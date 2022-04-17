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2022.04.17 10:45

В своих поздравлениях с Пасхой руководители страны желают, чтобы свет победил тьму

BNS2022.04.17 10:45
Пасхальная аллея в Шедуве
Пасхальная аллея в Шедуве / Stop kadras

Президент, председатель Сейма и премьер-министр поздравили жителей с праздником святой Пасхи.

Гитанас Науседа подчеркнул, что великое чудо Воскресения в этом году приходится отмечать в особых условиях для Европы и всего мира.

«В этот исторический момент мы не перестаем восхищаться силой духа героического украинского народа. Но точно такого же восхищения достоин и наш народ, стеной вставший за братьев-украинцев и готовый поделиться с ними всем. У нас общая судьба, потому что борьба за свободу Украины – это наша борьба», – сказал президент.

Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / L. Balandžio/BNS nuotr.

По утверждению Виктории Чмилите-Нильсен, Пасха – величайший праздник для любого верующего, приносящий радость Воскресения и дарующий надежду на вечную жизнь, веру в то, что свет всегда побеждает тьму, а правда преодолевает ложь.

«Общаясь со старшими людьми, я часто слышу, что именно это спасало их в тяжелейшие минуты жизни. И ничто – ни тяготы ссылки, ни запреты советского времени – не разрушили в их сердцах пасхальной надежды», – сказала председатель Сейма.

Виктория Чмилите-Нильсен
Виктория Чмилите-Нильсен / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Нынешнее время вновь отмечено агрессией, кровью и смертью невинных. Но давайте сохранять надежду и веру в то, что свободный мир это вскоре победит. Даже после самой черной ночи всегда наступает утро», – говорит в своем поздравлении В. Чмилите-Нильсен.

Ингрида Шимоните также желает не терять надежды на то, что самая густая тьма всегда бывает перед рассветом, а испытания предоставляют возможность раскрыться нашему единству и силе.

Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / L. Penek/LRVK nuotr.

«Я хотела бы искренне поблагодарить всех тех, кто живет любовью к ближнему, помогает людям, вынужденным покинуть свои дома, кто заботится о людях, которых каждый день подстерегает опасность и которые каждый миг готовы с оружием в руках защищать свою Родину», – сказала она.

По словам премьер-министра, перед лицом таких кризисов особо важно не терять веры в победу Воскресения.

Пасхальная аллея в Шедуве
Гитанас Науседа
Виктория Чмилите-Нильсен
Ингрида Шимоните
# Литва# Война в Украине
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