрудники Нацполиции вместе с военными. Он попросил граждан отнестись к временному снятию ограничений максимально ответственно.

00:05

Антониу Гутерриш / AP nuotr.

Украинский кризис может ввергнуть более 1,7 млрд человек в нищету и голод, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он назвал войну России против Украины "тихой атакой" на развивающиеся страны. "Кризис может ввергнуть до 1,7 млрд человек, то есть более пятой части человечества, в нищету и голод в таких масштабах, каких не было несколько десятилетий", - указал Гутерриш в интервью чешскому изданию Seznam Zprvy.

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