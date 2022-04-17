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2022.04.17 11:09

"Христос воскрес!": Папа Франциск во время пасхального бдения помолился на украинском

DW2022.04.17 11:09
Папа Франциск
Папа Франциск / AP nuotr.

Папа Франциск в ходе Всенощного пасхального бдения обратился к делегации из Украины и побывавшему в плену мэру Мелитополя.

Папа римский Франциск в ходе Всенощного пасхального бдения в Ватиканской базилике Святого Петра обратился к делегации из Украины в составе, в том числе побывавшего в плену 33-летнего мэра Мелитополя Ивана Федорова, со словами на украинском: "Христос воскрес!" Об этом в субботу, 16 апреля, сообщило "Радио Ватикана". "В этой тьме, в которой вы живете, господин мэр, господа депутаты, в непроглядном сумраке войны и жестокости мы все молимся с вами и о вас в эту ночь", - сказал папа Франциск.

По данным Ватикана, около 5500 верующих приняли участие в праздничном богослужении в базилике Святого Петра. Служба транслировалась по всему миру примерно 150 радиостанциями.

В Ватикане приняли украинскую делегацию

Ранее, 16 апреля, Иван Федоров вместе с украинским послом Андреем Юрашем побывали на встрече с госсекретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином. Тот в начале апреля не исключил поездки папы римского в Киев.

Уроженки Украины и России совместно пронесли процессионный крест

Прибытию в Ватикан украинской делегации в составе представителей местных органов власти и Верховной рады предшествовала церемония, в ходе которой уроженки Украины и России Ирина и Альбина совместно пронесли процессионный крест во время традиционного Крестного пути ("Via Crucis") у Колизея в католическую Страстную пятницу. Этот символический жест был предпринят несмотря на резкую критику со стороны Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) и дипломата Юраша.

Текст, зачитанный во время молитвенного стояния на этом этапе Крестного пути, был изменен. По словам директора Зала печати Ватикана Маттео Бруни, он был сокращен до минимума, после чего последовала молитва в молчании.

В воскресенье, 17 апреля, Франциск выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю католической Пасхи.

DW

# В мире# Война в Украине
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