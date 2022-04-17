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2022.04.17 11:03

В Литве за сутки подтверждено 788 случаев коронавируса, скончались 4 человека

LRT.lt2022.04.17 11:03
Вильнюс
Вильнюс / E.Blaževič/LRT nuotr.

Согласно данным, которые в воскресенье опубликовал департамент статистики Литвы, за минувшие сутки выявлено 788 новых случаев коронавируса, 4 человека скончались.

В минувшие сутки в первый раз коронавирусом заразились 673 человека, во второй раз – 114 человек, в третий раз – 1 человек.

В настоящее время в больницах Литвы проходят лечение 685 человек, больных COVID-19 (на несколько десятков меньше, чем в прошедшие сутки), 49 из них находятся в реанимации.

Всем людям, скончавшимся в минувшие сутки, было больше 60 лет. Один из них не был вакцинирован вообще, а три не прошли полный курс вакцинации.

Всего в Литве от COVID-19 скончалось 9 018 человек.

14-дневный коэффициент первичной заражаемости коронавирусом уменьшился до отметки 657,2 случая на 100 тысяч жителей. 7-дневный показатель положительных диагностических тестов также немного снизился до 22,2 процента.

Число новых случаев, быстро росшее с конца прошлого года, постепенно начало снижаться в начале февраля этого года. Тогда был достигнут пик заболеваемости – за сутки выявляли более 14 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

# Литва
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